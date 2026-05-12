Texas-Staatsanwalt wirft Netflix vor, heimlich auszuspionieren und süchtig machend zu gestalten

Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton wirft Netflix vor, heimlich auszuspionieren und die Plattform bewusst süchtig machend zu gestalten. Paxton sieht Netflix hinter den Kulissen ein regelrechtes Überwachungsprogramm an, um sensible Daten über die Nutzer zu sammeln und zu verkaufen. Besonders die Autoplay-Funktion wird als manipulatives Werkzeug eingestuft, um Zuschauer vor dem Bildschirm zu fesseln.

Auch die Autoplay-Funktion , die automatisch die nächste Folge startet, wird vom Staatsanwalt als manipulatives Werkzeug eingestuft. Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton ist schlecht auf Netflix zu sprechen.

Er wirft dem Unternehmen vor, Nutzer heimlich auszuspionieren und die Plattform bewusst süchtig machend zu gestalten. Der Streaminganbieter soll hinter den Kulissen ein regelrechtes Überwachungsprogramm betreiben, so der Kern der Anklage, die am Montag in Texas eingereicht wurde. Gemäss Paxton sammelt der Dienst seit Jahren detaillierte Informationen über das Verhalten seiner Kunden – von den geschauten Filmen bis hin zu den verwendeten Geräten.

Diese sensiblen Daten wurden laut der Klage ohne Wissen der Nutzer an Werbefirmen und Datenhändler verkauft, um satte Gewinne einzustreichen.berichtet, stützt sich die Klage unter anderem auf Aussagen des ehemaligen Netflix-Chefs Reed Hastings. Dieser behauptete noch 2020 öffentlich, dass Netflix gar nichts sammle. Die Staatsanwaltschaft sieht darin eine bewusste Täuschung des Publikums. Das Fazit der Kläger lautet: «Wenn du Netflix schaust, beobachtet Netflix dich.

»Neben dem Datenhandel steht auch das Design der App in der Kritik. Besonders die Autoplay-Funktion, die automatisch die nächste Folge startet, wird als manipulatives Werkzeug eingestuft. Ziel sei es, die Zuschauer – darunter auch viele Kinder – so lange wie möglich vor dem Bildschirm zu fesseln. Paxton fordert nun, dass Netflix diese Praktiken stoppt und die automatische Wiedergabe in Kinderprofilen standardmässig deaktiviert.

Zusätzlich drohen dem Streaminganbieter, der weltweit über 325 Millionen Abonnenten zählt, saftige Zivilstrafen. Netflix selbst hat sich zu den schweren Vorwürfen bisher noch nicht geäussert. Die Klage fällt in eine Zeit, in de





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Netflix Ken Paxton Autoplay-Funktion Überwachungsprogramm Sicherheitsdatenschutz

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