Kaffeepreise steigen, doch es gibt legale Sparfallen. Entdecken Sie kostenlose Museen, günstigeren Strom und Secondhand-Tipps für die Schweizer Budgetplanung.

In der Deutschschweiz wird der Alltag für Konsumenten zunehmend zur finanziellen Herausforderung, da die Lebenshaltungskosten spürbar ansteigen. Ein Café crème kostet dort mittlerweile durchschnittlich 4.71 Franken, während die Prämien für die obligatorische Krankenversicherung weiter steigen. Trotz dieser Inflationstrends finden interessierte Bürgerinnen und Bürger zahlreiche legale Wege, ihre Ausgaben zu reduzieren. Die eigene Stadt kostenlos zu erkunden oder im Secondhand-Handel einzukaufen, erweist sich dabei oft als effektive Strategie.

Kostenlose Stadtrundgänge und Museen

Viele Schweizer Städte bieten sogenannte "Free Walking Tours" an, bei denen lokale Guides geführte Stadtrundgänge durchführen. Das Konzept dieser Touren sieht vor, dass der Eintritt gratis ist und die Guides lediglich über Trinkgeld bezahlt werden. Die Touren dauern meist ein bis zwei Stunden und werden auf Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch angeboten, was sie für Einheimische, Touristinnen und neu Zugezogene gleichermaßen attraktiv macht.

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Zusätzlich zu den Touren bietet die Kulturbranche in der Schweiz zahlreiche Eintrittsmöglichkeiten zum Nulltarif. Das Mühlemuseum in Basel, das Elektromuseum in Baden und das Zoologische Museum in Zürich sind dauerhaft gratis für die Öffentlichkeit zugänglich. Diese Institutionen ermöglichen es Besuchern, kulturelles und historisches Wissen zu erlangen, ohne finanzielle Hürden zu überwinden.

In der Hauptstadt Bern findet im nächsten Jahr eine weitere kostengünstige Aktion statt. An allen Samstagen im August können Besucherinnen und Besucher in zahlreiche Berner Museen gratis eintreten. Diese Maßnahme ist Teil der Aktion "Gratis ins Museum", die 2027 bereits zum zwölften Mal ausgetragen wird. Zudem bietet das Bundeshaus in sessionsfreien Zeiten kostenlose Führungen an, die von Dienstag bis Samstag auf Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch stattfinden.

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Für die Besuche in solchen staatlichen Einrichtungen gelten klare Vorgaben. Die Führungen im Bundeshaus dauern maximal eine Stunde, und für den Zugang ist die Mitführung eines gültigen Personalausweises oder Passes zwingend erforderlich. Wer stattdessen Zeit in der Natur verbringen möchte, kann den Wildpark Peter und Paul in St. Gallen, den Wildpark Bruderhaus in Winterthur oder den Botanischen Garten in Zürich kostenlos besuchen.

Günstiger Strom und Secondhand-Einkäufe

Ob Kleider, Möbel oder Elektronik: Gebrauchte Artikel sind auf dem Markt oft deutlich günstiger als Neuware und weisen häufig kaum Abnutzungsspuren auf. Kinderwagen, Skiausrüstung, Festkleider oder Werkzeuge werden von ehemaligen Nutzern verkauft, da diese umziehen, ausmisten oder Platz schaffen wollen. Auf Secondhand-Marktplätzen liegen die Preise für solche Güter oft deutlich unter denen im Fachhandel.

Ein Blick in die Brockenstuben oder auf Flohmärkte lohnt sich finanziell besonders. Viele Gegenstände landen dort nicht wegen technischer Mängel, sondern aufgrund von Umzugsabsichten. Wer selbst aufräumt, kann die ausgesorteten Artikel gleichzeitig anbieten und so aktiv dazuverdienen. Diese Kreislaufwirtschaft bietet eine nachhaltige und wirtschaftliche Alternative zum Neukauf. Die Verfügbarkeit gebrauchter Waren ist in der Schweiz hoch, was die Suche nach Schnäppchen erleichtert.

Im Jahr 2027 sinken die Strompreise im Schnitt um vier Prozent. Für einen typischen, größeren Haushalt bedeutet dies eine Einsparung von rund 50 Franken pro Jahr. Je nach Region fallen die Einsparungen jedoch unterschiedlich aus, sodass ein Vergleich der Stromtarife verschiedener Anbieter und Gemeinden ratsam ist. Dieser Schritt ermöglicht es Verbrauchern, die individuellen Preisvorteile optimal zu nutzen.

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Langfristige Preisentwicklungen und Vergleiche

Wer nur die aktuellen Schlagzeilen liest, könnte meinen, alles werde ständig teurer. Die Realität zeigt jedoch, dass beispielsweise Medikamente und Heilmittel laut Comparis heute über 40 Prozent günstiger sind als vor 20 Jahren. Auch kleine Haushaltsgeräte, elektrische Geräte für die Körperpflege sowie Bild- und Tonträger kosten deutlich weniger als im Jahr 2006. Diese Preisrückgänge bieten langfristige Entlastungsmöglichkeiten für den Haushalt.

Auch bei Lebensmitteln zeigt sich ein gemischtes Bild. Zwar sind die Preise laut dem Landesindex der Konsumentenpreise insgesamt leicht gestiegen, doch bestimmte Produkte wurden günstiger. Reis und Getreideprodukte kosteten im Oktober 2026 knapp 10 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Wer Preise vergleicht und aktuelle Aktionen nutzt, kann zusätzliche finanzielle Spielräume schaffen. Foodsharing-Angebote können ebenfalls helfen, Lebensmittel günstiger oder kostenlos zu beziehen.

Zusätzlich zu diesen alltäglichen Ersparnissen gibt es Fristen für den Wechsel der Krankenversicherung. Wer bei den Krankenkassenprämien sparen möchte, kann noch bis Ende November die Grundversicherung wechseln. Dieser Termin ist entscheidend, um im folgenden Jahr von günstigeren Tarifen zu profitieren. Die Kombination aus bewusstem Konsum, der Nutzung kostenfreier Angebote und dem rechtzeitigen Wechsel der Versicherer ermöglicht es, der Inflation aktiv entgegenzuwirken.