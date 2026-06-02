Thomas Markle plant dritte Hochzeit: Herzogin Meghans Vater verliebte sich in Pflegerin

Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, hat während seiner Reha auf den Philippinen seine Pflegerin kennengelernt und sich verliebt. Der 81-Jährige plant Medienberichten zufolge bereits die dritte Ehe. Seine Tochter Meghan hat seit Jahren keinen Kontakt zu ihm.

Auch mit 81 Jahren bleibt das Herz jung. Thomas Markle , der Vater von Herzogin Meghan, hat während seines Aufenthalts in einer Reha bilitationsklinik auf den Philippinen seine neue Liebe gefunden.

Nach zwei gescheiterten Ehen und gesundheitlichen Rückschlägen scheint der Rentner noch einmal das große Glück gefunden zu haben. Seine neue Freundin, die ihn während seiner Genesung gepflegt hat, ist 35 Jahre jünger als er. Einem Insider zufolge plant Thomas Markle bereits die dritte Ehe.

"Thomas erzählte mir, er würde sie sofort heiraten", wird ein Bekannter zitiert. Ob es tatsächlich zur Hochzeit kommt, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass Meghan Markle, die seit Jahren keinen Kontakt zu ihrem Vater hat, der Zeremonie höchstwahrscheinlich fernbleiben würde. Die gesundheitlichen Probleme von Thomas Markle sind nicht neu.

Nach einem Schlaganfall im Jahr 2022 entschied er sich, von England auf die Philippinen auszuwandern. Er suchte einen Ort, "wo die Menschen freundlich sind", wie er gegenüber der "Daily Mail" erklärte. Der lebensrettende Eingriff im vergangenen Jahr, bei dem sein linkes Unterschenkel amputiert werden musste, war ein weiterer schwerer Schlag. Die Reha-Maßnahmen brachten ihn schließlich in Kontakt mit seiner jetzigen Partnerin.

Inmitten dieser schwierigen Zeit fand er also unerwartet neue Lebensfreude und Liebe. Die Beziehung zwischen Thomas Markle und seiner berühmten Tochter ist seit Jahren zerrüttet. Auslöser war ein Skandal um inszenierte Paparazzi-Fotos vor der Hochzeit von Meghan und Prinz Harry. Seitdem gab es keine Versöhnung.

Während Meghan ein enges Verhältnis zu ihrer Mutter Doria Ragland pflegt, blieb der Kontakt zum Vater komplett abgebrochen. Die Nachricht von der geplanten dritten Hochzeit ihres Vaters wird bei der Herzogin von Sussex daher vermutlich keine Begeisterung auslösen. Es bleibt interessant zu beobachten, wie sich die Situation weiterentwickelt und ob Thomas Markle den Schritt in die dritte Ehe tatsächlich wagt





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