Thomas Aeschi strebt Bundesratsposten an

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi bewirbt sich erneut um einen Sitz im Bundesrat. Nach dem Scheitern 2015 sieht er jetzt bessere Chancen für sein Nachfolgeunternehmen.

Thomas Aeschi tritt als ernsthafter Kandidat für den Sitz im Bundesrat an, der durch den Rückzug von Guy Parmelin frei wird. Der 47-jährige Fraktionschef der SVP hat nach einer zweimonatigen Bedenkzeit seine Absicht bekundet, die Nachfolge anzutreten. Dieses Ziel hatte er bereits im Jahr 2015 verfolgt, als er bei der Wahl gegen den Waadtländer Weinbauern unterlag. Nun versucht der Zuger Nationalrat einen zweiten Anlauf, um in die Landesregierung einzuziehen.

Politische Laufbahn und Führungsstil

Seit dem Jahr 2017 leitet Thomas Aeschi die SVP-Fraktion im Nationalrat, was ihn zum langjährigen Kopf der grössten parlamentarischen Gruppierung macht. Seine Karriere innerhalb der Partei verlief steil: Seit 2016 ist er Mitglied der Parteileitung und genießt den Ruf, besonders fleißig und gut vorbereitet zu sein. Er vertritt konsequent die Linie seiner Partei, insbesondere in den sensiblen Themenbereichen Wirtschaft, Europa und Migration.

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Parallel zu seiner politischen Tätigkeit ist Aeschi als Unternehmensberater selbstständig tätig und bekleidet zudem einen Verwaltungsratsposten bei der Helvetischen Bank. Sein akademischer Hintergrund umfasst Abschlüsse der Universität St. Gallen (HSG) sowie der Harvard University. Diese Kombination aus akademischer Exzellenz und praktischer Wirtschaftserfahrung bildet das Fundament seines politischen Profils.

Kontroversen und politische Gegner

Nicht jeder schätzt den klaren Führungsstil von Thomas Aeschi, was in der Vergangenheit zu öffentlicher Kritik führte. Im Zusammenhang mit der Atomkraft-Debatte während der Sommersession geriet er in Konflikt mit dem Genfer Nationalrat Daniel Sormanni. Sormanni fühlte sich massiv unter Druck gesetzt und gab an, dass die Dauer der Konfrontation zu viel gewesen sei. Solche Episoden werden insbesondere auf linker Seite als Argument gegen eine Eignung für den Bundesrat angeführt.

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Ein weiterer Vorfall aus vergangenen Jahren involves eine physische Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter der Fedpol. Dies geschah, als Aeschi und der Kollege Michael Graber der Durchlass während eines Besuchs des ukrainischen Parlamentspräsidenten verwehrt wurde. Obwohl kein strafrechtliches Nachspiel erfolgte, bleibt die Affäre ein Punkt, der von Kritikern aufgerufen wird. Aktuell sorgte zudem eine Podiumsdiskussion in Luzern für Unmut, wo Aeschi mangelnde Redezeit für die kritische Seite monierte.

Hindernis durch den Kanton Zug

Ein strukturelles Hindernnis für die Wahl von Thomas Aeschi könnte seine geografische Herkunft sein. Er wohnt in der Gemeinde Baar im Kanton Zug. Dies istproblematisch, da der amtierende Bundesrat und Verteidigungsminister Martin Pfister ebenfalls seinen Sitz im Kanton Zug hat. Das Schweizer Parlament hat traditionelle Bedenken gegen die Auswahl von zwei Vertretern desselben Kantons aus einem einzigen Wahlkreis.

Diese regionale Überlappung stellt eine besondere Hürde dar, die von anderen Kandidaten nicht bedient wird. Die Frage, ob das Parlament eine solche Konstellation gutheißt, ist zentral für die Wahlausgänge. Während bürgerliche Kreise Aeschi durchaus als geeignet einstufen, wiegen die kontroversen Vorfälle und die regionale Doppelbesetzung schwer. Die Findungskommission wird diese Aspekte sorgfältig abwägen müssen.

Privates Umfeld und gesellschaftliche Einbindung

Privat hat Thomas Aeschi in jüngster Zeit bedeutende Ereignisse erlebt. Im Februar 2024 kam seine Tochter Julia zur Welt, worüber er sich sehr freut und das er in sozialen Medien teilt. Im Sommer 2025 heiratete er seine Frau Valeria, die damals als Gemeinderätin in Schübelbach tätig war. Das Paar lernte sich bei einer SVP-Veranstaltung kennen.

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Die Verbindung zu anderen SVP-Politikern reicht auch in den privaten Bereich. Albert Rösti und weitere prominente Mitglieder der Partei waren zur Hochzeit eingeladen. Diese gesellschaftlichen Vernetzungen unterstreichen seine Verankerung in der Partei, könnten aber in den Augen neutraler Wähler oder oppositioneller Fraktionen als Vorteil oder Nachteil je nach politischer Ausrichtung gewertet werden. Die Bundesratswahl bleibt ein komplexes Spiel aus Kompetenz, Kontroverse und geografischer Balance.