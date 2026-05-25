Tests for Older Drivers: Are They Really Necessary?

The news text discusses the debate on the necessity of tests for older drivers in Switzerland. It highlights the importance of medical examinations for drivers aged 75 and older, the consequences of accidents involving older drivers, and the concerns about the effectiveness of the tests.

Personen ab 75 Jahren müssen ihre Fahrtauglichkeit beim Arzt testen lassen. Nach dem Unfall in Sedrun GR startet die Debatte nach der Sinnhaftigkeit erneut. In der Schweiz gelten klare Regeln für ältere Autofahrerinnen und Autofahrer.

Nur: Wie sinnvoll sind diese Tests wirklich?in Graubünden. Ein 87-jähriger Autofahrer verwechselte laut Polizei Gas und Bremse und fuhr in eine Skilagergruppe. Die Lehrerin der Gruppe starb. In 3998 Fällen galten Lenkerinnen oder Lenker ab 75 Jahren als Hauptverursacher. 23 Menschen kamen dabei ums Leben. 197 wurden schwer verletzt.

Auch bei den Ausweisentzügen zeigt sich ein ähnliches Bild. 2025 entzogen die Behörden 4153 Personen ab 75 Jahren den Führerausweis. Als Gründe nennt dasIm Kanton St. Gallen waren 1068 Personen betroffen. Gleichzeitig besassen dort 33'345 Personen ab 75 Jahren einen Führerausweis für Personenwagen. In der Schweiz gelten klare Regeln für ältere Autofahrerinnen und Autofahrer.

Wer über 75 Jahre alt ist, muss alle zwei Jahre zu einer medizinischen Kontrolluntersuchung. Die Kantone laden dazu auf und weisen Ärztinnen und Ärzte zu. Das berichtet A. F.* aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden. F. hält die Kontrollen grundsätzlich für sinnvoll.

Sie sagt jedoch: «So, wie jeweils getestet wurde, trägt dies absolut nichts zur Feststellung der Fahrfähigkeit bei. »Sie sagt: «Niemand sagt da, dass jeden Tag viel zu viel Alkohol getrunken wird. Und kaum jemand gibt eine übermässige Medikamenteneinnahme zu. Einen Bluttest gab's nie.

Alles geschieht auf der Basis des Vertrauens. Das bringt schlussendlich niemandem etwas. ». Die Organisation spricht sich für die jährliche Überprüfung der Fahreignung ab 80 Jahren aus.

Dies soll nicht nur beimbieten entsprechende Kurse für Seniorinnen und Senioren an, etwa in St. Gallen Winkeln. Der Ehemann von F., ebenfalls über 75 Jahre alt, hat an einem solchen Kurs teilgenommen. Eine Rückkehr zur Untersuchungspflicht ab 70 Jahren hält sie nicht für nötig. Sie sagt: «Heute sind die Menschen mit 70 rüstiger als noch vor einigen Jahren.

» Autofahrer, die über 75 Jahre alt sind, müssen alle zwei Jahre zu einer medizinischen Kontrolluntersuchung





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