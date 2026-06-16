Testspiel: Neuseeland bezwingt Iran mit 1:0 dank Elijah Just Treffer

In einem Testspiel sichert sich Neuseeland einen knappen 1:0-Sieg gegen Iran. Elijah Just erzielt das Tor des Tages nach Vorlage von Chris Wood. Die Partie bietet Chancen auf beiden Seiten und dient als wichtige Vorbereitung für kommende Pflichtspiele.

In einem intensiven Testspiel zwischen Iran und Neuseeland entwickelte sich von der ersten Minute an eine packende Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die neuseeländische Mannschaft zeigte sich besonders in der ersten Halbzeit stark und erzielte den einzigen Treffer des Spiels.

Bereits in der Anfangsphase versuchte Chris Wood mit einem Schuss aus der Strafraummitte sein Glück, jedoch wurde der Ball rechtzeitig von iranischen Verteidigern abgeblockt. Nur wenig später war es Callum McCowatt, der nach einer Ecke aus aussichtsreicher Position abzog, aber den Ball links am Tor vorbeischoss. Die offensive Ausrichtung der All Whites war klar erkennbar, doch die iranische Abwehr stand zunächst sicher und ließ nur wenige klare Gelegenheiten zu.

Neuseeland blieb jedoch dran und erspielte sich weitere Möglichkeiten, darunter ein weiterer Abschluss von Marko Stamenic aus dem Strafraum, der erneut geblockt wurde. Sarpreet Singh versuchte es mit dem linken Fuß, verfehlte das Gehäuse jedoch erneut, diesmal auf der rechten Seite. Die Vorbereitung kam jeweils von Nebenleuten wie Elijah Just, der sich als flinker Vorlagengeber zeigte. Nach einigen vergebenen Chancen war es schließlich Elijah Just selbst, der in der 32.

Minute eiskalt zuschlug. Nach einem klugen Pass von Chris Wood nahm er den Ball in der Strafraummitte souverän mit dem rechten Fuß an und schoss unhaltbar für den iranischen Torhüter in die Tormitte unter die Latte. Der Treffer war die verdiente Belohnung für den anhaltenden Druck der Neuseeländer. Iran versuchte, nach dem Gegentor schnell zu antworten, und kam nur Minuten später zu einer großen Möglichkeit.

Arya Yousefi tauchte links im Sechzehner auf und nahm einen langen Ball von Saman Ghoddos gekonnt an. Sein Schuss aus kurzer Distanz wurde jedoch vom neuseeländischen Schlussmann sicher in der Mitte des Kastens pariert. In der zweiten Halbzeit verzeichnete Iran mehr Ballbesitz, doch die Neuseeländer hielten mit kompakter Defensive dagegen. Ein Freistoß für Michael Boxall in der eigenen Hälfte zeigte die umgekehrte Spielsituation, bei der Neuseeland tief stand und kontern wollte.

In der Schlussphase wurde das Spiel zunehmend von Fouls geprägt, darunter ein Foul von Joe Bell, das zu einem Freistoß für Iran führte. Beide Mannschaften nutzten die verbleibende Zeit für weitere Angriffe, doch ein erneuter Treffer gelang nicht mehr. Die Partie endete letztlich 0:1 für Neuseeland, das durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und effiziente Chancennutzung überzeugte. Die Aufstellungen beider Teams waren bereits im Vorfeld bekannt gegeben worden, und das Aufwärmen der Spieler war reibungslos verlaufen.

Das Spiel diente beiden Nationen als wichtige Vorbereitung auf anstehende Qualifikationsspiele und bot trotz einiger defensiver Phasen auch spektakuläre Momente im Strafraum





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