THC-Vergiftungen bei Haustieren: Was Tierbesitzer wissen müssen

Seit der Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland steigt die Zahl der THC-Vergiftungen bei Hunden und Katzen. Dieser Artikel erklärt, warum Tiere Cannabinoide anders verstoffwechseln als Menschen, wie man eine Vergiftung erkennt und was zu tun ist.

Die Frage, ob Katzen THC abbauen können, ist zentral für das Verständnis der Risiken, die mit Cannabis -Konsum in der Nähe von Haustiere n verbunden sind. Die Antwort ist zwar technisch ja, aber der Abbauprozess ist bei Katzen und Hunde n so langsam und ineffizient, dass bereits geringe Mengen Cannabis – sei es in Form von Edibles, Joints oder sogar angefressenen Kippenstummeln – zu einem medizinischen Notfall führen können.

Deutsche Tierkliniken verzeichnen seit der Teil-Legalisierung im April 2024 einen deutlichen Anstieg an THC-Vergiftungen bei Haustieren, mit zwei bis vier Fällen pro Woche allein in einer einzigen Notaufnahme. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, das Thema Cannabis und Haustiere ernst zu nehmen und die spezifischen metabolischen Unterschiede zwischen Tieren und Menschen zu verstehen. Sowohl Hunde als auch Katzen besitzen ein Endocannabinoid-System, das dem des Menschen ähnelt, mit CB1-Rezeptoren im zentralen Nervensystem und CB2-Rezeptoren im Immunsystem.

Allerdings unterscheiden sich die Dichte der Rezeptoren, die Geschwindigkeit des THC-Abbaus und die Empfindlichkeit gegenüber psychoaktiven Effekten erheblich. Hunde weisen in bestimmten Hirnregionen eine höhere Dichte an CB1-Rezeptoren auf, was zu Symptomen wie Ataxie, Pupillenerweiterung und unwillkürlichem Urinabsatz führen kann. Katzen hingegen haben eine eingeschränkte Fähigkeit, THC abzubauen, da ihnen ein wichtiger Enzymkomplex, die UDP-Glucuronosyltransferasen, weitgehend fehlt. Diese Schwäche, die auch Paracetamol für Katzen gefährlich macht, führt dazu, dass Cannabinoide nur langsam entgiftet werden und sich im Körper anreichern können.

Der Abbauprozess, der beim Menschen Stunden dauert, kann bei Katzen deutlich länger dauern, was zu einer verlängerten Wirkdauer und kumulativen Effekten führt. Der Abbau von THC beim Menschen erfolgt durch Cytochrom-P450-Enzyme und Glucuronidierungsenzyme, wobei letztere bei Katzen eine Engstelle darstellen. Der enterohepatische Kreislauf verstärkt das Problem, da THC und seine Metaboliten über die Galle in den Darm ausgeschieden und dort teilweise wieder aufgenommen werden.

Dies führt zu einem wellenförmigen Verlauf der Symptome, bei dem sich der Zustand des Tieres zwischenzeitlich verbessert, bevor er erneut verschlechtert. Tierärzte berichten von einer Wirkdauer von 18 bis 36 Stunden, in Extremfällen sogar über zwei Tage, was deutlich länger ist als beim Menschen. Die häufigste Ursache für THC-Vergiftungen bei Katzen ist nicht der direkte Konsum von Cannabis, sondern die Aufnahme von THC durch Schwelbrand in der Wohnung, bei dem sich THC in Vorhängen, Polstern und Fell ablagert.

Edibles und vergessene Joints stellen ebenfalls eine erhebliche Gefahr dar, insbesondere Schokoladen-Edibles, da Theobromin zusätzlich toxisch für Hunde und Katzen ist. Es ist daher unerlässlich, Cannabis sicher aufzubewahren und sicherzustellen, dass Haustiere keinen Zugang dazu haben





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