Thailand verweigert Einreise an über 30'000 Ausländern

Die Einwanderungsbehörde kämpft gegen Visumsmissbrauch, illegale Arbeit, Callcenter-Banden und internationale Kriminalität an - und greift nun hart durch. Auch Schweizer haben es nicht durch den thailändischen Zoll geschafft, sie mussten wieder abreisen. Entsprechend verunsichert dürften hiesige Thailand-Touristen sein. Das Schweizer Reiseunternehmen Royal Orchid Holidays beruhigt, dass nur Einreisende mit kriminellem Hintergrund wirklich etwas zu befürchten haben.

Fast 30'000 Ausländern hat das südostasiatische Land dieses Jahr bereits die Einreise verweigert. Die Einwanderungsbehörde kämpft gegen Visumsmissbrauch , illegale Arbeit, Callcenter-Banden und internationale Kriminalität an - und greift nun hart durch.

Auch Schweizer haben es nicht durch den thailändischen Zoll geschafft, sie mussten wieder abreisen. Entsprechend verunsichert dürften hiesige Thailand-Touristen sein. Das Schweizer Reiseunternehmen Royal Orchid Holidays beruhigt, dass nur Einreisende mit kriminellem Hintergrund wirklich etwas zu befürchten haben. Dennoch sollten Touristen die Einreisebestimmungen streng beachten, damit ihre Reise kein frühzeitiges und unangenehmes Ende nimmt.

Hier sind sechs Tipps, damit die Reise erfolgreich verläuft: Zuerst muss man sicherstellen, dass der Reisepass ab dem Einreisedatum nach Thailand noch mindestens sechs Monate gültig ist. Darum sollte man schon weit im Voraus sicherstellen, dass die Pässe von allen Mitreisenden nicht bald ablaufen. Denn es kann bis zu 10 Tage dauern, bis man einen neuen Reisepass bekommt. Auslandschweizer müssen sogar bis zu 30 Tage warten.

Ein Visum ist normalerweise nicht erforderlich, es sei denn, man plant, länger als 60 Tage in Thailand zu bleiben. Ein Visum kann innert dreier Monate vor Einreise bei der thailändischen Botschaft in Bern beantragt werden. Kopien des Passes und anderer Dokumente, die die thailändische Behörde benötigt, können online auf dem Portal hochgeladen werden. Hier müssen Nachweise zu der Unterkunft und dem Einkommen hochgeladen werden, damit die Behörde weiß, dass man sich in Thailand versorgen kann.

Wer einreist, muss auch belegen, dass man wieder ausreisen wird. Mit einem One-Way- oder Stand-by-Ticket ist die Einreise laut Fabian Reber von thailandtravel.ch sehr riskant. In solchen Fällen ist ein Visum zwingend erforderlich, sonst kann das Boarding in der Schweiz sogar verweigert werden. Weiter muss man beachten, dass wer über Land nach Thailand einreist, nur 30 Tage bleiben darf.

Der Thailand-Experte Fabian Reber empfiehlt, dass man Bargeldkontrollen bei der Einreise eher selten sind, aber wenn man keine Hotelbuchung hat, sollte man 20'000 thailändische Baht (um die 485 Franken) in bar mit haben. Auch Impfungen sind nicht zwingend, aber wer in den letzten 21 Tagen in der Demokratischen Republik Kongo oder in Uganda war, muss laut Fabian Reber aufpassen, weil wegen des Ebolavirus in Thailand Quarantänepflicht besteht.

Welche Impfungen trotzdem empfehlenswert sind, kann man auf der Website des Schweizerischen Expertenkomitees für Reisemedizin nachlesen. Das Reiseunternehmen Royal Orchid Holidays empfiehlt auch, einen guten Mückenschutz einzupacken. Die Einreisebedingungen für Thailand ändern oft, betont Fabian Reber. Sein Tipp: Man sollte sich vor Abreise beim Fremdenverkehrsamt Thailand in Bern, bei der thailändischen Botschaft in Bern oder beim Reiseveranstalter informieren





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