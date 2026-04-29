Therapiegarten im neuen Kinderspital Zentralschweiz fördert Heilung und Wohlbefinden

Im neuen Kinderspital Zentralschweiz entsteht ein Therapiegarten, der jungen Patientinnen und Patienten sowie ihren Familien einen naturnahen Ort für Bewegung, Begegnung und Spiel bieten soll. Die Finanzierung erfolgt durch die Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz und den Rotary Club Luzern Wasserturm. Zusätzlich gibt es politische Entscheidungen zur Zukunft des Spitals und zur Stärkung der Elternrechte.

Die Gesundheit und das Wohlbefinden junger Patientinnen und Patienten stehen im Mittelpunkt eines innovativen Projekts im neuen Kinderspital Zentralschweiz : die Schaffung eines Therapiegarten s. Dieser Garten soll weit mehr sein als nur eine Grünfläche; er wird ein integraler Bestandteil des medizinisch-therapeutischen Konzepts des Spitals und bietet einen naturnahen Raum für Bewegung, Begegnung und spielerische Aktivitäten.

Die Idee dahinter ist, dass die Natur eine heilende Wirkung hat und den Genesungsprozess von Kindern positiv beeinflussen kann. Der Therapiegarten wird nicht nur für die kleinen Patienten, sondern auch für ihre Familien zugänglich sein, um ihnen einen Ort der Entspannung und des gemeinsamen Erlebens zu bieten. Die Finanzierung dieses wichtigen Projekts wird durch die Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz und den Rotary Club Luzern Wasserturm sichergestellt, was das Engagement der lokalen Gemeinschaft für die Gesundheit der Kinder unterstreicht.

Der Therapiegarten erstreckt sich über ein geschütztes Areal östlich des neuen Spitalgebäudes und ist direkt mit den Bereichen Physiotherapie und Ergotherapie verbunden. Diese Nähe ermöglicht eine nahtlose Integration der Gartentherapie in die Behandlungspläne der Kinder. Die Gestaltung des Gartens ist durchdacht und berücksichtigt die Bedürfnisse aller Nutzer. Ein barrierefreier Rundweg mit verschiedenen Bodenbelägen lädt zu Spaziergängen und Erkundungen ein.

Balancier- und Spielgeräte fördern die motorische Entwicklung und das Gleichgewicht. Eine Slackline bietet eine Herausforderung für die Koordination und das Selbstvertrauen. Hochbeete ermöglichen den Kindern, selbst aktiv zu werden und die Freude am Gärtnern zu erleben. Eine artenreiche Blumenwiese lockt Insekten an und schafft eine lebendige Umgebung.

Darüber hinaus gibt es Rückzugs- und Aufenthaltszonen, die den Kindern die Möglichkeit geben, sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Die gesamte Gestaltung des Gartens zielt darauf ab, die Heilungsprozesse zu unterstützen, das Wohlbefinden der Kinder zu stärken und ihnen eine positive Erfahrung während ihres Krankenhausaufenthalts zu ermöglichen. Die Fertigstellung des Therapiegartens ist für den Herbst geplant, zeitgleich mit der Eröffnung des neuen Kinderspitals. Dies unterstreicht die Bedeutung des Gartens als integralen Bestandteil des neuen Spitals.

Neben dem Therapiegarten wurden auch politische Entscheidungen getroffen, die die Zukunft des Kinderspitals Zentralschweiz betreffen. Die Luzerner Regierung hat sich klar gegen eine Abkopplung des Kinderspitals vom Luzerner Kantonsspital ausgesprochen. Dies signalisiert die Bedeutung des Kinderspitals als Teil des kantonalen Gesundheitssystems. Gleichzeitig wird angestrebt, die anderen Zentralschweizer Kantone stärker an den ungedeckten Kosten des Spitals zu beteiligen, um eine gerechtere Lastenverteilung zu gewährleisten.

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die Stärkung der Rechte der Eltern bei der Behandlung ihrer Kinder. Ein Pilotprojekt soll Eltern die Möglichkeit geben, bei Bedenken ein unabhängiges Ärzteteam hinzuzuziehen. Dies soll das Vertrauen der Eltern in die medizinische Versorgung stärken und eine offene Kommunikation zwischen Eltern und Ärzten fördern. Insgesamt zeigen diese Entwicklungen, dass das Kinderspital Zentralschweiz nicht nur auf eine hochwertige medizinische Versorgung, sondern auch auf eine ganzheitliche Betreuung der jungen Patienten und ihrer Familien setzt.

Die Kombination aus innovativen Therapieangeboten wie dem Therapiegarten und politischen Entscheidungen, die die Rechte der Patienten und ihrer Familien stärken, macht das Kinderspital Zentralschweiz zu einem Vorbild in der Kinderheilkunde





LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kinderspital Zentralschweiz Therapiegarten Kinderheilkunde Gesundheit Natur Heilung Elternrechte Luzern

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elon Musk vs. OpenAI: Prozess über die Zukunft der KI-Branche beginntDer Streit zwischen Elon Musk und OpenAI eskaliert: Ein Prozess in Kalifornien könnte die Zukunft der KI-Branche beeinflussen. Musk wirft OpenAI vor, seine gemeinnützige Mission zugunsten von Profit verraten zu haben. OpenAI kontert mit Vorwürfen des Neids und Sabotage. Der Ausgang des Prozesses könnte OpenAIs Investitionspläne und einen möglichen Börsengang gefährden.

Read more »

Gastro-News Zentralschweiz | Alles zu Essen & TrinkenAlles zu Essen & Trinken: News, Berichte und Reportagen über Restaurants, Bergbeizen und Bars in den Kantonen Luzern, Zug, Nidwalden, Obwalden, Uri und Schwyz

Read more »

– Die besten Lager-Geschichten und BilderDie besten Geschichten und Bilder aus den Sommerlagern von Vereinen und Schulen aus der ganzen Zentralschweiz.

Read more »

Neue Kantonsstrasse Wiler–Blatten sichert Zukunft im LötschentalSpatenstich für die neue Kantonsstrasse von Wiler nach Blatten

Read more »

Wege in die Zukunft: Neue Impulse für die StadtentwicklungDie Stadt Chur präsentiert am 1. Juni 2026 im Brandissaal die neue Grundordnung. Die Bevölkerung kann sich aktiv in den Dialog zur Stadtentwicklung einbringen.

Read more »

i-KFZ-App und EUDI-Wallet: Ein Blick auf die digitale ZukunftDer Digitalgipfel zeigt erste Live-Demonstrationen der i-KFZ-App und diskutiert das Ökosystem rund um die geplante EUDI-Wallet. Trotz noch fehlender finaler Versionen laufen bereits Tests und die Gesetzgebung für die digitale Identität wird vorangetrieben. Der Fokus liegt auf Benutzerfreundlichkeit und einer erfolgreichen Einführung.

Read more »