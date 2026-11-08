Thierry Stern erwirbt Cologny-Villa für 38 Millionen Franken

Patek-Philippe-Chef Thierry Stern kauft Villa in Cologny. Der Kaufpreis liegt bei 38 Millionen Franken. Das Unternehmen profitiert von der Luxusstrategie.

Thierry Stern, der Präsident der Uhrenmanufaktur Patek Philippe, hat ein Anwesen in der Schweizer Gemeinde Cologny erworben. Der Kaufpreis für die Liegenschaft am Chemin de Ruth beträgt exakt 38 Millionen Franken. Diese Summe wurde laut dem Wirtschaftsmagazin Bilian erst kürzlich bezahlt. Es handelt sich um einen der höchsten Preiswerte in dieser exklusiven Gegend.

Hintergrund des Immobilienkaufs in Genf

Die Villa liegt im Genfer Vorort Cologny, welcher zu den wohlhabendsten Gemeinden der Schweiz zählt. Die Straße Chemin de Ruth gehört zu den teuersten Adressen im gesamten Landesgebiet. Das Anwesen umfasst zwei separate Gebäude mit insgesamt mehr als 500 Quadratmetern Wohnfläche. Das Grundstück selbst ist mit über 5600 Quadratmetern Fläche dimensioniert. Dieser Immobilienkauf stellt für den 56-jährigen Unternehmensleiter keine finanzielle Belastung dar. Stern führt das Traditionshaus seit dem Jahr 2009. Er steht in der vierten Generation an der Spitze des Familienunternehmens.

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Finanzielle Situation von Patek Philippe

Das persönliche Vermögen von Thierry Stern wird vom Magazin Bilanz auf 6,5 Milliarden Franken geschätzt. Der Kaufpreis der Villa macht weniger als ein Prozent dieses Gesamtwertes aus. Patek Philippe positioniert sich an der Spitze der Schweizer Uhrenindustrie. Die Marke verfolgt eine konsequente Strategie der künstlichen Verknappung. Dadurch gelten die Uhren aus Genf als rares Sammlerstück. Die Preise für die Zeitmesser reichen von einigen Zehntausend Franken bis hin zu mehreren Millionen Franken. Diese Strategie trägt Früchte, während andere Hersteller mit Nachfrageeinbrüchen kämpfen.

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Verkauf und weitere Schweizer Luxusinvestitionen

Der Verkäufer des Anwesens ist der 68-jährige Thierry Halff. Halff sitzt im Verwaltungsrat der Maus Frères Holding. Dieser Konzern ist Eigentümer der Warenhauskette Manor sowie der Modemarke Lacoste. Die operative Führung des Konzerns obliegt seinem Cousin Didier Maus. Nicht nur Stern setzt auf hochwertige Immobilien. Auch andere Schweizer Führungskräfte tätigen massive Käufe. Der Milliardär Alfred Gantner, Mitgründer der Partners Group, erwarb ein Anwesen am Vierwaldstättersee. Die Fläche entspricht rund fünf Fußballfeldern.

Steuerkontroverse bei anderen Luxusobjekten

Alfred Gantner investierte geschätzt 160 Millionen Franken in seine Mega-Villa. Ein weiteres Beispiel ist Peter Spuhler vom Unternehmen Stadler Rail. Er kaufte 2017 ein Feriendomizil mit Blick auf den St. Moritzersee. Das Gebäude wurde im Jahr 1870 erbaut. Spuhler steckte mindestens 15 Millionen Franken in diese Liegenschaft. Später geriet er damit in Konflikte mit den Steuerbehörden. Er hatte eine Aktiengesellschaft gegründet, die nur dieses eine Anwesen besaß. Das Bundesgericht entschied später zu Ungunsten von Spuhler.