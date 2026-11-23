Die Stiftung Kassensturz hat zehn Raclette-Geräte geprüft. Koenig und Solis sind ex aequo Testsieger. Detaillierte Ergebnisse zu Preisen, Mängeln und Pflegetipps.

Ein umfassender Vergleich von zehn beliebten Raclette -Tischgrillen für vier Personen hat eindeutige Sieger und klare Verlierer hervorgebracht. Das Schweizer Nachrichtenmagazin Kassensturz ließ die Geräte im deutschen Prüflabor Applitest in Nürnberg analysieren. Die Preisspanne der getesteten Geräte ist dabei signifikant: Der günstigste Tischgrill der Marke Severin kostete 25.70 Franken, während das teuerste Modell der Marke Solis knapp 130 Franken auf der Preisrechnung verzeichnete. Trotz dieser großen Differenz bei den Anschaffungskosten zeigen sich in der Qualität und Funktionalität deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten.

Ex-Aequo-Sieger Koenig und Solis punkten mit Leistung

Die Testsieger ex aequo mit der Gesamtnote 5.3 sind die Modelle von Koenig und Solis. Der Racletteofen 4 and more von Koenig erhält sehr gute Noten für die gleichmäßige Käse-Schmelze und die einfache Entnahme der Pfännchen. Er kostet knapp 80 Franken und lässt sich durch ein optionales Kabel und ein zweites Gerät flexibel auf acht Personen erweitern. Das Modell Tischgrill 5 in 1 von Solis, eingekauft bei Fust für 129.95 Franken, übertrifft den Wettbewerber sogar noch in der Temperaturverteilung, schneidet jedoch bei der Reinigung etwas schlechter ab.

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Bewertungsspektrum von Gut bis Ungenügend

Auf dem dritten Platz liegt der WMF Lono Raclette 4, der mit 78.90 Franken ebenfalls gut positioniert ist. Insgesamt haben sieben der zehn Geräte eine gute Gesamtnote erreicht. Dazu gehört das günstige Gerät der Marke Trisa für 49.90 Franken, das sowohl beim Schmelzen von Raclettekäse als auch beim Grillen von Fleisch und Zucchini überzeugt. Im negativen Bereich liegen drei Hersteller, die eine ungenügende Bewertung erhalten haben. Die Eigenmarke Primotecq von Fust schneidet insbesondere wegen eines Temperaturreglers ohne sichtbare Markierungen schlecht ab.

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Kritik an Verarbeitung und Temperaturkontrolle

Severin bewertet die Stiftung als den schlechtesten Anbieter. Der Raclette 4 für 25.70 Franken überzeugt weder beim Aufbau noch bei der Wärmeverteilung. Auch das Modell der Marke Nouvel fällt durch schlechte Konstruktion und mangelnde Verarbeitung auf. Testleiter Ewald Weber erklärt, dass die Grillplatte des Nouvel-Geräts keine ausreichenden Grillstreifen ermöglicht, da sie zu wenig Hitze entwickelt. Diese Hersteller haben angekündigt, die Kritikpunkte in ihre zukünftige Produktentwicklung einfließen zu lassen. Fust prüft derzeit die Ergänzung einer Markierung am Temperaturregler.

Empfehlungen zur richtigen Gerätepflege

Zusätzlich zu den Testergebnissen gibt es wichtige Hinweise zur langfristigen Haltbarkeit der Geräte. Der Testleiter empfiehlt dringend, die Grillplatten von Hand zu waschen und nicht in die Geschirrspülmaschine zu geben. Die in Spülmaschinen verwendeten Reinigungsmittel greifen die Oberfläche an und beschädigen die Beschichtung der Platten mit der Zeit. Diese Pflegehinweise sind entscheidend, um die Leistungsfähigkeit der Raclette-Öfeli über die gesamte Nutzungsdauer zu erhalten. Konsumenten sollten bei der Auswahl nicht nur auf den Anschaffungspreis, sondern auch auf die einfache Reinigung und die gleichmäßige Hitzeverteilung achten.