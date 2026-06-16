Tessin lehnt 10-Millionen-Initiative knapp ab und offenbart regionale Unterschiede

Die knappe Ablehnung der SVP-Initiative zur Bevölkerungsgrenze im Tessin zeigt einen deutlichen Wandel seit der Masseneinwanderungsinitiative und wirft Fragen zur Rolle von Grenzgängern und Wirtschaftsinteressen auf. Stadtpräsidenten analysieren das Ergebnis.

Das Abstimmung sergebnis im Tessin zur 10-Millionen-Initiative war eine Überraschung. Nur 50,66 Prozent stimmten für die SVP -Initiative, die eine Bevölkerungsgrenze von 10 Millionen festlegen wollte. Vor zwölf Jahren, bei der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative der SVP , hatten im Tessin noch 68 Prozent der Stimmberechtigten mit Ja gestimmt - ein Unterschied von fast 18 Prozentpunkten, der in der Schweiz einzigartig ist.

Diese Verschiebung lässt sich möglicherweise durch ein wachsendes Bewusstsein dafür erklären, dass das Wirtschaftssystem, im Tessin wie im Rest des Landes, auf Arbeitskräfte angewiesen ist. Damit einhergehend könnte eine Sorge ausschlaggebend gewesen sein, die der realen Situation im Kanton entspringt: Da selbst bei einer Begrenzung der Einwanderung der Bedarf an Personal hoch bleiben dürfte, könnte die Zahl der Grenzgänger und Grenzgängerinnen zunehmen, mit allen bekannten negativen Folgen wie Verkehrsproblemen und Lohndruck.

In Lugano, wo es eine knappe Nein-Mehrheit gab, verknüpft Stadtpräsident Michele Foletti das Ergebnis mit der wirtschaftlichen Rolle der Stadt. Lugano sei der Wirtschaftsmotor des Kantons, sagt er. Die Frage nach qualifiziertem und fähigem Personal werde für die Wirtschaftsakteure immer dringlicher. Wahrscheinlich könne die knappe Abstimmung zugunsten des Neins auch in diesem Sinne interpretiert werden.

Anders verhält es sich in Bellinzona, wo es ein äußerst knappes Ja zur Initiative gab. Bellinzona habe ihn ein wenig überrascht, räumt Stadtpräsident Mario Branda ein. Er erklärt das damit, dass in der Region um die Kantonshauptstadt das Gewicht der Wirtschaft weniger groß sei und damit auch die wirtschaftlichen Argumente gegen die Initiative weniger Einfluss gehabt hätten. Das Thema der Grenzgänger und Grenzgängerinnen spielte im Abstimmungskampf eine zentrale Rolle.

Die Gegner der Initiative argumentierten, bei einer festen Bevölkerungsgrenze bliebe als einziger Weg für den Nachschub an Arbeitskräften, noch stärker auf Grenzgänger zurückzugreifen. Luganos Stadtpräsident Foletti sieht die Realität jedoch komplexer. In den letzten Jahren habe es eine enorme Zunahme der Nutzung des öffentlichen Verkehrs gegeben, aber keine Abnahme des Privatverkehrs. Und die Zahl der Grenzgänger sei stabil geblieben, wenn nicht sogar leicht zurückgegangen.

Die Zunahme des Individualverkehrs sei vor allem denjenigen geschuldet, die im Tessin wohnen. Im Fall von Bellinzona gilt es gemäß Stadtpräsident Branda auch den regionalpolitischen Kontext zu berücksichtigen. 2014 stimmte die Stadt mit 60 Prozent für die Masseneinwanderungsinitiative, noch bevor die Stadt mit zwölf umliegenden Gemeinden fusionierte. 2020 stimmten im neuen Bellinzona 51 Prozent für die Begrenzungsinitiative, die eine strengere Umsetzung der MEI forderte. Insofern scheine das Abstimmungsergebnis vom Sonntag kein Ausreißer zu sein.

Offen bleibt, ob die Abstimmung auch etwas über das kantonale politische Klima aussagt. Foletti sieht keinen Grund zur Annahme, dass der Lega-Effekt verpufft sei, also die Attraktivität der rechtspopulistischen Partei Lega dei Ticinesi abgenommen habe. Vielmehr dürfte das Misstrauen gegenüber verlockenden Lösungen zugenommen haben, die dann kaum in reale Maßnahmen umsetzbar seien. Die Diskussion zeigt, dass im Tessin ein differenzierter Blick auf migrationspolitische Vorlagen herrscht, der wirtschaftliche Bedürfnisse und die praktischen Konsequenzen von Initiativen berücksichtigt.

Während in Lugano die wirtschaftliche Dynamik überwog, war in Bellinzona möglicherweise der weniger stark ausgeprägte Wirtschaftssektor ausschlaggebend. Die historische Entwicklung von Bellinzona deutet zudem auf eine gewisse Kontinuität hin. Die Komplexität der Thematik spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass die Sorge vor mehr Grenzverkehr trotz gegenteiliger Daten präsent bleibt. Insgesamt liefert das Ergebnis ein vielschichtiges Bild der tessinischen Wählerschaft, die zwischen dem Wunsch nach sovereignty und der Anerkennung wirtschaftlicher Realitäten abwägt





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