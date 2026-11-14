Tesla Cybercab: Private Vorbestellung und Konflikte mit NHTSA

Tesla erlaubt ab 2026 private Cybercab-Käufe für knapp 30.000 Dollar. Der Streit mit der NHTSA um die fehlende Bedienung und die Konkurrenz zu Waymo prägen die aktuelle Lage des Robotaxis.

Tesla kündigt den Verkauf des Cybercab in den USA an, wobei ausgewählte Kunden das Fahrzeug zur privaten Nutzung vorbestellen können. Diese Entscheidung markiert eine Kehrtwende gegenüber früheren Plänen, den Großteil der Flotte ausschließlich als Robotaxi-Dienst anzubieten. Die Veröffentlichung der Pläne fällt in eine Zeit intensiver regulatorischer Auseinandersetzungen zwischen dem Elektrohersteller und den US-Verkehrsbehörden.

Veröffentlichungstermin und technische Basis

Die offizielle Präsentation des Cybercab findet am Freitag, dem 6. November 2026, in Cape Canaveral, Florida, statt. Der Anlass ist der UP-Gipfel, der in den Start- und Landeanlagen von Space Florida ausgerichtet wird. Das Fahrzeug wurde speziell als vollautonomes Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale konzipiert. Der geschätzte Kaufpreis für ein solches Modell liegt bei knapp 29.990 Dollar, was es zu einem der zugänglichsten autonomen Fahrzeuge auf dem Markt macht.

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Einschränkungen durch Manager Ashok Elluswamy

Firmenchef Ashok Elluswamy hat auf der Plattform X präzise Rahmenbedingungen für den Privatbesitz definiert. Er betonte, dass die Funktion des autonomen Fahrens nur in jenen Regionen verfügbar sein wird, in denen auch Teslas gewerblicher Robotaxi-Dienst aktiv ist. Bisher umfassen diese Gebiete die Stadt Austin in Texas sowie Teile weiterer Städte in Texas und Florida. Der Konzern weist zudem strikt darauf hin, dass der Verkauf nur zur privaten Nutzung erfolgt, nicht für kommerzielle Zwecke.

Sicherheitsdebatte mit der US-Behörde NHTSA

Parallel zur Markteinführung führt Tesla einen harten Konflikt mit der US-Verkehrsaufsicht NHTSA. In den Vereinigten Staaten sind physische Bedienelemente wie ein Bremspedal grundsätzlich gesetzlich vorgeschrieben. Hersteller dürfen mit einer speziellen Ausnahmegenehmigung der NHTSA maximal 2.500 Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale auf die Straße bringen. Tesla hat diese Erlaubnis jedoch nicht beantragt und argumentiert stattdessen, dass die Cybercabs die Sicherheitsanforderungen ohnehin erfüllen.

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Konkurrenzdruck durch Waymo und Sensorik

Die technologische Ausrichtung Teslas stößt auf breite Kritik. Elon Musk setzt beim autonomen Betrieb ausschließlich auf Kameras als Sensoren, verzichtet aber auf Radar oder Lidar. Experten und Rivalen wie Waymo kritisieren, dass diese reine Vision-Technologie nicht verlässlich genug sei. Waymo kündigte zudem an, die eigene Technik für das autonome Fahren zunehmend in private Fahrzeuge zu integrieren, was den Wettbewerb im Sektor weiter verschärft.

Produktionsumstellung vom Cybertruck

Die Prioritätenverschiebung hin zum Cybercab hat massive Auswirkungen auf das aktuelle Modellportfolio. Elon Musk hat angekündigt, die Produktion des Elektro-Pickups Cybertruck Mitte kommenden Jahres einzustellen. Dieser Schritt dient laut Angaben von Musk dazu, Produktionskapazitäten für den Cybercab freizugeben. Der Cybertruck kostete ursprünglich rund 40.000 Dollar. Im vergangenen Jahr wurden nach Schätzungen von Experten etwa 20.000 Einheiten verkauft, obwohl Kapazitäten für bis zu 250.000 Fahrzeuge pro Jahr geplant waren.