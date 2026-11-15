The Blackouts starten 2027 mit Neon Moves US-Tournee

Die Schweizer Performance-Künstlergruppe The Blackouts aus Walenstadt SG expandiert 2027 mit ihrer Show Neon Moves in die USA. Erfahren Sie hier mehr über Details und Hintergrund.

Die Schweizer Performance-Künstlergruppe The Blackouts aus Walenstadt SG tritt ab Januar 2027 an der Ostküste der USA mit ihrer spektakulären Lichtshow " Neon Moves" auf Tournee. Geplant sind 36 Vorstellungen in neun Städten, darunter Theorien mit bis zu 1000 Plätzen in Philadelphia, New York und Bridgeport. Dieser große Schritt markiert die internationale Expansion des Quartetts, das sich von einem lokalen Vereinsprojekt zu einer globalen Bühnensensation entwickelt hat.

Ursprung in Flums und erste Auftritte

Die Geschichte dieser Erfolgsgeschichte begann im Jahr 2014 an einer Turnerunterhaltung des örtlichen Turnvereins STV Flums in Flums SG. Vier junge Freunde, Raphael Broder, Manuel Wildhaber sowie die Brüder Jonas und Elias Schneider, traten damals das erste Mal gemeinsam auf der Bühne auf. Sie präsentierten eine Tanzshow in leuchtenden LED-Anzügen, die zunächst als spontaner Auftritt unter Freunden gedacht war. Nach der Vorstellung fragte der Präsident des Turnvereins, wie die Gruppe heiße und wo man sie buchen könne, was die ersten Unklarheiten bezüglich eines Gruppennamens auslöste.

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Internationaler Durchbruch durch Britain's Got Talent

Der internationale Durchbruch gelang The Blackouts im Jahr 2025 bei der Castingshow Britain's Got Talent. Die Jury drückte in der Vorrunde geschlossen auf den Goldenen Buzzer, was den direkten Einzug ins Halbfinale sicherte. Im Londoner Apollo Theatre begeisterten die Künstler erneut Jury und Publikum mit einer emotionalen Inszenierung aus Licht, Tanz und Musik. Chef-Juror Simon Cowell lobte den Auftritt als einen der absolut besten in der Geschichte der Show, obwohl es am Ende nicht zum Sieg reichte.

Veränderung des Aufstellungsplans für US-Tournee

Für die bevorstehende US-Tournee werden nicht die ursprünglichen Mitglieder aus Walenstadt SG auf der Bühne stehen, sondern amerikanische Tänzerinnen und Tänzer. Das Casting für die Rollen war extrem aufwendig: 1000 Personen bewarben sich, wobei etwa 150 Kandidaten genauer geprüft wurden. Diese Entscheidung ermöglicht es The Blackouts, ihre Produktion "Neon Moves" unter Beibehaltung ihrer hohen Qualitätsstandards an einem neuen Markt zu präsentieren, während sie sich auf die Produktion und Regie konzentrieren.

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Verleich mit anderen Schweizer Bühnengruppen

Die Expansion in die USA ist Teil eines größeren Trends Schweizerischer Künstler, die ihren Erfolg jenseits der Heimatgrenzen festigen. Ähnlich wie die Brüder Alejandro und Estevan Gutiérrez, die bereits mehrfach in den USA gastierten, oder die Formation Stevan Gutiérrez, die von 1977 bis 1980 am Broadway in New York spielte, sucht auch The Blackouts nach neuen internationalen Märkten. Die Erfahrungen anderer Ensembles zeigen, dass das Interesse an einzigartigen, wortlosen Maskentheatern und visuellen Spektakeln in den USA nach wie vor hoch ist.

Zukunftsperspektiven und unternehmerische Ausrichtung

Im Jahr 2022 gründeten die vier Freunde ihre erste gemeinsame Firma und bauten ihr Showprojekt von einem lockeren Hobby zum ernsthaften Unternehmen aus. Nach Auftritten in Arenen und internationalen Sportveranstaltungen sowie Gastspielen in europäischen Städten wie London, Mailand, Paris, Porto und Madrid, folgt nun der nächste große Schritt. Die Gruppe hat aus LED-Künstlern Showproduzenten gemacht, deren Fokus auf der kontinuierlichen Entwicklung neuer, abendfüllender Produktionen liegt.