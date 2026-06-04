Thomas und Lisa Müller geben offiziell das Ende ihrer Ehe bekannt

Nach über 15 Jahren Ehe haben sich Thomas und Lisa Müller einvernehmlich getrennt. Der Wechsel nach Kanada stellte die Beziehung auf die Probe. Lisa Müller blieb in Bayern auf dem gemeinsamen Gestüt und kümmert sich weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam.

Thomas und Lisa Müller haben sich nach über 15 Jahren Ehe getrennt. Der Fussballer Thomas Müller war bei dem FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft erfolgreich.

Seine Frau Lisa blieb in Bayern auf dem gemeinsamen Gestüt. Der Wechsel nach Kanada stellte die Beziehung auf die Probe. Thomas Müller steht seit dem vergangenen Sommer bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS unter Vertrag. Seine Frau ging nicht mit und blieb in Bayern. Sie kümmert sich weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam





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