Testflug Swiss Senses: Business Class Suite 8K gegen Premium Economy

Marilin Leuthard testet den Airbus A350 der Swiss auf der Strecke nach Johannesburg. Erfahrungsbericht zu Suite 8K und Premium Economy mit Fokus auf Komfort und Technik.

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss hat vor rund einem Jahr ihren ersten Airbus A350 in Betrieb genommen und damit das neue Swiss-Senses-Kabinenkonzept eingeführt. Travelnews-Redaktorin Marilin Leuthard hat die neue Maschine erstmals für einen Langstreckenflug genutzt, um zu prüfen, ob das Versprechen eines multisensorischen Reiseerlebnisses in der Praxis Bestand hat. Der Testflug führte von Zürich nach Johannesburg, einer Route, die Swiss ab dem 24. Oktober 2026 mit diesem Flugzeugtyp bedient. Die geplante Flugzeit beträgt 9 Stunden und 40 Minuten, was eine Einsparung von rund 50 Minuten im Vergleich zum vorherigen Airbus A340 darstellt.

Swiss-Senses-Technologie und Effizienz

Ein zentrales Element der neuen Kabinen ist die harmonische Farbzusammenstellung in Verbindung mit hochwertigen Materialien, die sofortiges Wohlbefinden schaffen sollen. Der Airbus A350 verbraucht dabei deutlich weniger Kerosin als sein Vorgängermodell. Die Kabine ist so konzipiert, dass sie nicht nur optisch, sondern auch für alle anderen Sinne ansprechend gestaltet ist. Dieser Ansatz soll das Flugerlebnis auf ein neues Niveau heben und die passive Reiseerfahrung in eine aktive, angenehme Aktivität verwandeln.

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Ausstattung und Funktionen der Business Suite 8K

In der Swiss-Senses Business Class stehen 45 Sitze in fünf verschiedenen Kategorien zur Verfügung. Dazu gehören 15 klassische Business-Sitze, zwölf Privacy Seats, acht Business Suiten sowie jeweils fünf Extra Space Seats und Extra Long Bed Seats. Marilin Leuthard verbrachte den Hinflug auf Sitz 8K, einer der acht exklusiven Business Suiten. Diese Suite bietet mit 1,37 Meter hohen Wänden und einer verschliessbaren Tür ein Mass an Privatsphäre, das an First-Class-Erfahrungen erinnert. Der Platz wirkt wie ein eigenes kleines Reich, in dem weder Platz noch Ablageflächen fehlen, da die Gepäckfächer über dem Sitz nicht genutzt werden müssen.

Die technische Ausstattung der Suite ist umfangreich. Über ein herausnehmbares Tablet in der Seitenwand lassen sich das Inflight-Entertainment auf einem 24-Zoll-4K-QLED-Bildschirm, die Sitzposition und das Deckenlicht steuern. Allerdings zeigte das Tablet während des Tests Defizite. Das Licht reagierte nicht auf Eingaben, und zeitweise waren das Entertainment-System sowie die Moving Map nicht bedienbar. Ein zuverlässiges Tablet wäre für diese Premium-Klasse unbedingt wünschenswert. Zudem sind USB-A- und USB-C-Anschlüsse, eine Steckdose sowie eine kabellose Ladestation vorhanden.细节 wie der Brillenhalter neben der Tür unterstreichen die Aufmerksamkeit für Gästebedürfnisse.

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Premium-Economy mit neuem Platzgefühl

Auf dem Rückflug saß die Testerin auf Sitz 23A in der Premium Economy, die in einer 2-3-2-Anordnung bestuhlt ist. Die 38 Sitze dieser Klasse bieten nicht jedem Gast direkten Zugang zum Gang, wirken dennoch geräumig und einladend. Ein technisches Detail der Hartschalensitze sorgt dafür, dass sich das Sitzkissen nach vorne schiebt, wenn der Vordersitz die Rückenlehne zurückstellt. Dadurch bleiben die Platzverhältnisse für die dahinter sitzenden Passagiere unverändert, was ein angenehmes Reisegefühl ohne Engegefühl gewährleistet.

Weiterhin heben sich die separaten Getränkehalter in der Premium Economy hervor, die verhindern, dass sich Passagiere an in der Sitztasche verstauten Trinkflaschen die Stösse an die Knie machen. Eine kleine Trennwand auf Kopfhöhe zum Sitznachbarn erhöht das Gefühl der Privatsphäre spürbar. Jeder Gast verfügt über zwei eigene Armlehnen. Der 15,6-Zoll-Bildschirm bietet dasselbe hochauflösende Inflight-Entertainment wie in der Business Class. Die technischen Anschlüsse sind identisch, inklusive einer kabellosen Ladestation in der Armlehne.

Apéro-Kultur und Service-Details

Die Apéro-Kultur hat im neuen Swiss-Senses-Konzept eine grosse Bedeutung. In der Business Class werden die Gäste mit einem typisch schweizerischen Aperitif empfangen. Zur Auswahl stehen Champagner, alkoholfreies Flauder oder das Signature-Getränk "Alpine Essence", das Business- und First-Class-Gästen vorbehalten ist. In der Premium Economy folgt der Apéro nach Erreichen der Reiseflughöhe.

Zusätzliche Serviceleistungen umfassen Noise-Cancelling-Kopfhörer, ein Amenity-Kit von VIU und ein Schlafshirt der Marke Muntagnard in der Business Class. An Bord liegen Topper, Decke und Kissen bei der Ankunft bereits bereit. Die Gesamtbewertung zeigt, dass die Premium Economy überraschend gut abschneidet, während die Business Class trotz technischer Macken am Tablet ein hohes Mass an Komfort und Privatsphäre bietet.