Thomas Aeschi kandidiert gegen Guy Parmelin - SVP-Wechsel im Bundesrat

SVP-Chef Thomas Aeschi bestätigt Kandidatur für Bundesrat. Analyse der Chancen gegen Vorgänger Parmelin und der Hürden durch die eigene Parteibasis.

Thomas Aeschi will den Sitz von Guy Parmelin im Schweizer Bundesrat übernehmen. Damit ändert sich die politische Landschaft im Rennen um die Nachfolge grundlegend. Der SVP -Fraktionschef aus dem Kanton Zug bestätigt seine Kandidatur und stellt die bisherigen Konkurrenten vor neue Herausforderungen.

Kandidatur ändert SVP-Rennen

Die Ausgangslage in der Schweizer Politik hat sich am Sonntag entscheidend gewandelt. Mit Thomas Aeschi steigt die erste grosse Schwergewicht der SVP in das Rennen um das höchste Staatsamt ein. Bislang hatte der 47-Jährige seine Absichten wochenlang im Verborgenen gelassen, obwohl die Meldefrist bereits vor rund zwei Wochen abgelaufen war. Aeschi gehört zu den einflussreichsten Figuren der Schweizer Rechten. Neun Jahre steht er an der Spitze der Bundeshausfraktion. Insgesamt sitzt er seit 15 Jahren im Nationalrat. Der Zuger will es nach dem verlorenen Versuch im Jahr 2015 nun ein zweites Mal versuchen, wie er in einem Interview mit dem "SonntagsBlick" bekanntgab.

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Damals unterlag er ausgerechnet Guy Parmelin. Der Sitz von Parmelin wird nun frei. Aeschi positioniert sich damit direkt im Zentrum der politischen Debatte. Seine Bewerbung verändert die mathematischen und strategischen Berechnungen aller anderen Parteien. Die SVP muss nun eine klare Linie finden, um die Mehrheit im Parlament zu erreichen. Die Konstellation erinnert an historische Wendepunkte in der Schweizer Politik.

Hürden durch mangelnde Akzeptanz

Die grösste Hürde für Aeschi sieht die Politologin Sarah Bütikofer in seiner Akzeptanz ausserhalb der eigenen Partei. Eine Nomination Aeschis für das offizielle SVP-Ticket durch die Fraktion bezeichnet sie als "wahrscheinlich". Aeschi hat sicherlich eine starke Stellung in der Fraktion. Allerdings sei es keineswegs selbstverständlich, dass ein Fraktionschef automatisch auf das offizielle Ticket komme. Als Beispiel nennt sie den früheren SP-Fraktionschef Roger Nordmann. Dieser wurde von seiner Partei 2023 trotz Kandidatur nicht für die Bundesratswahl vorgeschlagen.

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Aeschi vertritt die SVP-Positionen pointiert und gilt als Hardliner. Das bringt seine Funktion als Fraktionschef zwar mit sich. Bei anderen Parteien hat er damit wiederholt Widerstände ausgelöst. Auch ein Vorfall vor zwei Jahren führte zu Irritationen in der Öffentlichkeit. Seine fachliche Kompetenz und Dossierkenntnis werden in Bern hingegen kaum infrage gestellt. Bei einer Bundesratswahl reicht es nicht, im eigenen politischen Lager auf grosse Unterstützung zählen zu können.

Es handelt sich um eine Majorzwahl. Ein Kandidat oder eine Kandidatin muss auch weit über die eigene Partei hinaus Stimmen gewinnen. Für Bütikofer ist deshalb klar: Sollte Aeschi nominiert werden, müsse er in den Hearings mit den anderen Parteien vor allem eine andere Seite von sich zeigen. Er müsste glaubhaft darlegen können, dass er sich auch als pointiert auftretender SVP-Politiker gut in eine Kollegialbehörde einfügen kann. Zudem muss er die beschlossenen Kompromisse im Bundesrat mittragen und nach aussen vertreten. Bisher seien dies nicht die wichtigsten Anforderungen gewesen, die an ihn gestellt wurden. Er gilt eher als konfrontativ.

Taktische Risiken und andere Bewerber

Dass Aeschis Kandidatur auch taktische Überlegungen auslösen könnte, hatte der Politgeograf Michael Hermann bereits vor dem offiziellen Entscheid ins Spiel gebracht. "Wer neben Aeschi auf das Ticket kommt, ist schon fast gewählt", sagte Hermann damals. Damit meint er: Wenn der stark polarisierende Politiker auf einem Zweierticket steht, könnte er zu einer faktischen Einerkandidatur beitragen. Bütikofer mahnt allerdings zur Vorsicht bei solchen taktischen Überlegungen. Bundesratswahlen könnten für Parteien schnell anders ausgehen als geplant.

Davon können vor allem die Polparteien ein Liedchen singen. Zudem dränge sich derzeit keine andere Kandidatur zwingend auf. "Falls dem so wäre, hätte Aeschi seinen Hut wohl auch nicht in den Ring geworfen." Wie schnell solche taktischen Rechnungen scheitern können, zeigte sich beispielsweise 1983. Das Parlament wählte statt der von der SP favorisierten Lilian Uchtenhagen überraschend Otto Stich in den Bundesrat. Auch die SVP musste bereits Niederlagen hinnehmen. Dies geschah etwa bei der Abwahl Christoph Blochers im Jahr 2007.

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Neben Aeschi sind sieben weitere Namen im Rennen um Parmelins Nachfolge. Dazu zählen die Genfer Nationalrätin und SVP-Vizepräsidentin Céline Amaudruz. Der Tessiner Ständerat Marco Chiesa ist ebenfalls im Rennen. Die Regierungs- respektive Staatsräte Jean-Pierre Gallati aus Aargau, Franz Ruppen aus dem Wallis und Pierre Alain Schnegg aus Bern kandidieren. Zudem treten die Nationalräte Michael Graber aus dem Wallis und Rémy Wyssmann aus Solothurn an. Gleicher Kanton, gleiche Ambition: Die Walliser Michael Graber und Franz Ruppen wollen beide Guy Parmelin beerben.

Nach Einschätzung von Bütikofer trifft Aeschis Einstieg vor allem die männlichen Bewerber aus der Deutschschweiz. Die Ausgangslage von Amaudruz und Schnegg verschlechtere sich hingegen weniger stark. Für die Westschweizer SVP ist die Ausgangslage dennoch heikel. Mit Parmelin tritt ein Vertreter der Romandie zurück. Entsprechend laut waren zuletzt die Forderungen, dass die Sprachregion auch künftig im Bundesrat vertreten sein müsse.