Der ehemalige FC-Basel-Stürmer Thierno Barry sorgte mit zwei Toren für ein 3:3-Unentschieden zwischen Everton und Manchester City, was den Titelkampf in der Premier League dramatisch beeinflusst. Arsenal profitiert von diesem Ergebnis und liegt nun zwei Punkte vor den «Skyblues».

Der Titelkampf in der Premier League hat am Montagabend eine dramatische Wendung genommen, und das dank einem in Basel bestens bekannten Gesicht: Thierno Barry , der ehemalige Stürmer des FC Basel, sorgte mit zwei Toren innerhalb von nur 13 Minuten für ein spektakuläres 3:3-Unentschieden des Tabellenzehnten Everton gegen das Starensemble von Manchester City .

Der französische Angreifer versetzte damit die Titelambitionen der «Skyblues» einen erheblichen Dämpfer und verschaffte Tabellenführer Arsenal im Saisonendspurt einen entscheidenden Vorteil. Manchester City liegt nun plötzlich zwei Punkte hinter dem Leader aus London. Das Team von Mikel Arteta hat den Gewinn der ersten Meisterschaft seit 22 Jahren damit wieder in der eigenen Hand.

Mit drei verbleibenden Spielen ist die Ausgangslage für die «Gunners» simpel: Gewinnen sie ihre letzten Partien gegen West Ham United, den Burnley FC und Crystal Palace, ist ihnen die Trophäe nicht mehr zu nehmen. Für Barry, der im August 2024 vom FC Basel zu Villarreal in die spanische Liga gewechselt war und seit dieser Saison in England stürmt, waren es die Saisontore Nummer 7 und 8 in der Premier League.

Seit seinem Transfer aus der Super League hat der 23-jährige Franzose erst einmal – ein Hattrick im Dezember 2024 beim 5:2-Erfolg von Villarreal gegen Leganés – mehr als einen Treffer in einer Partie erzielt. Nach seiner Einwechslung gegen den aktuellen Meister in der 64. Minute dauerte es gerade mal vier Zeigerumdrehungen, ehe Barry zum 1:1 ausglich. Mit seinem Treffer zum 3:1 in der 81.

Minute versetzte er das Hill Dickinson Stadium dann vollends in Ekstase. Dass Erling Haaland und Jérémy Doku in der Nachspielzeit noch das 3:3 für City retteten, änderte nichts mehr am schweren Rückschlag für die Gäste. Besondere Brisanz erhielt Barrys Auftritt auch durch seine persönliche Verbindung zum aktuellen Spitzenreiter. Im Interview nach dem Schlusspfiff verriet der sichtlich bewegte Doppeltorschütze, dass seine gesamte Familie glühende Anhänger des FC Arsenal seien.

Sogar seine Grossmutter habe ihn unmittelbar nach dem Abpfiff angerufen: «Sie war total aus dem Häuschen, wie alle anderen auch. Vor dem Spiel haben mir meine Brüder gesagt, ich solle alles für die Familie geben», erzählte der Franzose. Den Auftrag seiner Brüder hat Thierno Barry jedenfalls erfüllt – und ganz nebenbei die Ausgangslage im englischen Meisterrennen drei Runden vor Schluss komplett auf den Kopf gestellt.

Der ehemalige FC-Basel-Spieler hat mit seiner Leistung nicht nur seine Familie begeistert, sondern auch die Chancen von Arsenal auf den Meistertitel deutlich erhöht. Die «Gunners» können nun mit einem Sieg in den letzten drei Spielen den lang ersehnten Titelgewinn perfekt machen. Für Manchester City bedeutet das Unentschieden einen herben Rückschlag, der die Spannung im Titelkampf bis zum Schluss aufrechterhält





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