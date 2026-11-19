Gericht in Florida bestätigt: Thomas Markle ist geistig fit für die Gerichtsbarkeit. Der 82-Jährige steht unter Verdacht, Material zum sexuellen Kindesmissbrauch gelagert zu haben. FBI sicherte 78 Beweismittel.

Ein Bundesgericht im US-Bundesstaat Florida hat offiziell bestätigt, dass der 82-jährige Thomas Markle geistig in der Lage ist, sich vor Gericht zu verantworten. Ein medizinischer Gutachter war zu diesem Ergebnis gekommen und hatte die mentale Stabilität des Angeklagten überprüft. Das Gericht teilte das Ergebnis am Donnerstag mit und wies jede Einwendung der Verteidigung zurück. Thomas Markle verzichtete daraufhin explizit auf einen Einspruch gegen diese Feststellung.

Dieses Urteil ist ein entscheidender Schritt im laufenden Strafverfahren gegen den Vater von Meghan Markle. Die rechtliche Klärung seiner Prozessfähigkeit war notwendig, bevor die Anklagepunkte verhandelt werden können. Thomas Markle steht nach Angaben der US-Behörden im Verdacht, illegales Material im Zusammenhang mit sexuellem Kindesmissbrauch in Kalifornien gelagert zu haben.

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Umfangreiche Beschlagnahmen des FBI in Kalifornien

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat im Rahmen der Ermittlungen eine massive Durchsuchung von zwei Lagerräumen in der Großraum-Region von Los Angeles durchgeführt. Bei der Aktion sicherten die Spezialisten insgesamt rund 78 verschiedene Gegenstände, die Thomas Markle gemietet hatte. Diese Beweismittel umfassen eine Vielzahl an physischen Medien, die im Zusammenhang mit den Vorwürfen stehen.

Zu den sichergestellten Objekten gehören Dias, Filmnegative sowie Bücher, die mutmaßlich Bilder von sexuellem Missbrauch an Kindern enthalten. Das FBI teilte mit, dass einige der Bilder Thomas Markle selbst mit Kindern zeigen. Diese Funde stellen den schwerwiegenden Kern der aktuellen Ermittlungen dar und bilden die Grundlage für die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen.

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Verhaftung und Vorwurf der Manipulation elektronischer Fußfessel

Die rechtlichen Probleme für Thomas Markle begannen im frühen November, als er zunächst von den Behörden festgenommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt kam er gegen Kaution und unter der Bedingung einer elektronischen Fußfessel vorläufig frei. Diese Maßnahme sollte sicherstellen, dass er die USA nicht verlassen würde und sich an die Auflagen hielt.

In der vergangenen Woche wurde Thomas Markle jedoch erneut in Gewahrsam genommen. Die Behörde warf ihm vor, die vorgeschriebene elektronische Fußfessel entfernt zu haben. Dieser Verstoß gegen die Haftbedingungen führte zur sofortigen erneuten Festnahme und zeigt die Schwere der Einhaltung von Sicherheitsauflagen im Prozessverlauf.

Fund der Aufnahmen auf den Philippinen

Die Ermittlungen begannen eigentlich auf den Philippinen, als Thomas Markles Halbbruder Thomas Markle Jr. beim Ausräumen des früheren Familienhauses in Asien auffällige Funde machte. Der Boulevardzeitung The Sun zufolge entdeckte er hunderte, wenn nicht sogar tausende Aufnahmen, die in Kisten gelagert waren. Diese Bilder waren der Auslöser für die internationalen Ermittlungsverfahren.

Thomas Markle Jr. bestätigte gegenüber Journalisten, dass er den Fund sofort der philippinischen Polizei und dem FBI gemeldet hat. Diese Meldung initierte die weiteren Schritte der US-Behörden. Die Enthüllungen seines Bruders prägten die öffentliche Wahrnehmung der Fälle und verknüpften die familiären Differenzen direkt mit den strafrechtlichen Vorwürfen.

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Gesundheitliche Probleme und Rückkehr in die USA

Thomas Markle hatte in diesem Jahr einen schweren Schlaganfall erlitten, während er sich auf den Philippinen aufhielt. Die medizinischen Folgen waren gravierend und zwangen ihn, sein Bein amputieren zu lassen. Diese Gesundheitssituation und die damit verbundenen Einschränkungen waren der Hauptgrund für seine Rückkehr in die Vereinigten Staaten.

Gegen Thomas Markle wird auch auf den Philippinen separat ermittelt, parallel zu den Vorgängen in Florida. Er weist die gegen ihn erhobenen schweren Vorwürfe weiterhin konsequent zurück. Die combination aus seinen gesundheitlichen Einschränkungen und den strafrechtlichen Anklagen stellt eine komplexe Situation für sein weiteres Leben und den Prozess dar.