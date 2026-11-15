Thomas Aeschi als SVP-Bundesratskandidat: Kritik wegen seines Verhältnisses zur Justiz

Thomas Aeschi gilt als Favorit für die SVP-Nomination zum Bundesrat, doch sein Verhältnis zur Justiz sorgt für scharfe Kritik aus Politik und Richterschaft.

Thomas Aeschi gilt als Favorit für die offizielle Nomination als Bundesratskandidat der SVP am kommenden Freitag. Doch ausgerechnet sein Verhältnis zur Justiz könnte dem Fraktionschef in den eigenen Reihen zum Verhängnis werden, wie die Berichterstattung der "NZZ am Sonntag" zeigt.

Auslöser der Debatte ist die Kandidatur für die Nachfolge von Guy Parmelin, der als Bundesrat zurückgetreten ist. Während Aeschi innerhalb der eigenen Fraktion gute Chancen eingeräumt werden, stossen seine Haltung zur Gewaltenteilung und sein Umgang mit Bundesrichtern im Bundeshaus auf wachsenden Widerstand.

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Selbstdeklaration als Grundlage der Nomination

Die Selbstdeklaration bildet die formale Grundlage für die Nomination der SVP-Kandidaten. Alle acht Bewerber für die Nachfolge von Guy Parmelin mussten dieses Dokument unterschreiben, bevor sie für die Wahl zugelassen werden konnten.

Darin verpflichtet sich Thomas Aeschi wie alle übrigen Bewerber, eine Wahl ohne Nomination durch die Fraktion abzulehnen. Diese Regel geht auf die Abwahl von Christoph Blocher zurück. Zugleich bestätigte Aeschi, nach dem Rücktritt von Guy Parmelin als SVP-Kandidat zur Verfügung zu stehen.

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Aeschi unterschrieb das Dokument am 20. Oktober, also drei Tage vor dem Ende der Meldefrist für eine Kandidatur. Am Stichtag erklärte er öffentlich, er müsse noch intensive Gespräche mit Familie, Parteikollegen und politischen Gegnern führen. Gegenüber der "NZZ am Sonntag" sagte er, die Selbstdeklaration sei lediglich eine Anerkennung der Parteistatuten.

Kritik aus Justiz und Gerichtskommission

Mehrere Mitglieder der Gerichtskommission äusserten sich gegenüber der "NZZ am Sonntag" deutlich über den Umgang der SVP mit künftigen Richtern. Sie erklärten, angehende SVP-Bundesrichter müssten bei Thomas Aeschi antraben und Parteitreue zusichern, was in anderen Parteien undenkbar sei.

Als konkrete Beispiele werden zwei Fälle genannt. Im Jahr 2020 beantragte Aeschi die Nichtwiederwahl von Bundesrichter Yves Donzallaz, nachdem dieser an Urteilen mitgewirkt hatte, die der SVP missfielen. Donzallaz wurde dennoch wiedergewählt und trat danach aus der Partei aus. Im Fall des Asylrichters David Wenger am Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen soll Aeschi sich im Jahr 2021 übermässig stark gegen dessen drohende Amtsenthebung eingesetzt haben.

SP-Ständerat Carlo Sommaruga, ebenfalls Mitglied der Gerichtskommission, wirft der SVP vor, ihre Richter generell unter Druck zu setzen. Sommaruga sieht Thomas Aeschi dabei in einer zentralen Rolle und bezeichnet dessen Versuche, Einfluss auf die Justiz zu nehmen, als bedenklich.

Auch ehemalige Richter äussern sich kritisch. Die frühere Luzerner Oberrichterin Marianne Heer (FDP) sieht rechtsstaatliche Prinzipien verletzt, weil Aeschi mit starkem Drängen verlange, dass Richter nach Parteilinie handeln. Sie erklärte gegenüber der "NZZ am Sonntag", wer die Gewaltenteilung missachte, sei als Bundesrat nicht tragbar.

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Der frühere Zürcher Oberrichter Martin Burger hält Thomas Aeschi ebenfalls für ungeeignet, weil er die richterliche Unabhängigkeit nicht achte. Burger sass einst für die SVP im Zürcher Stadtparlament und trat aus der Partei aus, als diese ihre Richter enger an sich binden wollte.

Aeschis Argumente und mögliche Folgen für die Justiz

Thomas Aeschi weist die Kritik zurück und verweist auf den institutionellen Rahmen der Schweiz. Nach seiner Darstellung ist das Schweizer Justizsystem so konstituiert, dass Richterinnen und Richter von einer politischen Partei portiert werden müssen.

Diese Position hatte Aeschi bereits im Parlament vertreten, als er empfahl, Yves Donzallaz nicht erneut zu wählen. Die Auseinandersetzung zeigt, dass für die Richterwahlen und die Nomination zum Bundesrat unterschiedliche Massstäbe im Raum stehen, die in der Debatte nun gegeneinander abgewogen werden.

Für die Wähler und die Justiz steht damit die Frage im Mittelpunkt, wie unabhängig künftige Bundesrichter von ihrer Partei sein können. Entscheidend ist zunächst die Nomination durch die SVP-Fraktion am kommenden Freitag, bei der sich zeigen wird, wie stark die Kritik aus den eigenen Reihen ausfällt.