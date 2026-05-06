Teufen öffnet seine Tore: Ein faszinierender Einblick in die Welt der kommunalen Werkhöfe und technischen Anlagen

Am 30. Mai 2026 laden die Gemeinde Teufen und ihre Partner zu einem grossen Tag der offenen Tür ein, um die Infrastruktur, die Wasserversorgung und die kommunalen Dienste der Region zu präsentieren.

Am Samstag, dem 30. Mai 2026, verwandelt sich die Gemeinde Teufen in ein lebendiges Lernfeld für alle Altersgruppen. In einer beispiellosen Kooperation mit der ARA Au St.Gallen sowie den Gemeinden Gaiserwald und Gossau öffnet Teufen seine Werkhöfe und technischen Anlagen für die breite Öffentlichkeit.

Zwischen 10 und 16 Uhr haben die Besucherinnen und Besucher die seltene Gelegenheit, hinter die Kulissen der kommunalen Verwaltung zu blicken und zu verstehen, welche gewaltigen Anstrengungen und komplexen Prozesse notwendig sind, um das tägliche Leben in einer modernen Gemeinde reibungslos und zuverlässig zu gestalten. Während sich im Hintergrund das beeindruckende Säntismassiv majestätisch über die Landschaft erhebt, laden die lokalen Behörden dazu ein, die oft unsichtbaren Helden des Alltags kennenzulernen.

Es geht darum, die Wertschätzung für die essenziellen Dienste zu steigern, die oft erst dann bemerkt werden, wenn sie einmal nicht funktionieren. Das Spektrum der präsentierten Bereiche ist beeindruckend vielfältig und deckt nahezu alle Aspekte der öffentlichen Daseinsvorsorge ab. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Wasserwirtschaft und der Abwasserreinigung.

Die Besucher können hautnah erleben, wie das Trinkwasser gewonnen und aufbereitet wird, bevor es in die Haushalte fliesst, und wie die Abwässer in der ARA Au effizient gereinigt werden, um die Umwelt zu schonen. Doch nicht nur die Technik unter der Erde steht im Fokus.

Auch die Arbeiten über Tage werden detailliert präsentiert: Von den forstwirtschaftlichen Aufgaben zur Erhaltung unserer Wälder über die akribische Grünpflege der öffentlichen Parks bis hin zu den logistischen Herausforderungen des Winterdienstes, der in den kalten Monaten für Sicherheit auf den Strassen sorgt. Die Mitarbeitenden aus allen Fachbereichen stehen bereit, um praxisnah und verständlich zu erklären, welche Maschinen zum Einsatz kommen, welche Fachkenntnisse erforderlich sind und wie die Abläufe im Detail koordiniert werden.

Es ist eine Einladung zum Dialog, bei der jede Frage willkommen ist und der direkte Austausch zwischen der Bevölkerung und den kommunalen Angestellten im Vordergrund steht. Um die verschiedenen Standorte barrierefrei und komfortabel zugänglich zu machen, hat die Gemeinde ein durchdachtes Mobilitätskonzept erstellt. Ein kostenloser Shuttlebus verkehrt den gesamten Tag über und verbindet die unterschiedlichen Veranstaltungsorte, sodass ein eigenes Fahrzeug nicht benötigt wird. Die Route ist strategisch so geplant, dass alle wichtigen Knotenpunkte angefahren werden.

Start- und Endpunkte bilden unter anderem das Pumpwerk Blatten sowie die Ganggelibrücke in Stein. Von dort aus besteht eine direkte Anbindung über einen Anschluss-Shuttle zur ARA Au in St. Gallen sowie zu den Standorten in Gaiserwald und Gossau. Weitere wichtige Haltepunkte sind das Pumpwerk Mühltobel in Niederteufen, die Haltestelle Bleichiweg, wo parallel ein Frühlingsfest gefeiert wird, die Wasserversorgung an der Krankenhausstrasse 1, das Forstamt mit einer speziellen Ausstellung bei der Grüngutsammelstelle Bächli sowie das Bauamt an der Bächlistrasse 25.

Diese logistische Meisterleistung stellt sicher, dass die Besucher die Vielfalt des Angebots ohne Stress erkunden können. Neben den technischen Führungen und Demonstrationen sorgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für eine familienfreundliche Atmosphäre. Für die kleinen Gäste gibt es spannende Aktivitäten, während für die Erwachsenen tiefere Hintergrundinformationen zur Infrastrukturplanung bereitstehen. Ein besonderes Highlight ist der Wettbewerb, bei dem die Besucher ihr neu gewonnenes Wissen testen und attraktive Preise gewinnen können.

Für das kulinarische Vergnügen ist ebenfalls gesorgt: Das Frühlingsfest auf dem Zeughausplatz bietet eine breite Palette an gastronomischen Köstlichkeiten, die zum Verweilen und zum gemütlichen Beisammensein einladen. Hier können die Eindrücke des Tages in entspannter Runde besprochen werden. Die Veranstaltung ist somit nicht nur ein Informationstag, sondern ein echtes Gemeinschaftserlebnis, das die soziale Kohäsion innerhalb der Gemeinde stärkt.

Teufen zeigt sich von seiner transparenten Seite und beweist, dass hinter jeder funktionierenden Strasse, jedem sauberen Abwasserkanal und jedem gepflegten Waldstück ein hohes Mass an Engagement, technischem Know-how und Leidenschaft steckt. Die Gemeinde freut sich auf einen ereignisreichen Tag mit zahlreichen Gästen





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