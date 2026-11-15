Thomas Aeschi: SVP-Kandidatur und umstrittene Absichtserklärung

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi unterschrieb die Absichtserklärung für seine Bundesratskandidatur vor Fristablauf, verzögerte aber die offizielle Bekanntgabe.

Thomas Aeschi, der Fraktionschef der Schweizerischen Volkspartei im Nationalrat, hat seine Kandidatur für den Bundesrat erst zwei Wochen nach dem offiziellen Stichtag seiner Partei bekannt gegeben. Diese Verzögerung wirft Fragen auf, da interne Dokumente zeigen, dass er bereits fast drei Wochen zuvor eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet hatte. Das Dokument bestätigt, dass Aeschi den Nachfolger von Bundesrat Guy Parmelin stellen will. Die Verschiebung der öffentlichen Ankündigung wird nun intensiv diskutiert und gilt als taktisches Manöver des Hardliners.

Die Absichtserklärung und die SVP-Statuten

Thomas Aeschi hat das betreffende Dokument drei Tage vor Ablauf der internen Frist der SVP unterschrieben. In diesem Papier verpflichten sich die Kandidierenden, eine Wahl in den Bundesrat abzulehnen, falls sie von der Bundesversammlung gewählt werden, ohne auf dem Ticket der SVP zu stehen. Diese Regelung wurde eingeführt, um sicherzustellen, dass die Partei die Kontrolle über ihre Kandidaten behält. Sie dient als Schutzmechanismus gegen interne Manöver, wie sie früher bei Eveline Widmer-Schlumpf beobachtet wurden, die gegen den Willen ihrer Partei gewählt wurde. Aeschi bestätigte mit seiner Unterschrift die Bereitschaft, als Kandidat der SVP zur Verfügung zu stehen.

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Reaktion auf konfrontative Medienberichte

Als die Medien Aeschi mit der Information konfrontierten, dass er die Absichtserklärung frühzeitig unterschrieben hatte, versuchte er, die Bedeutung dieses Schritts herunterzuspielen. Er behauptete, mit seiner Unterschrift lediglich bestätigt zu haben, dass er die Statuten der SVP anerkenne. Dieser Explanation steht jedoch der klare Wortlaut des Dokuments entgegen. Darin heißt es ausdrücklich, dass sich die unterschreibende Person nach dem angekündigten Rücktritt von Bundesrat Guy Parmelin als Kandidat der Schweizerischen Volkspartei für die Bundesratsersatzwahl zur Verfügung stelle. Aescthis Aussage wurde als irreführend kritisiert, da sie den expliziten Zweck des Dokuments verschleiert.

Taktische Verzögerung und politische Positionierung

Die Frage, ob die Bedenkzeit nur Show war, um seine Kandidatur nicht gleichzeitig mit den sieben Mitbewerbern bekannt zu geben, bleibt unbeantwortet. Mehrere Parlamentsmitglieder haben die Verzögerung über die offizielle Frist hinaus als typisch für den Stil von Thomas Aeschi bezeichnet. Der SVP-Stratege ist es gewohnt, in der Politik und in der Öffentlichkeit polarisierend zu wirken. Diese Polarisation ist im Zusammenhang mit seiner Kandidatur für den Bundesrat ein wiederkehrendes Thema. Seine Methode, Zeit zu gewinnen und die narrative Kontrolle zu behalten, entspricht seinem bekannten politischen Auftreten. Kritiker sehen darin eine Strategie, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und die eigene Position zu festigen.

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Ausblick auf die Nominierung und Wahlverfahren

Die SVP wird am Freitag, den 20. November, ihr offizielles Ticket bekannt geben. An diesem Tag wird feststehen, welche ihrer acht Nominierten der Bundesversammlung zur Wahl in den Bundesrat vorgeschlagen werden. Dieser Schritt ist entscheidend für den weiteren Verlauf des Auswahlverfahrens. Die genaue Zusammensetzung des Tickets wird die Dynamik in der Bundesversammlung beeinflussen. Alle Beteiligten watches die Entwicklung genau, da die Wahl im Bundesrat ein komplexes politisches Spiel ist. Die Verzögerung von Aeschi hat die Spannungen innerhalb der Partei und der Öffentlichkeit möglicherweise verstärkt.

Weitere Kontexte und beteiligte Akteure

Neben Thomas Aeschi sind weitere Namen im Kontext der Bundesratswahl relevant. Auch Bundesrats-Kandidat Michael Graber war an einem Handgemenge beteiligt, das die Spannungen in der politischen Szene widerspiegelt. Zudem wurde die intensive Bearbeitung von Personalentscheidungen am Bundesgericht thematisiert, was von einigen Beobachtern kritisch gesehen wird. Diese Ereignisse addieren sich zu dem komplexen Umfeld, in dem die neuen Bundesräte gewählt werden. Die Kombination aus taktischen Manövern und persönlichen Konflikten prägt die aktuelle Debatte. Die Bevölkerung und die Medien verfolgen die Entwicklungen mit großem Interesse, da die Besetzung der Bundesrätssitze hohe Bedeutung für die Schweizer Politik hat. Die kommenden Tage werden zeigen, wie die SVP mit der Situation umgeht und ob die angekündigten Schritte wie geplant verlaufen.