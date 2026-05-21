Testbericht: Ecovacs WINBOT W3 OMNI - Fensterputzroboter mit innovativer Technologie

Der Autor testet den Ecovacs WINBOT W3 OMNI, ein Fensterputzroboter mit innovativer Technologie. Er ist begeistert von der Effizienz und der Sauberkeit des Geräts.

Der Autor Tom Wyss hat sich mit dem Fensterputzroboter WINBOT W3 OMNI von Ecovacs auseinandergesetzt. Er war skeptisch, ob der Roboter die Fenster wirklich sauber putzen kann, da er in der Vergangenheit mit dem Fensterputzen sehr mühsam war.

Nach dem Kauf des Geräts und der Installation der Ecovacs-App, konnte er feststellen, dass der WINBOT W3 OMNI eine effiziente und hygienische Reinigung bietet. Der Roboter ist mit der innovativen Vortex-Wash-Station ausgestattet, die das Wischpad vollautomatisch reinigt. Dank der exklusiven TruEdge-Technologie und dem Drei-Düsen-Weitwinkel-Sprühsystem garantiert er kristallklare Sicht bis an den äussersten Rand. Der WINBOT W3 OMNI erkennt Hindernisse in Echtzeit und passt sich dynamisch jedem Fenstertyp an.

Der Roboter lässt sich per Knopfdruck steuern und haftet sicher an der Scheibe. Nach drei Minuten ist das erste Fenster geputzt. Der Autor verwendet den Roboter für die Tiefenreinigung und ist mit dem Ergebnis zufrieden. Der WINBOT W3 OMNI ist ein zuverlässiger und effizienter Fensterputzroboter, der die Fensterreinigung neu definiert





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