The xx feiert nostalgisches Comeback in Zürich

Nach fast achtjähriger Pause feiert die britische Indie-Pop-Band The xx ihr Comeback auf europäischen Bühnen. Das Trio wählte Zürich für ihr nostalgisches Wiedersehen mit den Fans und bot ein unvergessliches Konzert.

Die britische Band The xx hat nach fast achtjähriger Pause ihr Comeback auf europäischen Bühnen gefeiert. Das Indie-Pop -Trio entschied sich für Zürich , um ihr nostalgisches Wiedersehen mit den Fans zu feiern.

Der Abend begann mit einem Auftritt von Florence Sinclair, die verschiedene Genres mischte und die Rückkehr der einflussreichen Band ankündigte. Die Bühne war dezent und von überschaubarer Größe, geprägt von einer kupferfarbenen Struktur. Das erste Lied 'Crystalised' läutete das offizielle Comeback ein, gefolgt von 'Islands' und 'Angels'. Die Band zeigte ihre Entwicklung in der Musik, von minimalistischen Sounds zu elektronischen Beats.

Der Song 'Infinity' war einer der intensivsten Momente des Abends. Die Bandmitglieder präsentierten auch ihre Soloprojekte, bevor sie mit 'On Hold' und 'I Dare You' den Abend abschlossen. Zum Abschluss spielte die Band 'Intro', ein symbolischer Song für den Beginn eines neuen Kapitels. Nach einer Stunde und 15 Minuten verabschiedeten sich The xx unter Applaus und Jubel vom Publikum





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