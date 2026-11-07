Thomas Aeschi kündigt an, als Nachfolger von Guy Parmelin in den Bundesrat zu treten. Der SVP-Politiker will das Justizdepartement übernehmen und kritisiert die EU-Politik scharf.

Thomas Aeschi, der Vorsitzende der SVP-Fraktion im Nationalrat, hat seine Ambitionen auf eine Position im Schweizer Bundesrat öffentlich bekanntgegeben. In einem Interview mit dem SonntagsBlick bestätigte der Zuger Nationalrat, dass er als Nachfolger des amtierenden Verteidigungsministers Guy Parmelin kandidieren möchte. Damit markiert der Politikwissenschaftler und Jurist einen deutlichen Schritt hin zur höchsten Exekutivbehörde des Landes und positioniert sich gezielt für das anspruchsvolle Justiz- und Polizeidepartement.

Aeschi als Nachfolger für Guy Parmelin

Thomas Aesi macht klar, dass er bereit ist, die Nachfolge von Guy Parmelin anzutreten, der als Nachfolger im Verteidigungsdepartement galt. Allerdings fokussiert sich Aeschi primär auf das Departement des Innern, das vom SP-Politiker Beat Jans geleitet wird. Er äußerte den expliziten Wunsch, Beat Jans als Justizminister ablösen zu können. Für Aeschi steht fest, dass er sich das erforderliche politische und fachliche Rüstzeug für dieses Regierungsamt bereits erarbeitet habe. Diese Selbstsicherheit untermauert er mit seinem bisherigen Engagement im Parlament und seiner Expertise in Rechtsfragen.

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Der Nationalrat aus dem Kanton Zug betont in seinen Aussagen, dass das Justizdepartement dringend Handlungsbedarf signalisiert. Er verweist darauf, dass die Probleme im Asyl- und Migrationsbereich weiterhin von erheblicher Größenordnung sind und sich nicht durch bloße Wartepositionen lösen lassen. Aeschi hebt hervor, dass aus vielen Schweizer Kantonen erheblicher Unmut und Klagen laut werden, da diese Schwierigkeiten nicht ausreichend angegangen würden. Diese kritische Einschätzung dient als direkte Begründung für sein Engagement und seinen Wunsch, die Leitung des Ressorts zu übernehmen.

Kritik an EU-Verträgen und politische Austausch

Neben seinen innenpolitischen Zielen äußert Thomas Aeschi scharfe Kritik an der aktuellen Schweizer-EU-Politik. Er bezeichnet das gesamte EU-Vertragspaket, das die bilateralen Beziehungen regeln soll, als ein Monstervertrag. Diese starke Wortwahl spiegelt seine grundsätzliche Ablehnung wider, Souveränitätsrechte an Brüssel abzutreten. Besonders kritisch würdigt er die Verschiebung einzelner Abkommen innerhalb des Vertragspakets als unehrliche politische Taktik. Für ihn ist die Grundsatzfrage entscheidend: Wer bestimmt eigentlich in der Schweiz, die eigene Bevölkerung und ihre Institutionen oder die EU-Kommission und der EU-Gerichtshof? Diese rhetorische Frage stellt den Kern seiner politischen Philosophie dar.

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Bezüglich seiner Kandidatur hat Thomas Aeschi eine transparente Kommunikation mit seinem politischen Lager gewählt. Er gab an, sich intensiv mit Familie, Freunden und Politikern aus verschiedenen anderen Parteien ausgetauscht zu haben, um die Unterstützungsgrundlagen zu prüfen. Eine interessante Ausnahme bildet dabei der Umgang mit seinem Parteifreund. Mit Christoph Blocher, einer weiteren prominenten Figur der SVP, habe er über die Kandidatur nicht gesprochen. Diese Nicht-Kommunikation mit Blocher könnte darauf hindeuten, dass die internen Absprachen noch im Fluss sind oder Aeschi den Prozess bewusst eigenständig gestalten will, ohne sich vorab an alte Konflikte oder Konkurrenzverhältnisse zu erinnern.

Die Ankündigung von Thomas Aeschi kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Schweizer Politik von diversen strukturellen Herausforderungen geprägt ist. Neben den bereits genannten Fragen im Asylrecht und der Migrationspolitik spielt auch die Finanzierung von Medien wie Swissinfo eine Rolle, da das Budget dort stark gekürzt wurde. Aesis Fokus auf Justiz und Inneres deutet darauf hin, dass er die sozialen Spannungen und administrativen Engpässe als seine prioritäre Aufgabe sieht. Seine Bereitschaft, die Nachfolge von Beat Jans anzutreten, würde eine Verschiebung im politischen Gleichgewicht im Bundesrat bedeuten, da die SP damit einen Sitz an die SVP verliere könnte. Dies unterstreicht die Bedeutung dieser Kandidatur für das gesamte politische Gefüge der Schweiz und die künftige Ausrichtung der Asyl- und Migrationspolitik.