Gemeinde Teufen wird zum 27. Februar 2027 über die Errichtung eines 870 bis 1175 Meter langen Bahntunnels entscheiden. Kostenaufstellung bis 175 Millionen Franken und Auswirkungen auf lokale Verkehrssicherheit werden erklärt.

Am 27. Februar 2027 entscheidet die Gemeinde Teufen über den Bau eines Bahntunnel s, um die Engpässe im Dorfzentrum zu beheben. Das Projekt soll die Sicherheit erhöhen und den Verkehrsfluss in der Innenstadt verbessern, nachdem seit den 1980er Jahren immer wieder Unfälle und Sicherheitsbedenken geäußert wurden.

Ausgangssituation und Bauvorhaben

Der Plan sieht eine Strecke von 870 bis 1175 Metern vor, in der der Gleisstand um 2,5 Meter gesenkt wird. In der Nähe des Bahnhofs soll ein Tunnelportal entstehen, durch das die Züge der Appenzeller Bahnen künftig unter den Straßen führen. Dieses Unterbauprojekt soll Fallstricke für Züge in der engen Innenstadt vermeiden, die seit Jahrzehnten für Störungen sorgen.

Also read Dominique Zamofing wechselt 2027 vom Freiburger Kantonsrat in den Nationalrat

Finanzierung und Kosten

Die Gesamtkosten des Tunnels werden bis zu 175 Millionen Franken betragen; ungefähr 60 bis 70 Millionen Franken entfallen auf die Gemeinde selbst. Reto Altherr, Präsident der Teufener Gemeinde mit der FDP, betonte, dass das Projekt dank Fremdfinanzierung in die Budgetplanung aufgenommen werden könne. Er erklärte im Interview mit Keystone, dass das Anliegen "finanzierbar" sei und die Gemeinde schon vor Ort Alternativen prüfen werde.

Entscheidungsprozesse und Stand der Diskussion

Gemeindepräsident Altherr sei laut dem Gemeinderat das Tunnelprojekt die einzige Alternative zu einer oberirdischen Doppelspur, die viele Jahre bereits kontrovers diskutiert wurde. Bereits 2022 stimmten die Gemeinderäte in einer ähnlichen Abstimmung für die Tunnelvariante, doch keine endgültige Umsetzung erfolgte. Nun werden die Stimmberechtigten erneut zur Wahl aufgefordert, ob die teure Variante am Ende Teil des Dorfinfrastrukturplans wird.

Advertisement

Auswirkungen für Anwohner und Verkehr

Ein erfolgreicher Tunnelbau würde Züge der Appenzeller Bahnen ermöglichen, in einer viertelstündlichen Frequenz durch das Dorf zu fahren ohne Stau und ohne Gefahr von Unfällen. Der aktuelle Unterwegverkehr der Züge erschwert den Transport des lokalen Geschäftsverkehrs und beeinträchtigt die Lebensqualität, so mehrfach berichtet wird. Die Förderkette muss dafür sorgen, dass die Gebäude im Weg geschützt sind und der Tunnel den erforderlichen Sicherheitsstandards entspricht.

Ausblick und nächste Schritte

Die Gemeinde hat die Kosten im Detail auf einer Budgetversammlung am 9. November vorgelegt. Nun folgt das Abstimmungsdatum. Nach der Entscheidung werden die Planungsphase und Aufträge für die Bauarbeiten konkretisiert. Für die Bürger bedeutet das Wochen oder Monate mit erhöhtem Verkehrsaufkommen, aber die endgültige Wahl wird die Richtung der Infrastrukturentwicklung für das kommende Jahrzehnt bestimmen.