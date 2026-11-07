Thomas Markle wird psychologisch untersucht

US-Richterin ordnet psychologische Prüfung für Thomas Markle an, um seine Schuldfähigkeit im Kindesmissbrauchsverfahren zu klären. Details zur Haft und den Vorwürfen.

Thomas Markle, der 82-jährige Vater von Herzogin Meghan, muss sich einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen. Eine US-Magistratsrichterin hat diese Maßnahme angeordnet, um zu prüfen, ob er den strafrechtlichen Verfahrensabläufen noch folgen kann. Die Entscheidung fiel während des ersten Gerichtstermins in Tampa im Bundesstaat Florida.

Gerichtliche Anordnung der Untersuchung

US-Magistratsrichterin Lindsay Griffin ordnete die Untersuchung bei Markles erstem Gerichtstermin in Tampa im Bundesstaat Florida an. Demnach bestehen Bedenken, dass der 82-Jährige dem Verfahren möglicherweise nicht ausreichend folgen oder seinen Rechtsbeistand angemessen unterstützen kann. Die Richterin betonte, dass eine genaue Einzelfallprüfung statt einer pauschalen Regel notwendig sei.

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Die Prüfung soll klären, ob der Angeklagte die Anklage und seine Rechte klar versteht. Ein Schuldbekenntnis oder eine Zurückweisung der Anklage erfolgte bei der Anhörung noch nicht. Markle durfte nach dem ersten Gerichtstermin dorthin zurückkehren, wo er am Freitag in einer Senioreneinrichtung festgenommen worden war.

Strafrechtliche Vorwürfe und Fahndung

Das Verfahren soll später nach Kalifornien verlegt werden. Die US-Staatsanwaltschaft wirft Markle den Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs vor. FBI-Agenten hatten zuvor zwei Lagerräume im Grossraum Los Angeles durchsucht, die auf seinen Namen registriert waren.

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Dabei wurden laut US-Justizministerium rund 78 Gegenstände sichergestellt - darunter Dias, Filmnegative und Bücher mit mutmasslichem Missbrauchsmaterial. In mehreren Bildern soll laut FBI-Ermittlungsakte ein Mann zu sehen sein, der von einem Zeugen als Markle identifiziert wurde. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Der 82-Jährige hatte entsprechende Vorwürfe vor seiner Festnahme als "kranke Lügen" zurückgewiesen. Sein gerichtlich bestellter Anwalt äusserte sich zunächst nicht öffentlich zu den aktuellen Anschuldigungen. Sollte Markle verurteilt werden, drohen ihm nach Angaben des US-Justizministeriums bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Reaktion der Familie Markle

Meghan selbst hat sich seit der Festnahme ihres Vaters nicht öffentlich geäussert. Auch von ihren offiziellen Vertretern gab es bislang keinen Kommentar. Eine enge Freundin der Herzogin sagte jedoch der britischen "Sun", Meghan hoffe, dass eine "umfassende und gründliche Untersuchung den Opfern Gerechtigkeit" bringen werde.

Meghan und Prinz Harry seien über die jüngsten Entwicklungen informiert worden. Bereits im Oktober hatte sich Meghan "zutiefst bestürzt" über die damals bekannt gewordenen Vorwürfe gezeigt. Sie erklärte zudem, dass sie ihre Kinder Archie und Lilibet bewusst von ihrem Grossvater ferngehalten habe, um sie zu schützen.