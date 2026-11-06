Thomas Markle Sr. wegen Kinderpornografie in Florida verhaftet

Der Vater von Meghan Markle wurde in Florida festgenommen. Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen belasten die Familie der Herzogin.

Thomas Markle Sr., der Vater der britischen Prinzessin Meghan Markle, wurde am Freitag in den Vereinigten Staaten festgenommen. Die US-Nachrichtenagentur AP meldete, dass die Haftnahme im Bundesstaat Florida erfolgte. Der 82-Jährige soll sich nach Angaben informierter Kreise des mutmaßlichen Besitzes von Aufnahmen schuldig gemacht haben, die den sexuellen Missbrauch von Kindern darstellen.

Entdeckung der Beweismittel auf den Philippinen

Die Grundlage für diese schwere Anklage entstand im Vorjahr, als Thomas Markle Jr., der Halbbruder von Meghan Markle, den Fund der Aufnahmen meldete. Beim Räumen des ehemaligen Hauses seines Vaters in Cebu auf den Philippinen stieß der Journalist auf mehrere Dateien, die sexualisierte Gewalt an Minderjährigen zeigten. Thomas Markle Jr. gab diese Entdeckung umgehend an die philippinische Polizei und das FBI weiter.

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Die Herzogin von Sussex reagierte schockiert auf die Enthüllungen ihres Bruders. Meghan Markle erklärte öffentlich, dass sie zutiefst bestürzt über die Vorwürfe sei. Sie betonte zudem, dass ein Schreiben mit den gleichen gravierenden Anschuldigungen bereits im Jahr 2018 der Londoner Polizei vorgelegt worden war. Damals versicherte die britische Polizei, dass die Ermittlungen zu diesen früheren Anschuldigungen bereits eingeleitet worden waren.

Absage und Rückzug ins Privatleben

Die Beziehung zwischen Meghan Markle und ihrem Vater war bereits vor der Festnahme stark belastet. Bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry auf Schloss Windsor im Jahr 2018 fehlte Thomas Markle Sr. vollständig. Britische Medien berichteten ausführlich über die Distanzierung der Herzogin, die sich für den Schutz ihrer beiden Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, entschied.

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Meghan Markle, die durch die Fernsehserie Suits bekannt wurde, hatte deutlich gemacht, dass sie den Kontakt zu ihrem Vater abbrach, um ihre Familie zu schützen. Thomas Markle Sr., pensionierter Beleuchtungs- und Kameramann, lebte seit geraumer Zeit auf den Philippinen, wo er im vergangenen Jahr einen schweren Schlaganfall erlitt.

Gesundheitliche Probleme und Rückkehr in die USA

Die gesundheitlichen Komplikationen zwangen Thomas Markle Sr. zu einer lebensverändernden Entscheidung. Nach dem Schlaganfall musste ihm das linke Bein amputiert werden. Dieser medizinische Eingriff machte einen längeren Aufenthalt auf den Philippinen unmöglich und erzwang die Rückkehr in seine Heimat USA.

Sein Sohn Thomas Markle Jr. bestätigte gegenüber der britischen Zeitung The Sun, dass der Vater nun in einer Pflegeeinrichtung in Florida lebt. Die Festnahme erfolgte am Freitagmorgen gemäß Ortszeit außerhalb der Stadt Tampa. Die genauen Umstände der Entdeckung der digitalen Beweise durch das FBI wurden bisher nicht im Detail öffentlich gemacht.

Scharfe Abwehr durch den Angeklagten

Trotz der Festnahme und der Berichte seines Sohnes bestreitet Thomas Markle Sr. jede Schuld. Laut einem Bericht der Daily Mail zeigte er sich schockiert und verletzt von den Anschuldigungen. Der 82-Jährige betonte eindringlich, dass er niemals etwas tun würde, wofür er jetzt angeklagt wird.

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Er bezeichnete die Vorwürfe als das Schlimmste, wofür man ihn beschuldigen könne. Die rechtlichen Konsequenzen für den Vater von Meghan Markle sind noch unklar. Die weiteren Ermittlungen der US-Behörden werden nun folgen, um die Existenz und den Besitz der illegalen Materialien forensisch zu sichern und rechtlich zu verwerten.