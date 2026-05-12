Tesla hat die Produktion seiner beliebten Model S und Model X eingestellt. Die letzten Fahrzeuge dieser Art wurden im kalifornischen Werk Fremont gebaut und sind Sondereditionen. Tesla kündigte das Produktionsende bereits Monate zuvor an. Elon Musk, Tesla-Chef, sagte im Januar, die Produktion von S und X im nächsten Quartal einzustellen und die Produktion im Grunde zu beenden. Musk will den Schwerpunkt von Tesla auf Robotaxis, Roboter und künstliche Intelligenz verlagern.

Tesla beendet die Fertigung seiner beliebten Model S und Model X . Die letzten Fahrzeuge dieser Art wurden im kalifornischen Werk Fremont gebaut und sind Sondereditionen.

Tesla kündigte das Produktionsende bereits Monate zuvor an. Elon Musk, Tesla-Chef, sagte im Januar, die Produktion von S und X im nächsten Quartal einzustellen und die Produktion im Grunde zu beenden. Musk will den Schwerpunkt von Tesla auf Robotaxis, Roboter und künstliche Intelligenz verlagern. Die Investoren freuten sich über den Kursanstieg nach den Meilensteinen für US-Autohersteller





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