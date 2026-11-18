Tesla ruft Kritik wegen der Cybercab Vertragsbedingungen hervor. Ein monatliches Abo ist Pflicht, was zu heftigem Widerstand in der US-Community führt.

Die US-amerikanische Tech-Community reagiert mit scharfer Kritik auf die veröffentlichten Vertragsbedingungen für das neue, lenkradlose Fahrzeug Tesla Cybercab. Das Fahrzeug, das bereits an der Auto Zürich im November 2024 der Schweizer Öffentlichkeit präsentiert wurde, löst in den Vereinigten Staaten nun eine hitzige Debatte über Eigentumsrechte und Abomodelle aus. Elon Musk hat die Situation bereits wahrgenommen und erste Reaktionen gezeigt.

Kritik an hohen Kosten und Abo-Pflicht

Der Kaufpreis von 29.990 US-Dollar war zunächst der Fokus, doch die tatsächlichen Bedingungen haben die Wut entfacht. Käufer müssen zwingend ein monatliches Software- und Wartungs-Abo für 299 US-Dollar abschließen. Ohne dieses aktive Abo wird das Fahrzeug technisch gesperrt und lässt sich nicht starten. Zudem behält sich Tesla das Recht vor, diesen monatlichen Preis mit einer Frist von nur 30 Tagen zu erhöhen. Über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren summieren sich die Abo-Gebühren auf fast 18.000 US-Dollar, was den Endpreis auf rund 48.000 US-Dollar treibt.

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Vertrag verbietet gewerbliche Nutzung

Trotz früherer Versprechungen von Elon Musk, dass Besitzer ihren Tesla Cybercab als Taxi für Dritte nutzen und somit Geld verdienen könnten, untersagt der aktuelle Vertrag jede kommerzielle Nutzung explizit. Das Fahrzeug ist ausschließlich im definierten Robotaxi-Zonenbetrieb innerhalb von Teslas System zugelassen. Derzeit beschränkt sich dieses Einsatzgebiet vor allem auf Teile von Texas. Ein Verlassen des Stadtgebiets oder der festgelegten Zonen ist für Privatkunden nicht vorgesehen. Diese Einschränkung widerspricht der ursprünglichen Vorstellung vieler Käufer, das Auto als eigenes, freies Transportmittel zu nutzen.

Massive Kritik von Influencern und Nutzern

Die Reaktion in der US-Online-Community fällt vernichtend aus. Nutzer auf Reddit bezeichnen das Modell nicht als Kauf, sondern als ewiges Leasing mit einer hohen Anzahlung. Der bekannte US-Tech-Influencer Marques Brownlee, auch bekannt als MKBHD, hat die Problematik auf seiner Plattform X detailliert aufgeschlüsselt. Er hatte zuvor eine Wette mit Tesla eingegangen, sich die Glatze zu rasieren, sollte das Cybercab unter 30.000 US-Dollar verkauft werden. Er bestellte das Fahrzeug selbst, kritisierte aber sogleich die einschränkenden Klauseln. Dazu gehört das Recht von Tesla, das Auto fernzusteuern oder einzuschränken, sowie eine Konventionalstrafe von mindestens 50.000 US-Dollar bei unerlaubtem Weiterverkauf.

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Elon Musk kündigt Preissenkung an

Als direkte Reaktion auf die massive Kritik, insbesondere den Beitrag von Marques Brownlee, gab Elon Musk auf X bekannt, dass die monatliche Gebühr von 299 US-Dollar zu hoch sei. Er kündigte an, dass sich der Preis zukünftig eher am regulären Full-Self-Driving-Paket orientieren solle, was einem Wert von rund 115 US-Dollar pro Monat entspricht. Ein konkretes Datum für diese Preissenkung wurde jedoch nicht genannt. Trotz dieser Ankündigung bleibt die fundamentale Kritik an der Modellstruktur bestehen, da nach wie vor eine monatliche Nutzungsgebühr fällig wird, was ein Novum im Automobilmarkt darstellt.

Situation in Europa und regulatorische Hürden

Für Schweizer und europäische Tesla-Fans bleiben die aktuellen Vertragsstreitigkeiten vorerst von theoretischer Natur. In Europa wird das Cybercab aktuell nicht verkauft. Der reguläre Privatbetrieb eines Fahrzeugs ohne Lenkrad und Pedale ist nach Schweizer Strassenverkehrsrecht sowie den europäischen Vorschriften nicht erlaubt. Es fehlt eine europäische Typengenehmigung. Auch in den USA wird die Zulassung noch überprüft. Die US-Verkehrsbehörde NHTSA prüft derzeit, ob ein komplett lenkradloses Fahrzeug den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht, ehe eine breitere Markteinfreiheit denkbar wäre.