The Voice: Shirin David gewinnt drittes Battle of the Night in Folge

Shirin David gewinnt mit Giovanni Zarrellas Entscheidung das dritte Battle of the Night bei The Voice of Germany. Isabel Hernández und Daniel Del Castillo holen den Sieg für ihr Team.

Bei The Voice of Germany hat Shirin David am dritten Battle-Abend erneut das Battle of the Night gewonnen. Gast-Coach Giovanni Zarrella entschied sich für das Duett von Isabel Hernández und Daniel Del Castillo aus Team Shirin. Damit geht die Auszeichnung für den stärksten Auftritt des Abends zum dritten Mal in Folge an die Coachin und ihr Team.

Giovanni Zarrella trifft die Entscheidung

Giovanni Zarrella bewertete als Gast-Coach die Auftritte des Abends und wählte das gemeinsame Duett von Isabel Hernández und Daniel Del Castillo. Die beiden standen für Team Shirin auf der Bühne und setzten damit die Erfolgsserie ihrer Teamkollegen fort.

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Bereits die ersten beiden Battle-Ausgaben hatte Shirin David mit ihrem Team für sich entschieden. Nach der zweiten Folge führte sie die Wertung mit zwei Auszeichnungen an. Nun kam der dritte Erfolg hinzu.

Für Zarrella war die Entscheidung Teil seiner Aufgabe als Gast-Coach in dieser Runde. Er bewertete die Darbietungen des Abends und legte sich auf das Duo fest, das aus seiner Sicht den stärksten Auftritt zeigte.

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Joker als Belohnung für das Battle of the Night

Die Auszeichnung ist mehr als ein Lob für den Auftritt. Pro gewonnenem Battle of the Night erhält das Team einen Joker. In den folgenden Teamfights darf der Coach damit eine Herausforderung ablehnen.

Shirin David hat mit dem dritten Erfolg somit drei dieser Vorteile gesammelt. Die Auszeichnungen garantieren allerdings weder einen Platz im Halbfinale noch den späteren Staffelsieg.

Der Joker verschafft dem Team damit taktischen Spielraum in der nächsten Phase der Show. Wie sich dieser Vorteil konkret auswirkt, hängt von den kommenden Teamfights ab.

Rea Garvey reagiert fassungslos

Rea Garvey zeigte sich nach Shirins Hattrick fassungslos. Er kann es nicht glauben, dass Shirin zum dritten Mal den Award bekommt. Für ihn hatte er in seinem Team das Battle of the Night gesehen.

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Gast-Coach Giovanni Zarrella entschied sich jedoch für das Gute-Laune-Duo Isabel und Daniel. Damit bleibt die Serie bei Team Shirin bestehen, während die anderen Coaches weiter auf eine Auszeichnung warten.

Nächste Battle-Ausgabe am 6. November

Eine weitere Battle-Ausgabe steht noch bevor. Am Freitag, 6. November, übernimmt Sarah Engels die Rolle des Gast-Coachs und vergibt die nächste Auszeichnung.

Dann wird sich zeigen, ob Team Shirin die Serie fortsetzen kann oder ob ein anderes Team erstmals das Battle of the Night gewinnt. Bis dahin bleibt Shirin David mit drei Auszeichnungen die erfolgreichste Coachin dieser Battle-Runde.