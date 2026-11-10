Thomas Markle muss nach Durchtrennen der Fussfessel ins Gefängnis

Thomas Markle muss nach dem Durchtrennen seiner Fussfessel in Haft. Ihm wird der mutmassliche Besitz kinderpornografischen Materials vorgeworfen.

Der Vater von Meghan Markle, Thomas Markle, muss nun doch ins Gefängnis. Das US-Justizministerium teilte mit, dass Thomas Markle nach einer Gerichtsanhörung ohne die Aussicht auf eine Freilassung gegen Kaution in Haft muss. Er war zuvor in einem Seniorenheim unter Hausarrest gestellt, hatte aber seine Fussfessel durchgeschnitten.

Die Festnahme erfolgte am Freitag. Thomas Markle wurde wegen des mutmasslichen Besitzes kinderpornografischen Materials angeklagt. Die Vorwürfe sind nicht bewiesen, gelten für ihn aber als Angeklagten bis zu einem rechtskräftigen Urteil als offen.

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Hausarrest und Fussfessel: Warum Thomas Markle in Haft muss

Thomas Markle muss in Haft, weil er die elektronische Fussfessel durchgeschnitten hat. Diese Entscheidung traf das Gericht in einer anschliessenden Anhörung, nachdem er zuvor unter Hausarrest im Seniorenheim gestanden hatte.

Bei einem ersten Gerichtstermin in der Stadt Tampa im US-Bundesstaat Florida war noch entschieden worden, dass Thomas Markle in das Seniorenheim zurückkehren darf, in dem er derzeit lebt. Dort sollte er unter Hausarrest stehen und elektronisch überwacht werden.

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Diese Auflagen reichten nun nicht mehr aus. Nach dem Durchtrennen der Fussfessel entschied das Gericht, dass Thomas Markle nicht auf Kaution freikommen kann und bis auf Weiteres in Haft bleibt.

Lagerräume in Los Angeles und sichergestellte Gegenstände

Bei den Ermittlungen wurden zwei Lagerräume in der Gegend von Los Angeles in Kalifornien durchsucht. Thomas Markle hatte diese Lagerräume seit fast zwei Jahrzehnten gemietet.

Bei der Durchsuchung der beiden Lagerräume wurden 78 Gegenstände entdeckt und in Gewahrsam genommen. Darunter befanden sich Bildmaterial und Bücher, die im Zusammenhang mit mutmasslich missbrauchten Minderjährigen stehen sollen.

Auch auf den Philippinen war zuvor belastendes Material aufgetaucht. Die Behörden verknüpfen diese Funde nach den vorliegenden Angaben mit dem laufenden Verfahren gegen Thomas Markle.

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Reaktion von Meghan Markle und der weitere Verfahrensweg

Meghan Markle (45) zeigte sich nach Bekanntwerden der Berichte zutiefst bestürzt. Sie erklärte, dass sie bereits im Jahr 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über beunruhigende und verstörende Vorwürfe gegen ihren Vater informiert worden sei.

Der weitere Ablauf ist klar umrissen. Die förmliche Anklageverlesung gegen Thomas Markle soll zu einem späteren Zeitpunkt in Kalifornien stattfinden, also an dem Ort, an dem die Lagerräume durchsucht wurden.

Bis dahin bleibt Thomas Markle in Haft. Das Verfahren wird zeigen, wie die Vorwürfe rechtlich bewertet werden, wobei für ihn bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung gilt.