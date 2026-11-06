Tesla beendet Cybertruck-Produktion 2026 nach Einbruch der Verkaufszahlen

Tesla stellt die Fertigung des Cybertruck im Jahr 2026 ein. Die Verkaufszahlen sind drastisch gesunken. Wes Morrill bestätigt das Ende der Ära.

Das texanische Werk von Tesla wird Mitte des kommenden Jahres die Produktion des umstrittenen Elektro-Pickup s Cybertruck stoppen. Diese Entscheidung markiert ein entscheidendes Kapitel in der Geschichte des Fahrzeugs, dessen Entwicklung von großen Hoffnungen und späteren Enttäuschungen geprägt war. Die Marke will sich künftig stärker auf andere Modelle konzentrieren, während die Fertigungsstraße im US-Bundesstaat Texas für neue Aufgaben vorbereitet wird.

Drastischer Rückgang der Fahrzeugverkäufe

Die wirtschaftlichen Kennzahlen verdeutlichen den Niedergang des Modells eindrucksvoll. Im Jahr 2025 hat Tesla weltweit nur 20'237 Cybertrucks an Kunden ausgeliefert. Im Vorjahr lag der Absatz noch bei 38'965 Fahrzeugen. Diese Zahl stellt einen massiven Einbruch dar, der deutlich unter den ursprünglichen Prognosen des Unternehmens liegt. Elon Musk hatte beim Start der Serienproduktion einen jährlichen Absatz von 250'000 Exemplaren als realistisches Ziel angesehen. Der aktuelle Stand lässt jedoch erkennen, dass das Fahrzeug seinen Platz im Markt nicht erfüllen konnte.

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Ende einer technologischen Entwicklungsplattform

Wes Morrill, der leitende Ingenieur des Cybertruck-Projekts, hat die künftige Richtung im Klartext definiert. Auf der Social-Media-Plattform X teilte er mit, dass das Modell keine Zukunft mehr hat. Er betonte, dass der Pickup eine unglaubliche Plattform für die technologische Entwicklung diente. Die Innovationen aus dem Pickup-Projekt fließen nun in das Modell Cybercab ein. Morrill deutete damit ein definitives Ende der Produktion an, obwohl CEO Elon Musk diesbezüglich zunächst offen blieb, ob eine Verlagerung an einen anderen Standort möglich wäre.

Kontroverse Wahrnehmung durch Fans und Kritiker

Die öffentliche Reaktion auf die Einstellung variiert stark. In Online-Foren äußerten sich Tesla-Fans bestürzt über die Nachricht. Ein Nutzer bezeichnete das Fahrzeug als das beste, das Tesla je gebaut habe. Er bedauerte den Ausstiegszeitpunkt im kommenden Jahr. Elon Musk bestätigte diese sentimentale Haltung mit einem knappen "Stimmt". Er versicherte jedoch gleichzeitig, dass die bestehende Cybertruck-Flotte dem Unternehmen noch lange erhalten bleiben wird. Kritiker haben das Design bereits früher als zu aufdringlich wahrgenommen. Viele bezeichneten den Stahl-Look als hässlich wie die Nacht.

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Historischer Kontext und Produktionshistorie

Die Geschichte des Fahrzeugs reicht bis zur Präsentation im Jahr 2019 zurück. Der Start auf den Markt verzögerte sich jedoch bis 2023. Damals sorgte eine Live-Demonstration für negative Schlagzeilen, als die vorderen Scheiben während der Vorstellung zersprangen. Trotz dieses Fehlers verzeichnete Tesla in der Entwicklungsphase rund 146'000 Vorbestellungen. Das Fahrzeug überzeugte durch eine Edelstahlkarosserie und ein unverwechselbares, kantiges Design. Es erinnerte optisch an das Retro-Futurismus-Genre aus Filmen wie Blade Runner. Diese Ästhetik sicherte dem Modell eine treue, wenn auch kleine Fangemeinde.

Preiskampf und notwendige Rückrufaktionen

Hindernisse für den Erfolg lagen auch in der Preisgestaltung und der Qualitätssicherung. Die voll ausgestattete Variante kostete 61'000 US-Dollar. Im Jahr 2026 soll das Modell Cyberbeast 102'000 US-Dollar kosten. Elon Musk erklärte gegenüber Analysten an der Wall Street, dass der Preis erschwinglich sein müsse, um die Nachfrage zu steigern. Die Marke konnte diesem Ziel bisher nicht vollständig gerecht werden. Mehrere Rückrufaktionen schaden dem Ruf zusätzlich. Ein Rückruf im Jahr 2025 betraf mehr als 46'000 Fahrzeuge. Grund war die Gefahr, dass sich Teile der Karosserieverkleidung lösen könnten.