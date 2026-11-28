Der SVP-Politiker Thomas Aeschi gerät erneut ins Kreuzfeuer, nachdem er ein BBC-Interview über die Nachhaltigkeitsinitiative abgebrochen hat. Er beschuldigt die Journalistin der Lüge, was zu seiner Eskorte aus dem Bundeshaus führte.

Ein erneuter Vorfall in der Schweizer Bundespolitik sorgt für intensive Debatten über den Umgangston und die Pressefreiheit im politischen Betrieb. Im Zentrum des Interesses steht der SVP -Politiker Thomas Aeschi, der kürzlich in die Kritik geraten ist, nachdem er ein Interview mit einer Redakteurin der BBC abgebrochen und diese aus dem Bundeshaus eskortiert haben soll.

Diese Vorfälle werfen ein neues Licht auf die bereits seit zwei Jahren andauernde Dynamik zwischen Aeschi und seinem Mitkandidaten Michael Graber, wobei besonder ein zwei Jahre zurückliegender Eklat der beiden Kandidaten Thomas Aeschi und Michael Graber zu reden gibt. Nun berichtet die britische Nachrichtenagentur auch von diesem Vorfall, der diesen Sommer geschah, wobei ein Interview mit der BBC verärgert abgebrochen wurde. Die britische Journalistin hatte ihn kritisch zur Kampagne für die Nachhaltigkeitsinitiative befragt, was zu einer hitzigen Auseinandersetzung führte.

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Aeschi stoppt Interview mit BBC-Redakteurin

Auf der Aufnahme ist Aeschi noch mit den Worten "Wir stoppen hier" zu hören, bevor er die Diskussion beenden will. Danach fordert er die Journalistin auf Englisch auf, die Aufnahme zu beenden. Laut der BBC-Redaktorin eskortierte Aeschi sie anschliessend aus dem Bundeshaus, was als schwerwiegender Verstoß gegen diplomatische und journalistische Normen gewertet wird. Aeschi selbst bestätigt gegenüber der "NZZ am Sonntag" den Abbruch des Gesprächs, legt jedoch eine andere Interpretation der Geschehnisse vor.

Er habe ein langes Gespräch über die Kampagnen-Sujets der SVP-Initiative geführt und fühlte sich dabei falsch dargestellt. Die Journalistin habe ihn belehrt und der Lüge bezichtigt, sagt Aeschi, was für ihn der Grund war, das Gespräch zu beenden. Dieser Vorfall ist nicht isoliert zu sehen, da bereits vor Kurzem bekannt wurde, dass Aeschi ein Podium an einer Luzerner Mittelschule verärgert verlassen hatte. Diese Serie von Zwischenfällen schadet möglicherweise dem Image des SVP-Tickets, das aus Thomas Aeschi und Michael Graber besteht.

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Die BBC veröffentlichte die Folge des "The Documentary Podcast" mit dem Interview am 30. Juni 2026, was die internationale Reichweite der Kontroverse unterstreicht und zeigt, wie sehr diese Ereignisse über die Schweizer Landesgrenzen hinaus Beachtung finden. Der politische Kontext dieser Vorfälle ist eng mit der bevorstehenden Bundesratswahl verbunden. Thomas Aeschi und Michael Graber sind die offiziellen SVP-Kandidaten für die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin, der Ende des Jahres zurücktreten wird.

Politische Risiken des SVP-Duo-Tickets

Das Zweierticket stösst bei anderen Parteien auf starke Kritik, da es als unkonventionell und risikobehaftet angesehen wird. Die Bundesversammlung entscheidet am 9. Dezember 2026, wer den Ende Jahr zurücktretenden Wirtschaftsminister ablöst. In einer solchen angespannten politischen Lage können solche Vorfälle entscheidend sein, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Die Medienberichterstattung über das Verhalten der Kandidaten spielt dabei eine zentrale Rolle. Hier findest du alle News, Hintergründe und Porträts zur Bundesratswahl, um sich ein vollständiges Bild der aktuellen Lage zu machen. Die Ereignisse um Aeschi verdeutlichen die hohen Spannungen und die intensive Medienbeobachtung, der sich politische Akteure in der Schweiz während Wahlperioden ausgesetzt sehen. Die Debatte über angemessenes Verhalten im Umgang mit der Presse und die Wahrung der Demokratie bleibt weiterhin ein zentrales Thema in der öffentlichen Diskussion.