Teufen-Stimmen zur Bauentscheidung eines Bahntunnels

Die Stimmberechtigten von Teufen entscheiden über einen 870 bis 1175 Meter langen Bahntunnel, der die Verkehrssicherheit verbessern soll. Die Kosten belaufen sich auf bis zu 175 Millionen Franken.

Die Stimmberechtigten von Teufen treffen sich am 20. Februar 2027, um über die mögliche Umsetzung eines Bahntunnels zu entscheiden. Das Projekt soll die Verkehrsbelastung im Dorfzentrum reduzieren und die Sicherheit nach der Entgleisung von 1989 erhöhen. Der Tunnel würde die aktuelle Anfahrbahn der Appenzeller Bahnen in ein Untergrundportal umwandeln und dabei etwa 2,5 Meter Niveau senken.

Entstehung des Tunnelprojekts

Der Unfall im Jahr 1989, bei dem ein Zug in der Dorfgasse entgleiste und das Dorfgeschäft zerstörte, sorgte für Aufschwung in den Planungen eines neuen Tunnels. Bereits zwei Jahre zuvor wurden erste Projektpläne vom Bundesamt für Verkehr vorgestellt, um die engen Straßenverhältnisse zu entschärfen. Die Folgen des Unfalls, die Schwere der Sachschäden und die damit verbundene Unwirtschaftlichkeit des bestehenden Streckentunnels beschleunigten die Ausarbeitung des aktuellen Vorhabens.

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Kostenaufstellung und Finanzierung

Laut Gemeinderat des Teufens belaufen sich die Gesamtkosten auf rund 155 bis 175 Millionen Franken. Davon sind etwa 60 bis 70 Millionen Franken auf die Gemeinde entfallen; der Rest wird vom Bund und den Appenzeller Bahnen getragen. Für die Variante der Doppelspur in Oberlandlage würde Teufen etwa zehn Millionen Franken an Straßengestaltungen und Werkleitungssanierungen erhalten, was die Kosten deutlich senkt.

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Positionen von Gemeinde und Baugruppen

Gemeindepräsident Reto Altherr (FDP) betont, dass das Projekt für Teufen finanziell tragbar sei und stellt die Tunnelvariante als Alternative zur oberirdischen Lösung dar. Im Gegensatz dazu strebt die Interessengemeinschaft IG Tüüfner Engpass weiterhin den Bau eines Tunnels an und hat sich gegen die Pläne der Appenzeller Bahnen gewehrt, die eine Zweispur‑Ausweitung des Streckenabschnitts im Dorf fordern. Die Meinungen spiegeln die kontroverse Natur des Projekts wider - mit argumentativen Vorlagen und historischem Widerstand aus dem Jahr 1992, als die "Metro"-Planung abgebrochen wurde.

Folgen für die Einwohner und kommenden Schritte

Für die Bewohner von Teufen bedeutet ein getrennter Untergrund tunnel bedeutet weniger Lärm und Einwohnerverkehr im Dorfzentrum sowie eine höhere Sicherheit für Fzg. und Fußgänger. Entscheidungsfindung erfolgt in der nächsten Gemeinderatswahl, in der die Bürger diese Variante entweder für oder gegen entscheiden können. Nach der Abstimmung wird der Bundesrat das Projekt hinsichtlich seiner Kosten und der Finanzierung prüfen, bevor ein verbindlicher Vertrag zwischen Gemeinde, Bund und den Bahnunternehmen geschlossen wird. Diese Phase soll bis Ende März 2027 abgeschlossen sein, um die Bauphase pünktlich im Frühjahr einzuleiten. Der moderne Tunnel würde die Verbindung zwischen St. Gallen und anderen Städten stabilisieren und den Viertelstundentakt ermöglichen, was die regionale Mobilität langfristig stärkt.