Thalwil verbindet Gemeindeversammlung mit WM-Public-Viewing

Die Gemeinde Thalwil lädt am 18. Juni zu einer besonderen Gemeindeversammlung auf dem Centralplatz ein: Nach der Abstimmung über die Jahresrechnung wird gemeinsam das WM-Spiel der Schweiz geschaut.

Die Gemeinde Thalwil verbindet Politik und Fussball auf dem neuen Centralplatz . Am Donnerstag, den 18. Juni, findet eine ungewöhnliche Gemeindeversammlung statt, die die Bürgerinnen und Bürger zunächst über die Jahresrechnung abstimmen lässt und anschliessend gemeinsam das WM-Spiel der Schweiz er Nationalmannschaft verfolgen können.

Diese innovative Idee des Gemeinderats markiert das Ende der Legislaturperiode 2022–2026 und soll die Bürgerbeteiligung stärken und die Politik näher an die Bevölkerung bringen. Der Centralplatz, der selbst Gegenstand einer Bauabrechnung ist, wird somit zum Schauplatz einer lebendigen Demokratieerfahrung. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr mit einem Apéro und einer Darbietung der Tanzschule «justdance! », um eine festliche Atmosphäre zu schaffen.

Um 19 Uhr beginnt der offizielle Teil der Versammlung, bei dem die scheidenden Gemeinderäte geehrt werden und die Jahresrechnung 2025 zur Abstimmung steht. Diese Rechnung weist ein Defizit von 2,9 Millionen Franken aus, welches laut Gemeinderat auf einmalige Sondereffekte zurückzuführen ist. Neben der Rechnungsprüfung müssen die Bürger auch über die Bauabrechnung des Centralplatzes entscheiden, was die Bedeutung des Ortes für die Gemeinde unterstreicht. Nach Abschluss der politischen Geschäfte verwandelt sich der Centralplatz in eine riesige Fanzone.

Ab 21 Uhr wird das WM-Vorrundenspiel zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina auf einer Grossleinwand übertragen, was für zusätzliche Spannung und Begeisterung sorgen wird. Die Gemeinde Thalwil hat sich viel Mühe gegeben, um eine attraktive und unterhaltsame Veranstaltung zu organisieren, die sowohl informativ als auch gesellig ist. Die Kombination aus politischer Mitbestimmung und sportlichem Erlebnis soll die Identifikation der Bürger mit ihrer Gemeinde stärken und das Gemeinschaftsgefühl fördern.

Die Entscheidung, die Versammlung im Freien abzuhalten, ist ein Zeichen für Offenheit und Transparenz und soll die Hemmschwelle für die Teilnahme senken. Der Gemeinderat hofft auf eine rege Beteiligung der Bevölkerung und eine konstruktive Diskussion über die wichtigen Gemeindeangelegenheiten. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, Politik hautnah zu erleben und gleichzeitig das WM-Spiel gemeinsam mit Freunden und Nachbarn zu geniessen.

Allerdings hängt der Erfolg der Veranstaltung auch vom Wetter ab. Sollte es zu Unwetter oder Starkregen kommen, muss die Versammlung in den Gemeindehaussaal an der Alten Landstrasse verlegt werden. In diesem Fall entfällt das Public Viewing leider, der Apéro findet jedoch weiterhin im Gemeindehaus statt. Die Gemeinde wird die Bürger am Vortag auf ihrer Website über eine mögliche Verlegung informieren, damit sich alle rechtzeitig darauf einstellen können.

Trotz der Wetterunsicherheit ist die Gemeinde optimistisch, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg wird und die Bürgerinnen und Bürger Thalwils einen unvergesslichen Abend erleben werden. Die Kombination aus politischer Entscheidungsfindung, kultureller Unterhaltung und sportlichem Highlight macht diese Gemeindeversammlung zu einem besonderen Ereignis, das die Vielfalt und Lebendigkeit der Gemeinde Thalwil widerspiegelt. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Meinung zu wichtigen Gemeindeangelegenheiten zu äussern und gleichzeitig das WM-Spiel gemeinsam zu feiern.

Die Gemeinde Thalwil setzt mit dieser Veranstaltung ein Zeichen für eine moderne und bürgernahe Politik, die die Bedürfnisse und Interessen der Bevölkerung in den Mittelpunkt stellt





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thalwil Gemeindeversammlung WM Public Viewing Centralplatz Jahresrechnung Schweiz Fussball Politik Bürgerbeteiligung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Thun Meisterschaft: Public Viewing in der Stockhorn-Arena am SonntagDer FC Thun könnte am Sonntag den Meistertitel holen. In der Stockhorn-Arena steigt ein Public Viewing – 20 Minuten berichtet live vor Ort.

Read more »

Achtung bei Päckligebühren – hier landest du schnell in einer AbofalleAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Weltklasse Zürich: Tickets in unter einer Stunde ausverkauftWeltklasse Zürich 2026 im Letzigrund findet wie erwartet vor ausverkauftem Haus statt.

Read more »

Weltklasse Zürich: Tickets in unter einer Stunde ausverkauftWeltklasse Zürich 2026 im Letzigrund findet wie erwartet vor ausverkauftem Haus statt.

Read more »

Riedt bei Erlen: Feuerwehreinsatz wegen Brand einer GewerbeliegenschaftAm späten Montagabend mussten mehrere Feuerwehren nach Riedt bei Erlen ausrücken. Auslöser: In einer Gewerbeliegenschaft war ein Feuer ausgebrochen.

Read more »

Inflation in der Schweiz zieht an - Kommt es nun zu einer Zinserhöhung durch die SNB?Die Teuerung zieht im April wegen des Iran-Kriegs so schnell an wie letztmals vor 16 Monaten.

Read more »