Gericht bestätigt die Urteilsfähigkeit von Thomas Markle Sr. in Florida. Der Vater von Herzogin Meghan steht wegen Verdachts auf sexuellen Kindesmissbrauch vor Gericht.

Das Gericht im US-Bundesstaat Florida hat am Donnerstag bestätigt, dass Thomas Markle Sr. geistig in der Lage ist, sich den Vorwürfen des sexuellen Kindesmissbrauchs zu stellen. Der 82-jährige Vater der Herzogin Meghan wurde als prozessfähig eingestuft. Diese rechtliche Entwicklung markiert einen entscheidenden Schritt hin zur geplanten Hauptverhandlung gegen den Schwiegervater des britischen Prinzen Harry.

Thomas Markle erschienen in einem Rollstuhl zur Anhörung in Tampa, Florida. Die Verteidigung verzichtete auf jeglichen Einspruch gegen das Gutachten. Dies ermöglicht es den Staatsanwaltschaften, das Verfahren aufrechtzuerhalten, obwohl der Angeklagte zuvor gesundheitliche Bedenken wegen eines Schlaganfalls und einer Amputation geäußert hatte.

Also read Neue Strafanzeige: Thomas Markle auf den Philippinen wegen Kindermaterials angeklagt

Detalls der Ermittlungen und Beweise

Die Grundlage für die Anklage bilden Funde, die Anfang November zu seiner Festnahme führten. Das FBI beschlagnahmte rund 78 Gegenstände aus zwei in Kalifornien gemieteten Lagerräumen im Großraum Los Angeles. Zu den sichergestellten Gegenständen gehören Dias, Filmnegative und Bücher.

Die behördlichen Berichte weisen darauf hin, dass einige der Bilder Thomas Markle mit Kindern zeigen. Die Vorwürfe beziehen sich auf Material, das im Zusammenhang mit sexuellem Kindesmissbrauch in Kalifornien gelagert wurde. Die Menge und Art der gesicherten Medien stellen ein zentrales Element der Ermittlungen dar.

Advertisement

Rolle von Halbbruder und internationale Suche

Seine Halbschwester oder der Halbbruder Thomas Markle Jr. spielte eine Schlüsselrolle bei der Aufdeckung der Beweise. Derzeit werden Ermittlungen in Florida und auf den Philippinen parallel geführt. Auf den Philippinen wurde eine weitere Sammlung aufgedeckt, als Angehörige das frühere Zuhause ihres Vaters ausräumten.

Laut Berichten der Boulevardzeitung The Sun fand Thomas Markle Jr. dort Hunderte, wenn nicht Tausende von Aufnahmen in Kisten. Er meldete den Fund umgehend der philippinischen Polizei und dem FBI. Diese internationalen Verknüpfungen erweitern den Umfang der strafrechtlichen Untersuchungen erheblich.

Strafrechtliche Schritte und Haftumstände

Thomas Markle hatte zunächst gegen Kaution und mit einer elektronischen Fußfessel die Haft verlassen. In der vergangenen Woche wurde er jedoch erneut festgenommen. Die Behörden werfen ihm vor, die elektronische Fußfessel entfernt zu haben, was als Haftfluchtversuch oder Verstoß gegen die Auflagen gewertet wird.

Davor erlitt Thomas Markle Sr. auf den Philippinen einen Schlaganfall. Dieser gesundheitliche Vorfall zwang ihn zur Rückkehr in die USA, wo ihm anschließend ein Bein amputiert wurde. Trotz dieser physischen Einschränkungen hat das Gericht seine urteilsrechtliche Handlungsfähigkeit bestätigt, wodurch das Strafverfahren nicht verzögert wird.

Advertisement

Auswirkungen und weitere Verfahrensschritte

Die Bestätigung der Prozessfähigkeit setzt den Weg frei, um den Fall in der Öffentlichkeit und vor Gericht zu verhandeln. Thomas Markle weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe kategorisch zurück. Dennoch bleibt die Situation für die königliche Familie eine massive Belastung.

Die Angelegenheit betrifft nicht nur das private Umfeld von Herzogin Meghan und Prinz Harry. Sie hat auch mediale und politische Wellen in den USA und Großbritannien geschlagen. Das weitere Vorgehen wird nun von den Gerichtsterminen in Florida bestimmt, wo die Beweislage intensiv geprüft werden wird.