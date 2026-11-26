Der Regierungsrat Nidwalden ernennt Thomas Laternser zum neuen Leiter des Amts für Asyl und Flüchtlinge. Er folgt 2027 auf Roger Dallago, der nach 33 Dienstjahren pensioniert wird.

Der Regierungsrat Nidwalden hat Thomas Laternser einstimmig zum neuen Leiter des Amts für Asyl und Flüchtlinge gewählt. Der 42-jährige Polizeivizechef tritt die Nachfolge von Roger Dallago an und übernimmt die Leitung der zuständigen Behörde im Kanton Nidwalden. Diese Entscheidung schließt eine mehrstufige Bewerbung und ein intensives Auswahlverfahren ab, bei dem sich Laternser gegenüber anderen Bewerbern durchsetzen konnte.

Neue Führungspersönlichkeit für das Asylamt

Thomas Laternser bringt eine breite Erfahrung in der kantonalen Verwaltung und im Sicherheitsbereich mit. Er ist ausgebildeter Polizist und arbeitete zuvor über 10 Jahre im kantonalen Nachrichtendienst. Seit 2022 ist er stellvertretender Kripochef und koordiniert dort Fortbildungen für Mitarbeitende. Seine Kompetenzen umfassen Führungsaufgaben und die Bewältigung komplexer Großereignisse, wofür er ein CAS in Leadership absolvierte.

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Neben seiner polizeilichen Tätigkeit ist Laternser Mitglied des kantonalen Krisenstabs Nidwalden. Er verfügt über umfassende Kenntnisse im Strafprozessrecht und in psychologischen Fragestellungen. Diese Qualifikationen sollen ihm helfen, die vielfältigen Aufgaben im Asyl- und Flüchtlingswesen zu bewältigen. Gesundheits- und Sozialdirektor Peter Truttmann betonte, dass Organisationstalent und Einfühlungsvermögen für die neue Position unerlässlich sind.

Langjähriger Nachfolger löst Roger Dallago ab

Der Wechsel in die Führungsspitze des Amts für Asyl und Flüchtlinge findet im ersten Halbjahr 2027 statt. Roger Dallago wird die kantonale Verwaltung Ende Februar 2027 nach 33 Dienstjahren verlassen. Seit seinem Eintritt im Jahr 1994 war Dallago mit verschiedenen Flüchtlingskrisen konfrontiert und sorgte für kurzfristige Unterkünfte. Er führte das Amt mit großer Pragmatik und war Begründer des Care Teams Nidwalden.

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Truttmann würdigte die Arbeit von Dallago als verantwortungsvoll und voller Herzblut. Besonders in unvorhersehbaren Situationen habe sich das Team stets auf ihn verlassen können. Der Regierungsrat dankte dem Amtsvorsteher für seine verlässliche Arbeit und wünschte ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute. Dallago selbst hat sich entschieden, eine neue berufliche Aufgabe zu übernehmen, die nicht mit der Leitung des Asylamts verbunden ist.

Zuständigkeiten und künftige Herausforderungen

Das Amt für Asyl und Flüchtlinge Nidwalden ist für die Unterbringung, Betreuung und Sozialhilfe von Asylsuchenden zuständig. Es unterstützt vorläufig aufgenommene Personen und anerkannte Flüchtlinge bei der Integration. Zudem begleitet die Behörde Menschen, die in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender.

Thomas Laternser wird die Arbeit seines Vorgängers fortsetzen und die bestehenden Strukturen weiterentwickeln. Seine Erfahrung in der Krisenbewältigung und in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden und Fachstellen wird ihm dabei helfen. Die Behörde bleibt weiterhin der zentrale Ansprechpartner für alle Fragen rund um Asyl und Flüchtlinge im Kanton Nidwalden. Der Regierungsentscheid soll die Kontinuität in der Arbeit sichern und neue Impulse setzen.

Biografische Details und beruflicher Hintergrund

Laternser ist im Kanton Nidwalden aufgewachsen und wohnt nach wie vor hier. Nach seiner Ausbildung zum Schweizergardisten im Jahr 2008/2009 entschied er sich für den Polizeidienst. Seine Weiterbildung in Personalführung und sein Nachdiplomstudium im Strafprozessrecht machen ihn zu einer qualifizierten Persönlichkeit für die Leitungsfunktion. Er blickt auf eine lange und erfolgreiche Laufbahn für den Kanton zurück.

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Die Entscheidung des Regierungsrats folgt auf eine sorgfältige Prüfung der Unterlagen und Interviews mit den Kandidaten. Laternser wird den Posten von Roger Dallago übernehmen, der das Amt jahrelang mit großem Engagement leitete. Die Übergabe der Verantwortung wird im Jahr 2027 erfolgen und den Wechsel in eine neue Ära der Asylpolitik im Kanton einläuten.