Thomas Aeschi strebt Bundesratsposten an und ersetzt Beat Jans

Der SP-Politiker Thomas Aeschi kündigt seine Kandidatur für den Nationalrat an. Er möchte Asylfragen übernehmen und Beat Jans ablösen. Die SVP wählt ihren Kandidaten im November.

Thomas Aesi hat seine Absicht bestätigt, als Nachfolger von Beat Jans in den Schweizer Bundesrat gewählt werden zu wollen. Der gegenwärtige Nationalrat erklärt in einem Interview mit dem Sonntagsblick, er habe das erforderliche Rüstzeug für das höchste Staatsamt erworben. Sein Fokus liegt dabei auf den komplexen Herausforderungen im Bereich Asyl und Migration. Aeschi ist fest davon überzeugt, dass er diese dringenden Aufgaben kompetent bewältigen kann und die Position anstrebt.

Kompetenz im Asyl- und Migrationsbereich

Aeschi signalisiert explizit seine Bereitschaft, das anspruchsvolle Asyldossier zu übernehmen. Damit würde er die Nachfolge des aktuellen SP-Justizministers Beat Jans antreten, der aus dem Bundesrat ausscheidet. Im Justizdepartement sieht Aeschi einen erheblichen Handlungsbedarf, der dringend einer Lösung zugeführt werden muss. Die bestehenden Probleme im Asyl- und Migrationsbereich bezeichnet er weiterhin als sehr groß und dringlich. Viele Kantäle haben laut seinen Angaben Beschwerde eingereicht, dass diese Probleme nicht ausreichend angegangen würden. Diese Kritik aus der Praxis untermauert seinen Anspruch, für Abhilfe zu sorgen und die zuständigen Strukturen zu stärken.

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Umfassende persönliche Abklärungen vor der Entscheidung

Aeschi begründet seine lange Entscheidungsphase mit intensiven persönlichen Abklärungen und einem breiten Meinungsaustausch. Bevor er den endgültigen Schritt machte, hat er sich intensiv mit Familie, engen Freunden und führenden Politikern verschiedener Parteien ausgetauscht. Diese Gespräche dienten dazu, die Tragweite des Amtes und die eigenen Voraussetzungen realistisch einzuschätzen. Ein bemerkenswerter Aspekt dieses Dialogs ist, dass er trotz der politischen Distanz nicht mit Christoph Blocher über seine Kandidatur gesprochen hat. Blocher, ein prominenter SVP-Politiker, wird im Kontext der anstehenden Wahl oft als mögliche Alternative oder als politischer Gegner in Betracht gezogen.

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Konkurrenz im Lager der Schweizerischen Volkspartei

Während Aeschi seinen Weg klar vorgezeichnet hat, findet im politischen Lager der Schweizerischen Volkspartei (SVP) ein intensiver Wettbewerb um die Nachfolge statt. Insgesamt haben acht Personen aus den Reihen der SVP angekündigt, für die Nachfolge des ausscheidenden Bundesrates Guy Parmelin kandidieren zu wollen. Diese hohe Anzahl an Bewerbern führt zu einer komplexen internen Findungsphase. Eine spezifische Findungskommission der SVP überprüft und durchleuchtet derzeit alle eingegangenen Kandidaturen sorgfältig, um die Eignung und die politische Ausrichtung der Bewerber zu bewerten.

Zeitplan für die nominelle Wahl und Ersatzwahl

Der entscheidende Termin für die SVP naht bereits in naher Zukunft. Am 20. November wird die Bundeshausfraktion der SVP darüber entscheiden, welchen der acht Bewerber sie offiziell vorschlagen will. Dieser Vorschlag ist ein zentraler Schritt im Prozess der Ersatzwahl. Die eigentliche Ersatzwahl für das freigewordene Mandat von Guy Parmelin ist für den 9. Dezember terminiert. Die SVP erwartet von ihren Kandidaten, dass sie nach der internen Auswahl die nötige Mehrheit im Parlament sichern können, um das Amt tatsächlich anzutreten.