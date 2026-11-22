Theresa May warnt vor neuer EU-Rückkehr. Premier Andy Burnham will mit Brüssel annähern. Fakten zur Politik und den Plänen für Grossbritannien.

Die frühere britische Premierministerin Theresa May übt scharfe Kritik an den aktuellen Annäherungsbestrebungen von Premier Andy Burnham zur Europäischen Union. May betonte eindringlich, dass die Debatte über einen Wiedereintritt Grossbritannien s in die EU als abgeschlossen gilt. Sie richtete sich dabei direkt an Burnham und forderte die aktuelle Regierung auf, den Brexit endgültig zu akzeptieren und nicht in veraltete Diskussionen zurückzufallen.

Theresa Mays klare Haltung zur EU-Politik

Theresa May, die von 2016 bis 2019 das Amt der Premierministerin innehatte, verurteilte jede erneute Diskussion über einen potenziellen Beitritt ihres Landes zur EU. Als zweite Frau an der Spitze der britischen Regierung nach Margaret Thatcher betonte sie, dass die Zeit der Spezialisierung auf den Brexit vorbei sein müsse. Sie forderte die politische Klasse auf, das Thema endlich hinter sich zu lassen und sich stattdessen zukunftsorientierten Themen zuzuwenden.

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Stellvertretende Kritik an Andy Burnhams Strategie

May warf dem jetzigen Premierminister Andy Burnham vor, er behandele die britische Wählerschaft mit herablassender Arroganz. Ihrer Ansicht nach gebe Burnham den Eindruck, als wolle er der Bevölkerung vorhalten, sie habe beim Brexit-Referendum eine falsche Entscheidung getroffen. Sie kritisierte, dass seine Rhetorik implizit einen weiteren Anlauf für einen anderen Ausgang des Referendums anmahne, was sie als respektlos gegenüber dem historischen Votum der Menschen bezeichnete.

Neue Annäherung Grossbritanniens an die EU

Grossbritannien und die EU haben am Freitag bei einem wichtigen Gipfeltreffen in Brüssel eine deutliche Wiederannäherung vereinbart. Diese diplomatische Auflockerung basiert auf mehreren spezifischen Vereinbarungen, die die Beziehungen zwischen London und Brüssel nach den Jahren des Brexit-Streits normalisieren sollen. Die Regierung von Burnham sieht darin einen notwendigen Schritt zur wirtschaftlichen und politischen Stabilisierung.

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Ed Milibands Statements zu künftigen Gesprächen

Aussenminister Ed Miliband erklärte am Samstag, dass die aktuellen Vereinbarungen nur der Anfang sind. Er kündigte an, dass künftige Gespräche über die Beziehungen Grossbritanniens zur EU fortgesetzt werden sollen, um die Bindungen weiter zu stärken. Dies geschieht trotz der klaren Absichtserklärung, dass der Austritt aus den Strukturen der Union nicht rückgängig gemacht wird.

Zukunftsprognosen und Parlamentswahl im Jahr 2029

Bis zur kommenden Parlamentswahl, die für das Jahr 2029 geplant ist, wird Grossbritannien wohl keine vollständige Rückkehr in die EU anstreben. Burnham betonte in Brüssel, dass die aktuellen Ergebnisse die Grenze dessen darstellen, was in dieser Legislaturperiode erreicht werden kann. Letztlich liegt die Entscheidung über die nächsten Schritte bei der britischen Bevölkerung.