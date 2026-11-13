Thomas Dürr verteidigt Anna Netrebkos Auftritt in Basel gegen Boykottforderungen

Veranstalter Thomas Dürr und Partner Irina Beller wehren sich gegen Proteste. Netrebko soll wegen ihrer Gesangskunst in Basel auftreten, nicht wegen Politik.

Der Konzertveranstalter Thomas Dürr steht nach der Ankündigung des Auftritts der russischen Opernsängerin Anna Netrebko in Basel im Zentrum einer hitzigen Debatte. Dürr, der auch als Partner der bekannten Schweizer Society-Lady Irina Beller bekannt ist, hält trotz massiver öffentlicher Proteste und Boykottforderungen an dem geplanten Konzert fest. Er verteidigt die Buchung entschieden und bezeichnet die Forderungen nach einer Absage als falsch und politisch motiviert. Der Chef der Act Entertainment AG betont, dass es ihm ein langjähriges Anliegen sei, eine der besten Opernsängerinnen der Welt nach Basel zu holen.

Gesangliche Weltklasse vor Politik

Thomas Dürr begründet die Verpflichtung von Anna Netrebko ausschliesslich mit deren künstlerischer Exzellenz. In einem Statement gegenüber Nau.ch erklärte er, man habe die Künstlerin wegen ihrer gesanglichen Weltklasse-Leistungen engagiert. Die Sängerin komme zum Singen und nicht, um an einer politischen Veranstaltung teilzunehmen. Dürr ist der Überzeugung, dass es Nonsense sei, eine bestimmte vorgegebene politische Haltung einzufordern. Er bezeichnet diese Erwartungshaltung als völlig blöd und weist darauf hin, dass jede Künstlerin das Recht auf eine eigene Meinung habe, wofür es stets Gründe geben würde.

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Kritik der ukrainischen Gemeinschaft

Die Kritik aus der ukrainischen Gemeinschaft in der Schweiz trifft auf eine harte Abwehrseite durch den Veranstalter. Die Basler Ortsgruppe des Ukrainischen Vereins Schweiz wirft Anna Netrebko vor, Wladimir Putin öffentlich unterstützt und sich nicht ausreichend vom russischen Regime distanziert zu haben. Diese Vorwürfe sehen Dürr und seine Lebenspartnerin Irina Beller kritisch. Beller, die bereits 2024 in der Schweiz für Schlagzeilen sorgte, hatte Netrebko ebenfalls öffentlich verteidigt. Das Paar hat kein Problem damit, dass sich Anna Netrebko auch mit anderen politischen Figuren wie Donald Trump identifiziert, da dies ein legitimer Akt sei. Dürr argumentiert folgerichtig, dass man dann konsequenterweise auch Künstler, die Trump nahestehen, mit Auftrittsverboten belegen müsste.

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Kommunikation und Dialog statt Verbote

Auf die direkte Frage, ob er mit den Protestierenden das Gespräch gesucht habe, reagierte Thomas Dürr nicht eindeutig. Er zeigte sich jedoch von den Demonstrationen wenig beeindruckt und betonte die Wichtigkeit von Austausch über Isolation. "Es wäre wesentlich besser, wenn sich die Ukrainer und die Russen auf einen Frieden einigen könnten", so Dürr. Dazu sei Dialog unerlässlich und keine pauschalen Verbote. Er verweist zudem auf die persönliche Beziehung zu Irina Beller, die bereits Tickets für eine vergangene Veranstaltung in Luzern erworben hatte. Klar sei, dass man mit der Sängerin miteinander spreche, was die menschliche Dimension der Kontroverse unterstreicht, ohne jedoch künstlerische Unabhängigkeit zu opfern.