Der verurteilte Rote-Brigade-Terrorist Leonardo Bertulazzi nutzt den Papstbesuch zur Flucht aus dem Hausarrest. Argentinien droht mit Belohnung.

Der 74-jährige Leonardo Bertulazzi hat seinen Hausarrest in Argentinien durch einen spektakulären Ausbruchsversuch beendet. Der Italien er nutzte die chaotische Sicherheitslage während des offiziellen Besuchs von Papst Leo in Argentinien aus, der sich von Montag bis Mittwoch über drei Tage erstreckte. Während die meisten Sicherheitskräfte ihre Ressourcen auf den Schutz des Oberhaupts der katholischen Kirche konzentrierten, konnte Bertulazzi unbemerkt entkommen.

Taktik des Ausbruchs und Fluchtweg

Die genauen Umstände der Flucht wurden von den Ermittlern rekonstruiert. Bertulazzi versteckte sich zunächst in seiner Wohnung und bereitete eine Seilvorrichtung vor. Er wickelte das Seil in eine Rolle aus Schweinefett, um die Reibung zu minimieren und das Geräusch zu dämpfen. Um die Wärmesensoren im Haus zu täuschen, legte er diese Rolle neben ein Heizkissen. Die entstehende Wärme ließ den Sensor glauben, dass sich im Raum eine normale Wärmekörperquelle befindet, und löste keinen Alarm aus. Anschließend seilte sich der gebrechliche Mann vom fünften Stockwerk seines Gebäudes ab.

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Diese kühle Berechnung ermöglichte es ihm, das Objekt sicher zu erreichen und den Bereich zu verlassen. Die argentinische Polizei bestätigte später, dass sie die Verantwortung für die Überwachung und die Übergabe von Bertulazzi an die italienischen Behörden getragen hätte. Die Staatssekretärin im italienischen Innenministerium, Wanda Ferro, äußerte sich scharf zur Rolle der lokalen Behörden. Sie forderte die rasche Wiederfestnahme des Flüchtlings, da das Versagen der Sicherheitskräfte einen internationalen Vorfall darstelle.

Hintergrund und politische Verfolgung

Leonardo Bertulazzi war in den 1970er-Jahren ein führendes Mitglied der linksextremen Terrororganisation Bande der Roten Brigaden in Italien. In dieser Zeit war er maßgeblich für die Logistik der Gruppe zuständig. Die wohl bekannteste und verheerendste Aktion dieser Organisation war die Entführung und Ermordung des damaligen italienischen Premierministers Aldo Moro. Bertulazzis Rolle in der Organisation machte ihn zu einer gesuchten Person über Jahrzehnte hinweg.

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Die rechtliche Verfolgung nahm mehrere Wendungen. 1985 und 1997 wurde er in Italien in Abwesenheit wegen Terrorismusvorwürfen verurteilt. Nach seiner Festnahme in Argentinien im Jahr 2002 erfolgte Monate später seine Freilassung. Im Jahr 2005 erhielt er den Flüchtlingsstatus, was seine Auslieferung an Italien vorerst unmöglich machte. Diese Schutzstufe änderte sich jedoch drastisch, als der rechte Ökonom Javier Milei Präsident von Argentinien wurde.

Nach der Machtübernahme von Javier Milei wurde Bertulazzi vor zwei Jahren der Flüchtlingsstatus entzogen. Daraufhin wurde er erneut festgenommen und unter strengen Hausarrest gestellt. In Italien warteten auf ihn 27 Jahre Haft. Die Entscheidung der argentinischen Regierung markierte den Beginn der letzten Phase seiner Gefangenschaft, die nun durch die Flucht abrupt beendet wurde.

Gesundheitszustand als Fluchtgrund

Ein zentraler Aspekt, der die bisherigen Auslieferungsversuche blockiert hatte, war der angeschlagene Gesundheitszustand des 74-Jährigen. Bertulazzi hatte während seiner zweijährigen Haft in Argentinien drei Schlaganfälle erlitten. Sein Anwalt betonte, dass dies zu erheblichen motorischen Einschränkungen führte. Bertulazzi habe erhebliche Schwierigkeiten beim Gehen, was ihn an Bord eines Flugzeugs hinderte.

Die argentinischen Justizbehörden lehnten jedoch die angeforderten Gesundheitstests ab, um die Ausreisefähigkeit zu bestätigen. Diese Entscheidung wird als entscheidender Auslöser für die Fluchtanalyse gewertet. Der Anwalt gegenüber dem Guardian erklärte, dass der Kunde zweifellos die Entscheidung traf, seiner Freiheit Vorrang vor seiner Gesundheit zu geben. Die Nachricht, dass kein Test zugelassen werde, sei das Letzte gewesen, was der Anwalt zu seinem Mandanten gesagt hatte.

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Aktuelle Lage und Fahndungsmaßnahmen

Seit der Flucht am Mittwoch ist Leonardo Bertulazzi weiterhin auf der Lauf. Das argentinische Sicherheitsministerium reagierte umgehend auf das Versagen der Überwachung. Am Mittwoch setzte die Behörde eine Belohnung von 13'000 Dollar für Hinweise aus, die zur Wiederfestnahme von Bertulazzi führen. Diese Summe soll Bürger dazu ermutigen, Informationen preiszugeben, die die Ortung des Täters ermöglichen.

Die internationale Dimension des Falls bleibt hochspannend. Italien erwartet seine Auslieferung, um das lange zurückliegende Urteil von 27 Jahren Haft vollstreckt zu sehen. Die politische Spannung zwischen Argentinien und Italien ist durch die öffentliche Kritik von Wanda Ferro sichtbar geworden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, wobei die internationale Koordination der Strafverfolgungsbehörden eine zentrale Rolle spielt. Bisherige Maßnahmen der Fahndung haben noch keinen Treffer erzielt.

Die Flucht wirft wichtige Fragen zur Sicherheitsarchitektur bei internationalen Besuchshöhen auf. Die Konzentration auf den Schutz von Papst Leo in Argentinien schuf ein Vakuum, das ein ehemaliger Hochsicherheitsgefangener ausnutzte. Die Nachbereitung dieses Vorfalls wird wahrscheinlich zu verschärften Protokollen für die Überwachung inländischer Gefangener bei Großereignissen führen. Bis zur Festnahme bleibt ein Fall der hohen Staatsräson bestehen, der die Beziehungen zwischen Italien und Argentinien belastet.