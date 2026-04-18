Thomas Hirschhorn ehrt Simone Weil mit lebendigem Denkmal in Genf

Der Installationskünstler Thomas Hirschhorn hat im Genfer Pavillon Sicli ein temporäres Kunstwerk geschaffen, das die französische Philosophin Simone Weil in den Mittelpunkt stellt. Der 'Pavillon Simone Weil' ist ein dynamischer Ort der Begegnung und des Austauschs, der durch die lokale Gemeinschaft und vielfältige Aktivitäten belebt wird. Das Projekt betont Weils konkretes Handeln und ihre radikalen Ideen.

Der Installationskünstler Thomas Hirschhorn hat im Genf er Pavillon Sicli ein ungewöhnliches und sich ständig wandelndes Denkmal für die französische Philosophin Simone Weil geschaffen. Unter dem Titel «Pavillon Simone Weil » verwandelt Hirschhorn den Raum bis Mitte Juni in einen lebendigen Ort, der von Begegnungen, Diskussionen und vielfältigen Aktivitäten geprägt ist. Sein Projekt ehrt die Philosophin, indem es ihr Denken und vor allem ihr stets konkretes Handeln in den Mittelpunkt stellt und die Besucher dazu anregen soll, neue Perspektiven zu entdecken. Das temporäre Kunstwerk soll nachhaltige Eindrücke hinterlassen und Weils Ideen ins kollektive Gedächtnis einprägen.

Hirschhorns Installation im Pavillon Sicli im Genfer Quartier Acacias ist bewusst provisorisch gestaltet und aus alltäglichen Materialien wie gebrauchten Möbeln, Karton und Klebeband gefertigt. Diese Wahl der Materialien unterstreicht Weils Bodenständigkeit und ihren Fokus auf das Wesentliche. Der Künstler selbst beschreibt seine Rolle vor Ort als eine Art Super-Hausmeister, der aktiv am Aufbau und an der Gestaltung des Pavillons beteiligt ist und dabei regen Austausch mit den Menschen sucht, die das Projekt mit Leben füllen. «Ich bin so etwas wie ein Hausmeister, ein Super-Hausmeister», erklärt Hirschhorn. Der Pavillon wird zu einer Bühne für ein breites Spektrum an Veranstaltungen, die von Lesungen und Theateraufführungen über Radiosendungen und Workshops bis hin zu sportlichen Aktivitäten wie Boxtraining reichen. Diese Vielfalt spiegelt die Vielschichtigkeit von Simone Weils Denken und ihrem Engagement wider.

Während ein Philosoph eine Lesung hält, trainiert nebenan ein Boxclub – eine Konfrontation, die Hirschhorn bewusst inszeniert, um die Lebendigkeit und Unvorhersehbarkeit des Projekts zu unterstreichen. Hirschhorn trägt stets Notizzettel und Stifte bei sich, und gut sichtbar auch das Buch «Schwerkraft und Gnade», das posthum veröffentlicht wurde und zentrale Gedanken Weils zu Themen wie Liebe, dem Bösen, Unglück, Gewalt und Schönheit enthält. Er betont Weils Charakter als Kämpferin, die uns daran erinnert, wie wichtig die Beherrschung der eigenen Kräfte zur Vermeidung von Gewalt ist.

Diese Hommage an Simone Weil ist nicht Hirschhorns erstes Projekt dieser Art. Bereits 2019 widmete er dem Schriftsteller Robert Walser ein Denkmalskonzept unter dem Titel «Be an Outsider! Be a hero! Be Robert Walser!» auf dem Bahnhofplatz in Biel. Mit Simone Weil wendet er sich nun einer Denkerin zu, die trotz ihrer Herkunft aus einer wohlhabenden jüdischen Familie in Paris zeitlebens eine klare und pointierte Meinung zu gesellschaftlichen, politischen und sozialpolitischen Fragen vertrat. Hirschhorn bewundert Weils Radikalität und Einzigartigkeit, die ihrer Zeit voraus war und auch heute noch Relevanz besitzt. Er hebt ihre Reflexion über das Verwurzeltsein hervor, ein Konzept, das nicht an Identität, Ethnie oder Reaktion gebunden ist, sondern an eine Gemeinschaft des Lebens oder des Handelns.

Was Hirschhorn besonders fasziniert, ist Weils konkretes Engagement, ihre Bereitschaft, als Intellektuelle auch selbst Hand anzulegen, sei es als Arbeiterin oder im Spanischen Bürgerkrieg. Er sieht darin ein vorbildliches Handeln, das sich nicht von vermeintlichen Bestimmungen einschränken lässt. Vor diesem Hintergrund ist es für Hirschhorn von entscheidender Bedeutung, das Quartier Acacias aktiv in sein Projekt einzubeziehen. Er betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit den Anwohnern und Vereinen des Stadtteils, die ihm Türen geöffnet und wertvolle Ideen geliefert haben. Der Begriff der Präsenz, eng verbunden mit dem Handeln, ist ein weiterer zentraler Aspekt dieses partizipativen Kunstprojekts, das darauf abzielt, die Ideen und das Vermächtnis von Simone Weil auf eine lebendige und zugängliche Weise weiterzugeben.





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