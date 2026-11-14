Der Ex-Bundestrainer Thomas Berthold wird von der AfD als Kandidat für das höchste Staatsamt nominiert. Dies löst politische Debatten aus.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Weltmeister von 1990, Thomas Berthold, strebt den Einzug in das höchste politische Amt der Bundesrepublik an. Die Alternative für Deutschland (AfD) hat ihn offiziell als Kandidaten für das Amt des Bundespräsident en aufgestellt. Diese Nominierung markiert einen signifikanten Schritt in Bertholds öffentlichem Engagement und stellt eine direkte Konfrontation mit der etablierten politischen Landschaft dar.

Parteinahme der AfD und Rolle Chrupallas

Die Führungsebene der AfD, angeführt von Tino Chrupalla, begründet die Auswahl Bertholds mit dessen wahrgenommener Haltung zur Gesellschaft. Chrupalla hebt explizit hervor, dass Berthold sich während der Pandemie gegen bestimmte Maßnahmen gestellt habe. Diese Positionierung scheint innerhalb der Partei auf breite Zustimmung zu stoßen und dient als Hauptargument für die Nominierung. Die AfD sieht in Berthold eine Person, die das Vertrauen ihrer Basis in puncto kritischer Auseinandersetzung mit staatlichen Eingriffen genießt.

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Bertholds Vergangenheit als Sportler wird hier instrumentalisiert, um seine politische Eignung zu untermauern. Die Parteichefs betonen, dass seine öffentlichen Äußerungen während der Krisenjahre die Werte der Partei widerspiegeln. Dies soll der Wählerschaft signalisieren, dass der Kandidat nicht nur vom Fach, sondern auch vom Geist der Bewegung ist. Die Nominierung ist somit auch ein symbolischer Akt der Annäherung zwischen traditionellem Sport und neuer Rechtspopulismus.

Kritik und politische Gegenpositionen

Gleichzeitig stößt die Nominierung auf scharfe Kritik in weiten Teilen der Bevölkerung und des politischen Spektrums. Kommentatoren sehen in der Wahl Bertholds ein weiteres Beispiel dafür, wie rechte Demagogen auf Unmut und Enttäuschung in der Bevölkerung setzen. Einige Beobachter vergleichen die Situation mit historischen Entwicklungen in anderen Ländern wie Italien, Spanien, Argentinien und Ungarn. Dort habe die Bevölkerung bewusst in Fallen tappen können, die von rechtspopulistischen Bewegungen gesetzt wurden.

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Die Kritik richtet sich auch gegen das vermeintliche Klischee des ungebildeten Sportlers, das hier wieder auferstehe. Gegner der AfD argumentieren, dass viele Menschen sich sehenden Auges für politische Lösungen entscheiden, die letztlich ihre Interessen nicht wahren. Sie sehen eine Parallele dazu, wie alle etablierten Parteien kapitalistische Interessen bedienen, anstatt Mensch und Natur nachhaltig zu schützen. In diesem Klima fällt es schwer, der Bevölkerung zu vermitteln, dass rechtspopulistische Angebote im Widerspruch zu ihren eigentlichen Bedürfnissen stehen.

Ein weiterer Aspekt der Debatte ist die Reaktion der etablierten Parteien. Der Deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich zwar nicht direkt zu Bertholds Kandidatur geäußert, doch die allgemeine Situation wird als problematisch wahrgenommen. Merz gestein selbst ein, dass ihm viele Menschen in seinen Gedanken nicht folgen können. Dieses Zitat spiegelt die Polarisierung wider, die die aktuelle politische Landschaft prägt und die die AfD durch figuren wie Berthold weiter vorantreibt.

Historischer Hintergrund und sportliche Laufbahn

Thomas Bertholds Rückgriff auf seine sportliche Karriere ist dabei kein Zufall. Im Jahr 1990 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Dieser Titel ist ein fester Bestandteil seiner öffentlichen Identität und wird von der AfD genutzt, um ihm Glaubwürdigkeit und nationale Verbundenheit zu attestieren. Die Referenz an 1990 dient als emotionaler Anker, der bei vielen Wahlbürgern positive Assoziationen wecken soll.

Daneben wird oft auf Begegnungen aus der aktiven Zeit verwiesen, wie das Duell Bertholds gegen Stephane Chapuisat im Jahr 1997. Solche historischen Referenzen aus der Sportwelt werden genutzt, um die Bekanntheit des Kandidaten zu unterstreichen. Die AfD profitiert hier von der hohen Medienpräsenz, die Berthold bereits als Sportler genoss. Diese Bekanntheit wird nun in das politische Kapital der Partei umgewandelt.

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Auswirkungen auf die politische Landschaft

Die Kandidatur Bertholds hat unmittelbare Auswirkungen auf die strategische Planung der AfD für die kommende Wahl. Sie zeigt, dass die Partei bereit ist, auch in Bereichen zu agieren, die traditionell von anderen politischen Kräften dominiert werden. Durch die Nominierung einer bekannten Persönlichkeit versucht die AfD, ihre Reichweite über das klassische Wählermilieu hinaus zu erweitern.

Gleichzeitig zwingt die Nominierung die Opposition dazu, sich klar zu positionieren. Die Debatte um Berthold verdeutlicht die tiefe Kluft, die die deutsche Gesellschaft aktuell durchzieht. Während die einen in ihm eine Stimme gegen etablierte Strukturen sehen, sehen die anderen ein Risiko für die demokratische Ordnung. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie effektiv die AfD die Aufmerksamkeit, die Berthold generiert, in politische Stimmen ummünzen kann.

Letztlich bleibt die Kandidatur ein Indikator für die aktuelle Stimmungslage in Deutschland. Sie spiegelt Unmut über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung wider, der von der AfD instrumentalisiert wird. Die Frage, ob Berthold tatsächlich eine Chance auf das Amt hat, ist weniger relevant als die Aussagekraft, die seine Nominierung für die politische Entwicklung des Landes hat. Sie markiert einen weiteren Schritt in der Normalisierung rechtspopulistischer Akteure in höchsten Staatsämtern.