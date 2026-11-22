Ex-Premierministerin Theresa May warnt vor Neueröffnung der Brexit-Debatte. Sie appelliert an Andy Burnham, das Ergebnis des Austritts zu akzeptieren und die Zukunft zu gestalten, trotz neuer Annäherung der EU.

Die ehemalige britische Premierministerin Theresa May hat eine erneute Debatte über einen Wiedereintritt Großbritannien s in die Europäische Union entschieden zurückgewiesen. Sie wandte sich damit direkt an den aktuellen Premierminister Andy Burnham, nachdem sich beide Nationen bei einem Gipfeltreffen in Brüssel auf eine signifikante Wiederannäherung verständigt hatten. May betonte, dass die Diskussion um den Brexit für Großbritannien abgeschlossen sei und die politische Energie nun in die Zukunft gelenkt werden sollte.

Theresa May mahnt zur Akzeptanz des Brexit

Theresa May, die zwischen 2016 und 2019 das Amt der Premierministerin innehatte und damit nur Margaret Thatcher voranging als zweite Frau an der Spitze der britischen Regierung, distanzierte sich klar von der aktuellen rhetorischen Richtung. In einem Statement gegenüber der BBC sagte sie, der Brexit sei ein erledigtes Kapitel und müsse politisch akzeptiert werden. Sie richtete diese Botschaft explizit an Andy Burnham und forderte ihn auf, nicht länger zu versuchen, der britischen Bevölkerung zu erklären, dass sie sich beim Referendum falsch entschieden habe. Für May ist es keine Option, einen weiteren Anlauf zur Rückkehr in die EU zu wagen, um das ursprüngliche Ergebnis korrigieren zu wollen.

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Die 70-Jährige argumentiert, dass es an der Zeit sei, sich nicht mehr primär über den Austrittsprozess zu definieren. Stattdessen appelliert sie an eine gemeinsame Orientierung nach vorne. Nach ihrer Einschätzung lenkt das Verhalten des jetzigen Regierungschefs unnötig vom eigentlichen Ziel ab, die Nation wieder zu festigen und neue politische Schwerpunkte zu setzen, anstatt in alten Wunden zu schmachten.

Andy Burnham skizziert Grenzen der Legislaturperiode

Andy Burnham verteidigte die strategische Ausrichtung seiner Regierung und erklärte, dass die in Brüssel vereinbarten Maßnahmen die Obergrenze dessen darstellen, was in der aktuellen Legislaturperiode erreichbar ist. Bei dem Treffen in der belgischen Hauptstadt einigten sich Großbritannien und die EU auf mehrere Vereinbarungen, die eine deutliche Wiederannäherung der beiden Parteien bewirken sollen. Burnham betonte jedoch, dass die britische Bevölkerung das letzte Wort über weitere Schritte habe und keine weiteren umfassenden Verhandlungen über eine vollständige Mitgliedschaft angestrebt werden.

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Der Premierminister erklärte am Freitag in Brüssel, dass keine vollständige Rückkehr zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union angestrebt wird. Er wies darauf hin, dass umfassende Gespräche mit der EU wahrscheinlich bis zur kommenden Parlamentswahl, die im Jahr 2029 geplant ist, andauern werden. Innerhalb dieses Zeitrahmens wird Großbritannien keine vollständige Rückkehr anstreben. Burnhams Position ist es also, den Rahmen der aktuellen Möglichkeiten zu nutzen, ohne die langfristige politische Linie zu ändern oder das Referendum von 2016 indirekt zu kippen.

Politische Signale von Ed Miliband und historischer Kontext

Außenminister Ed Miliband unterstrich am Samstag die Richtung der künftigen diplomatischen Bemühungen. Er erklärte, dass bei zukünftigen Gesprächen über die Beziehungen Großbritanniens zu der Europäischen Union die Zusammenarbeit im Vordergrund stehen soll. Diese Worte sollen signalisieren, dass die Türen für eine enhere Partnerschaft offen sind, ohne jedoch die Souveränität oder den Status als Nicht-Mitglied aufzugeben. Die politische Landschaft hat sich jedoch seit dem Austrittsprozess verändert, was die Dynamik dieser neuen Annäherung erklärt.

Historisch gesehen hat sich die öffentliche Meinung in Großbritannien seit dem Austrittsreferendum verschoben. Im Jahr 2016 entschied sich eine sehr knappe Mehrheit der Briten in einem Referendum für den Austritt aus der Union. Inzwischen zeigt sich, dass die Mehrheit der Bevölkerung für eine Wiederannäherung an die Europäische Union ist. Diese Diskrepanz zwischen dem historischen Ergebnis und der aktuellen Stimmungslage bildet den Hintergrund für die angespannte, aber konstruktive Rhetorik zwischen den politischen Lager. Theresa May steht dabei auf der Seite der Bestätigung des alten Ergebnisses, während Andy Burnham und Ed Miliband versuchen, Brücken in die Zukunft zu bauen, ohne das Fundament des Brexit zu zerstören.