Thomas Markle Jr. bittet Meghan um Verzeihung

Thomas Markle Jr. äussert sich nach der Anzeige gegen seinen Vater: "Ich habe die falsche Person beschützt." Nun bittet er seine Halbschwester Meghan Markle um Verzeihung.

Thomas Markle Jr. bittet Meghan Markle um Verzeihung. Nach der Anzeige gegen den eigenen Vater sagt er: "Ich habe die falsche Person beschützt.

" Kehrtwende bei Thomas Markle Jr.: Nach den schweren Vorwürfen gegen den gemeinsamen Vater bittet er Halbschwester Meghan um Verzeihung. - Instagram @therealthomasmarklejr / keystoneJahrelang stellte er sich im Familien-Streit auf die Seite des gemeinsamen Vaters. Thomas Markle Senior weist die schweren Vorwürfe entschieden zurück. Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. (60) bittet die Herzogin von Sussex (45) öffentlich um Verzeihung.

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Vorwürfe gegen den Vater führen zu Anzeige

Jahrelang hatte er sich über seine Halbschwester lustig gemacht. Und sich im Familien-Streit hinter den gemeinsamen Vater Thomas Markle Senior (82) gestellt. Auslöser für den Sinneswandel sind die schweren Vorwürfe gegen Thomas Markle Senior. So zeigte Thomas Jr. seinen eigenen Vater an.

Er will in dessen persönlichen Gegenständen auf den Philippinen vier Kisten mit mutmasslichem Missbrauchsmaterial von Kindern entdeckt haben. Die philippinischen Behörden ermitteln. Thomas Markle Senior weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Thomas Jr. hatte sich zuvor mehrere Jahre um seinen gesundheitlich angeschlagenen Vater gekümmert.

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Nach seinen mutmasslichen Funden sprach er nun von einem kompletten Bruch.

Markle nennt Vater ein Monster

"Nachdem ich gesehen habe, was ich gesehen habe, glaube ich, dass der Mann, den ich verteidigt und gepflegt habe, ein Monster ist", sagte er. "Jetzt weiss ich genau, warum du nicht mehr mit ihm sprichst. Und warum du nicht willst, dass er Harry oder seine Enkel trifft", sagt er in Richtung seiner Halbschwester. Meghan Markle (links) hat den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen.

Der Grund: Sie wusste von den Missbrauchsvorwürfen gegen den 82-Jährigen. - Dukas Er fügt hinzu: "Und ich schäme mich, dass ich jahrelang auf seiner Seite war, als du dich mit ihm zerstritten hast.

" Das Verhältnis zwischen Meghan Markle und ihrem Vater gilt seit 2018 als zerrüttet. Thomas Markle Senior hat auch seine EnkelThomas Markle und seine Tochter Meghan Markle haben seit Jahren ein schwieriges Verhältnis. Nun belasten neue Vorwürfe den 82-Jährigen zusätzlich. - 60 minutes / Getty Thomas Markle Senior bestreitet, jemals Sex mit Minderjährigen gehabt zu haben.

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Annäherung an Meghan Markle gehofft

Gegenüber der "Mail on Sunday" räumte er jedoch ein, in Asien für Sex bezahlt zu ha-ben. Für Thomas Jr. scheint der Bruch mit seinem Vater endgültig zu sein. Nun hofft er offenbar auch auf eine Annäherung an Meghan Markle.

"Bitte akzeptiere meine Entschuldigung und wisse, dass ich dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft wünsche", sagt er.