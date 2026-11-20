Einblicke in die Arbeit des Tessiner Observatoriums für organisierte Kriminalität, das seit fünf Jahren Daten zu Mafia-Fällen sammelt. Direktor Francesco Lepori und Gastexperte Fabrizio Rella thematisieren die Unterschätzung des Problems in der Deutschschweiz, die Romantisierung der Mafia in Deutschland sowie die wachsende Gefahr der Geldwäsche durch Kryptowährungen.

Im Büro von Francesco Lepori, dem Direktor des Tessiner Observatoriums für organisierte Kriminalität, spiegelt sich die ernste und komplexe Natur der Aufgabe wider, der sich die Forschungsstelle seit ihrer Gründung vor fünf Jahren widmet.

An den Wänden reihen sich schwarze Ordner aneinander, die ein detailliertes Archiv von Mafia-Fällen aus dem Tessin und der gesamten Schweiz beinhalten. Dieses Archiv, das sowohl in physischer Form als auch digital geführt wird, bezeichnet Lepori als das absolute Herzstück der Forschungsstelle. Die statistischen Erhebungen des Observatoriums sind beeindruckend: Bisher wurden 131 Gerichtsverfahren katalogisiert, die einen direkten Bezug zur Schweiz aufweisen.

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Während die Aufzeichnungen für den Kanton Tessin bereits bis in die 1970er-Jahre zurückreichen, deckt die Dokumentation für den Rest des Landes einen Zeitraum von über 15 Jahren ab. Dieses umfangreiche Datenmaterial dient nicht nur der internen Analyse, sondern wurde auch genutzt, um etwa 30 Forscher und Studierende an verschiedenen Schweizer Universitäten bei ihrer akademischen Arbeit zu unterstützen. Ein entscheidender Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Unabhängigkeit der Forschungsstelle von den strengen Auflagen der Strafverfolgungsbehörden.

Tessiner Observatorium und Mafia-Archive

Da sie nicht an das Untersuchungsgeheimnis gebunden ist, kann sie frei über organisierte Kriminalität informieren, an Schulen und öffentlichen Veranstaltungen auftreten und die allgemeine Bevölkerungssensibilisierung vorantreiben. Lepori betont, dass die Sensibilität für das Thema im Tessin durch diese Arbeit deutlich gestiegen ist, warnt jedoch davor, andere Regionen zu vernachlässigen. Obwohl die Mafia keine Sprach- oder Landesgrenzen respektiert, besteht in der Wahrnehmung des Problems eine starke Diskrepanz innerhalb der Schweiz.

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Lepori weist darauf hin, dass das Paradoxe an der Situation ist, dass im Nordosten der Schweiz, also in der Deutschschweiz, laut Angaben der Bundespolizei die höchste Mafiadichte zu verzeichnen ist. Dennoch wird das Ausmaß des Mafiaproblems in diesem Teil des Landes weiterhin massiv unterschätzt, während es im Tessin bereits breiter diskutiert wird. Um diesen Mangel an Awareness zu bekämpfen, ist der internationale Austausch unverzichtbar.

Zum fünfjährigen Bestehen des Observatoriums reisten daher Expertinnen und Experten aus mehreren Nachbarländern nach Lugano, um Wissen und Strategien zu teilen. Unter den Gästen befand sich Fabrizio Rella, Vorstandsmitglied des deutschen Vereins Mafianeindanke, der von der Arbeit des Tessiner Observatoriums tief beeindruckt war. Rella stellte fest, dass es in Deutschland nichts Vergleichbares gibt und dass das Hauptproblem darin besteht, dass die Mafia in Deutschland oft unsichtbar bleibt.

Internationale Experten und deutsche Warnungen

Er kritisiert scharf, dass die Mafia in der deutschen Gesellschaft teilweise noch immer romantisiert und verharmlost wird. Symbolisch dafür führt er an, dass verherrlichende Mafia-Symbole selbst in alltäglichen Läden wie Bäckereien und Metzgereien zu finden sind, wo Brot mit Namen wie Corleone oder Padrino verkauft wird, was er als inakzeptabel und falsch einstuft. Diese kulturelle Verklärung erschwert die Bekämpfung der organisierten Kriminalität erheblich.

Ein weiteres, zunehmend kritischeres Thema im Kampf gegen das organisierte Verbrechen ist die Geldwäsche, insbesondere in Verbindung mit digitalen Währungen. Die Schweiz, und hier insbesondere Lugano, hat sich in den letzten Jahren als attraktiver Standort für Krypto-Unternehmen und Blockchain-Technologie etabliert. Lepori warnt jedoch davor, dass diese Entwicklung auch kriminelle Akteure anzieht. Virtuelle Währungen bieten aufgrund ihrer Geschwindigkeit, Anonymität und des Fehlens zentraler Kontrollinstanzen perfekte Bedingungen für die Geldwäsche.

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Geldwäsche und Kryptowährungen

Kriminelle Organisationen nutzen diese Lücken aktiv aus. Die Zahlen der Schweizerischen Meldestelle für Geldwäscherei untermauern diese Sorge: Im vergangenen Jahr gingen fast 2900 Meldungen über verdächtige Transaktionen ein, was einem Anstieg von rund 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zwar ist nicht jeder Verdacht direkt Kryptowährungen zuzuordnen, doch der Zusammenhang ist offensichtlich. Es scheint, als hätte die organisierte Kriminalität in digitalen Assets ein neues, lukratives Geschäftsfeld entdeckt.

Angesichts dieser sich wandelnden Bedrohungslandschaft bleibt die Arbeit des Tessiner Anti-Mafia-Observatoriums auch nach fünf Jahren seines Bestehens von äußerster Wichtigkeit und wird weiterhin eine zentrale Rolle in der Aufklärung, Prävention und internationalen Zusammenarbeit spielen. Die Verbindung zwischen traditioneller organisierter Kriminalität und moderner Technologie stellt eine neue Herausforderung dar, die kontinuierliche Anpassung und vigilante Überwachung erfordert, um die Integrität des Finanzsystems und die Sicherheit der Gesellschaft zu gewährleisten.