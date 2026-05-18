The Neuroscience Behind Online Comments: Why We React More Intensely to Negative Than Neutral or Positive Information

Maria Brasser, a neuroscientist and educator, explains that online comments are seen as a window into our brains and investigates the emotional and cognitive processes that occur behind them. Research reveals that our brains process information emotionally first, and then cognitively. This 'negative bias' can lead to stronger emotional reactions to negative information compared to neutral or positive information.

Warum kommentieren Menschen eigentlich im Internet? Neurowissenschaftlerin Maria Brasser untersucht, was im Gehirn abläuft. Die Kommentarspalte ist ein Fenster in unser Gehirn, schreibt sie. Die Antwort liegt weniger in der Technologie als in unserem Gehirn.

Aus heutiger Hirnforschung lässt sich ein anderes Bild zeichnen. Das Gehirn, das wir haben, ist so aufgebaut, dass alle Informationen zuerst immer durch das limbische System, also das Emotionszentrum, hindurchgehen, bevor sie überhaupt im Neokortex, also im 'Denkhirn', ankommen. Im Gegensatz zu künstlicher Intelligenz arbeitet unser Gehirn nicht linear nach festen Wahrscheinlichkeiten oder rein datenbasierten Analysen. Es ist hochdynamisch und ständig in Wechselwirkung mit unserer Umwelt.

Insbesondere arbeitet das Gehirnpermanent als Vorhersagesystem. Sekunde für Sekunde versucht es einzuschätzen: Was bedeutet diese Information für mich? Ist sie relevant? Oder könnte sie potenziell gefährlich oder bedrohlich sein?

Das Faszinierende dabei: Das Gehirn verarbeitet die Realität nie neutral. Es interpretiert sie durch die Brille unserer Erfahrungen. Jeder Mensch trägt sozusagen seine eigene innere Welt mit sich herum, geprägt durch Kindheit, Erlebnisse, Ängste, Werte, soziale Zugehörigkeit und frühere Erfahrungen. Deshalb können zwei Menschen denselben Beitrag lesen und emotional völlig unterschiedlich reagieren.

Der eine liest Gefahr. Die andere vielleicht Hoffnung. Der Nächste fühlt sich bestätigt und ein anderer angegriffen. Nicht weil die Fakten unterschiedlich wären, sondern weil das Gehirn unterschiedlich bewertet.

Und genau diese emotionale Bewertung passiert extrem schnell. Zunächst alles emotional. Erst danach sucht der 'rationale' Teil unseres Gehirns häufig nach Argumenten, die die bereits emotional entstandene Reaktion erklären. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tags: Emotion, Gehirn, Hirngesundheit, Künstliche Intelligenz⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Das menschliche Gehirn ist deshalb programmiert, uns zu schützen, indem es Unsicherheit reduziert sowie Orientierung, Kontrolle und Erklärungen liefert.

Gerade in Krisenzeiten wird dieser Mechanismus sichtbar. Wenn Menschen sich überfordert fühlen, steigt die Sehnsucht nach klaren Antworten. Komplexität kostet das Gehirn einfache Erklärungen fühlen sich deshalb oft angenehmer an als komplizierte Zusammenhänge. Das erklärt auch, warum Diskussionen online häufig so polarisiert verlaufen.

Das Gehirn liebt gerade im emotionalen Kontext eine klare Einordnung: Richtig oder falsch, gut oder böse, wir oder die anderen. Die Realität ist allerdings meistens deutlich komplexer. Ein Mensch reagiert heute anders als gestern, abhängig davon, wie sein Nervensystem gerade belastet ist. Und dann gibt es noch die stille Mehrheit.

Viele Menschen kommentieren nie sichtbar. Sie beobachten nur (was ebenfalls eine extrem wichtige und früher sogar überlebenswichtige Tätigkeit war). Doch auch beim stillen Lesen arbeitet das Gehirn hochaktiv. Wir vergleichen, bewerten, ordnen ein und positionieren uns innerlich.

Soziale Medien sind deshalb nicht nur Informationsplattformen. Sie sind in erster Linie, neurobiologisch gesehen, eher emotionale Räume





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