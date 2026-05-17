Thomas Hurni kombiniert Direktvermarktung und Engros-Produktion in Kerzers

Thomas Hurni, der Inhaber eines Gemüsebetriebs in Kerzers, hat eine Alternative zum herkömmlichen Verkauf gefunden. Er hat den Selfpick-Bereich 'Pflück dis Glück' eröffnet, in dem die Besucherinnen und Besucher die Produkte selbst abheben und kaufen können. Dies hat nicht nur Vorteile für den Kunden, sondern auch für den Betrieb selbst. Denn die Kunden kaufen direkt bei dem Erzeuger, was die Nachfrage nach Produkten steigert und die Nachfrage nach Produkten steigert. Gleichzeitig reduziert sich die Lagerhaltung und die Transportkosten.

Direktvermarktung oder Engros-Produktion ? Gemüse produzent Thomas Hurni kombiniert in Kerzers beides. Vor fünf Jahren begann er mit dem Selfpick-Bereich 'Pflück dis Glück'. Seither sind das Gelände und die Zahl der Kundinnen und Kunden stetig gewachsen.

Erdbeeren als Zugpferd: Die Besucherinnen und Besucher können die Früchte bequem auf Schulterhöhe pflücken. Betriebsleiter Thomas Hurni produziert in erster Linie Gemüse und Obst für den Grosshandeln. Doch die Anlage 'Pflück dis Glück' ist ihm ein Anliegen. Auberginen, Gurken oder Honigmelonen selbst zu pflücken, ist für viele ungewohnt.

Anleitungen helfen weiter. Im 'Märithüsli' können bereits geerntete Produkte sowie weiterverarbeitete Lebensmittel von Hurni Gemüse sowie von umliegenden Betrieben gekauft werden. Nadine Niklaus, hier vor den Hochbeeten mit den Kräutern, ist für die Kommunikation des Betriebes zuständig. Tomaten in den unterschiedlichsten Farben und Formen gehören seit 29 Jahren zum Kerngeschäft von Hurni Gemüse im freiburgischen Kerzers.

Daneben produziert der Betrieb Zucchetti, Nüsslisalat und Erdbeeren für den Grosshandel. Dank des Anbaus in Folientunneln können die Erdbeeren von Mai bis Oktober geerntet werden. Doch etwas fehlte Betriebsinhaber Thomas Hurni, der den Betrieb vor 24 Jahren von seinen Eltern übernommen hatte. Er brauchte eine Alternative zum herkömmlichen Verkauf.

So entstand die Idee für den Selfpick-Bereich 'Pflück dis Glück'. Die Besucherinnen und Besucher können die Produkte selbst abheben und kaufen. Dies hat nicht nur Vorteile für den Kunden, sondern auch für den Betrieb selbst. Denn die Kunden kaufen direkt bei dem Erzeuger, was die Nachfrage nach Produkten steigert und die Nachfrage nach Produkten steigert.

Gleichzeitig reduziert sich die Lagerhaltung und die Transportkosten. So hat sich die Idee für den Selfpick-Bereich 'Pflück dis Glück' gelohnt. Die Besucherinnen und Besucher schätzen die direkte Kundenbeziehung und die Möglichkeit, selbst mit anzupflücken. Und Thomas Hurni ist zufrieden, dass seine Kunden die Produkte selbst abheben und kaufen können.

Denn so kann er sicherstellen, dass seine Produkte frisch und von bester Qualität sind. Und so hat sich die Idee für den Selfpick-Bereich 'Pflück dis Glück' in Kerzers gelohnt





BauernZeitung1 / 🏆 5. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Direktvermarktung Engros-Produktion Selfpick-Bereich Pflück Dis Glück Kerzers Thomas Hurni Gemüse Obst Folientunnel Erdbeeren Tomateneinfarbungen Zucchetti Nüsslisalat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

US-Börsen belastet durch Inflationsängste und KonjunkturunsicherheitInvestmentbanker Matt Maley und Portfolio-Manager Thomas Altmann kommentieren die jüngsten Preisdaten und die Konjunkturunsicherheit, die die US-Börsen belastet haben. Analysten loben den Quartalsbericht und Ausblick des Anlagenherstellers für die Halbleiterindustrie, während die Aktien von Cerebras Systems und Figma stark gefallen sind.

Read more »

Salt App Störung: Über 6000 Meldungen, Kunden beklagen ProblemeThe Salt App is currently experiencing a widespread outage, with over 6000 reported issues. Customers are unable to access various features and services, and some are unable to contact customer support.

Read more »

Swatch und Audemars Piguet lancieren gemeinsam die Kollektion 'Royal Pop', Kunden warten bereits Stunden vor dem LaunchDie Kollektion 'Royal Pop' von Swatch und Audemars Piguet wird zum ersten Mal am 16. Mai erhältlich sein. Kunden warten bereits Stunden vor dem Launch in Schlange, während die Zusammenarbeit zwischen den unabhängigen Unternehmen überraschend ist.

Read more »

Thomas Süssli erzählt Widmerei-Podcast-Reihe zum Krisenmanagement, geostrategischen Herausforderungen und Europa-WendepunktThomas Süssli, ehemaliger Chef der Schweizer Armee, und andere Persönlichkeiten erwärmen in der 'Widmerei'-Podcast-Reihe in Zusammenarbeit mit den Zeitungsredaktionen Themen wie Krisenmanagement, geopolitische Spannungen und Europa-Wendepunkt.

Read more »