This news text discusses the impact of Donald Trump's policies on the American economy, focusing on the growth of the economy, the role of artificial intelligence, the stock market, and the effects of tax cuts.

Die amerikanische Wirtschaft unter Donald Trump hat nach Einschätzung von Ökonomen und Beobachtern weiterhin den Neid der Welt. Während andere Länder wie Großbritannien, Frankreich und Japan ein jährliches BIP-Wachstum von rund einem Prozent erzielten und Deutschland praktisch auf der Stelle trat, wuchs die amerikanische Wirtschaftsleistung um 2,1 Prozent.

In den vergangenen 15 Monaten haben die amerikanischen Aktienmärkte einen Rekord nach dem anderen gebrochen, obwohl der Präsident scheinbar wachstumsfeindliche Massnahmen wie Massenabschiebungen von Arbeitsmigranten und chaotische Handelskriege auf den Weg gebracht hat. Beobachter, die eine wirtschaftliche Katastrophe vorhergesagt hatten, stehen ratlos da. Vielleicht, so flüstern einige nun, sind die Massnahmen gar nicht so destruktiv, wie Ökonomen angenommen hatten. Andere fragen sich, was hätte sein können.

Bei aller Stärke könnte es der amerikanischen Wirtschaft nach dieser Interpretation noch besser gehen. Aber wie viel besser? Anders ausgedrückt: Wie hoch ist die «Maga-Steuer»? Eine Möglichkeit, eine Zahl zu ermitteln, besteht darin, sich vorzustellen, wie die amerikanische Wirtschaft ohne diese Abgabe aussehen würde.

Trump erbte eine Wirtschaft, die stark wuchs. Seitdem gab es drei Wachstumsschübe, die The Economist grob quantifiziert hat. Erstens: der Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die Investitionsausgaben von nur vier KI-Giganten – Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft – beliefen sich im Jahr 2025 auf über 350 Milliarden US-Dollar und dürften 2026 rund 700 Milliarden US-Dollar erreichen.

Dieser Boom hat eine Welle von Ausgaben für Rechenzentren, Chips, Kühlsysteme und Software ausgelöst. Im Jahr 2025 stiegen die realen Investitionen in Informationsverarbeitungsgeräte, Software und Rechenzentren um mehr als 15 Prozent. Brutto trug dieser Anstieg fast einen Prozentpunkt zum annualisierten BIP-Wachstum bei und machte etwa die Hälfte des Wirtschaftswachstums aus. Dieser Zahl überbewertet jedoch den tatsächlichen Beitrag der KI zum Wachstum.

Etwa zwei Drittel der Ausgaben für Rechenzentren entfallen auf Ausrüstung, die grösstenteils von asiatischen Herstellern wie Südkorea und Taiwan importiert wird. Wenn amerikanische Unternehmen diese kaufen, findet der Grossteil der wirtschaftlichen Aktivität im Ausland statt. Um abzuschätzen, inwieweit diese Ausgaben zum amerikanischen BIP beitragen, haben wir den Anstieg der Importe von realer Ausrüstung vom Anstieg der KI-Investitionen abgezogen.

Nach unseren Berechnungen spiegelten rund 50 Milliarden US-Dollar des KI-Investitionsbooms im Jahr 2025 zusätzliche inländische Produktion wider, was das annualisierte BIP-Wachstum um 0,2 Prozentpunkte steigerte. Der KI-Hype hat auch den amerikanischen Aktienmarkt beflügelt, der die Quelle des zweiten Wachstumsimpulses darstellt. Zwischen der Wahl Trumps und Ende 2025 schoss der S&P-500-Index grosser amerikanischer Unternehmen real um 15 Prozent in die Höhe – ein für historische Verhältnisse ungewöhnlich schneller Anstieg.

Dadurch stieg das Vermögen der privaten Haushalte um fünf Billionen Dollar mehr, als es in einem typischen Jahr der Fall gewesen wäre. Amerikaner geben in der Regel nur einen kleinen Teil solcher unerwarteten Gewinne aus. Dennoch hat dies nach einer konservativen Faustregel, wonach jeder Dollar an Aktienvermögen die Ausgaben im ersten Jahr um zwei Cent erhöht, den Konsum im Jahr 2025 wahrscheinlich um 100 Milliarden US-Dollar gesteigert, was 0,5 Prozent der gesamten Konsumausgaben entspricht.

Angesichts der zentralen Rolle der Verbraucher in der amerikanischen Wirtschaft dürfte der Vermögenseffekt das Wachstum um 0,3 Prozentpunkte erhöht haben. Der dritte Impuls für die amerikanische Wirtschaft ging von Trumps wachstumsfördernder Politik aus. Seine Regierung hat Unternehmensfusionen erleichtert, Bundesbehörden angewiesen, Bürokratie abzubauen, und die Beschränkungen für private Kredite gelockert. Das 2025 verabschiedete Steuersenkungsgesetz hat der Wirtschaft Konjunkturimpulse in Höhe von Billionen Dollar verliehen.

Es hat wahrscheinlich auch das langfristige Wirtschaftswachstum verbessert, indem es bereits bestehende Steuersenkungen dauerhaft verankerte, Unternehmen wieder die Möglichkeit gab, Ausgaben für Forschung und Entwicklung vollständig steuerlich geltend zu machen, und ihnen eine schnellere Abschreibung von Vermögenswerten ermöglichte. All dies fördert Investitionen.

Im Durchschnitt schätzten die von uns untersuchten unabhängigen Prognosen – darunter diejenigen des Congressional Budget Office, der Tax Foundation, des Tax Policy Centre und des Yale Budget Lab –, dass das Gesetz das BIP-Wachstum im ersten Jahr um 0,2 Prozentpunkte und im Jahr 2026 um 0,4 Prozentpunkte steigern würde. Kombiniert man alle drei Wachstumsimpulse, müsste die US-Wirtschaft eigentlich alle Rekorde brechen. Aber wie viel besser? Anders ausgedrückt: Wie hoch ist die «Maga-Steuer»





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